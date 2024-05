Pronostic Frosinone Inter Milan 10/05/2024 : Match nul et Lautaro Martinez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Frosinone Inter Milan, comptant pour la 36e journée de Serie A, ce vendredi.

Pronostic Frosinone Inter Milan : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Frosinone et l'Inter avant leur affrontement en Serie A le vendredi 10 mai.

Les meilleurs paris pour Frosinone Inter Milan

Lautaro Martinez buteur ⭐ à une cote de 2.05, ce qui donne une probabilité de 48.78% que Martinez marque durant le match.

que Martinez marque durant le match. Match nul ⭐ à une cote de 3.45, ce qui donne une probabilité de 28.99% que le match se termine par un match nul.

que le match se termine par un match nul. 1er but marqué après la 30ème minute ⭐ à une cote de 2.25, ce qui donne une probabilité de 44.44% que le premier but soit marqué après la 30ème minute.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : revue de la forme des deux équipes

Frosinone arrive à cette rencontre du vendredi soir avec une série de six matchs sans défaite. Les huit points récemment acquis leur ont donné une véritable chance d'éviter la relégation, tandis qu'Inter termine la campagne en tant que vainqueurs du Scudetto.

Frosinone a connu une saison 2023/24 difficile, manquant de constance et souffrant d'une défense poreuse. Ils ont la troisième pire fiche défensive de la ligue, ayant concédé 63 buts en 35 matchs. Cependant, Frosinone a montré de la promesse lors de leur récent match nul 0-0 contre Empoli. Ils ont tiré 17 fois au but et semblent être plus fluides qu'à tout autre moment de la saison.

Quant à l'Inter, les champions n'ont actuellement que peu de choses à jouer. Situés à 18 points d'avance sur leurs rivaux de la ville, l'AC Milan, la motivation pourrait être un facteur dans ce concours. Néanmoins, après leur surprenante défaite 1-0 à Sassuolo, Simone Inzaghi ne voudra pas que son équipe subisse des défaites consécutives. Assurer le maximum de points dans ce match leur permettrait de dépasser leur total de points de la campagne de titre de 2020/21.

Les compos probables pour Frosinone Inter Milan

La composition probable de Frosinone en 3-4-2-1 :

Cerofolini ; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea, Valeri, Mazzitelli, Barrenechea, Soule, Cheddira, Brescianini, Niang.

La composition probable de l'Inter en 3-5-2 :

Sommer ; Pavard, Bastoni, de Vrij, Darmian, Augusto, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Thuram, Martinez.

Pari 1 : Lautaro Martinez buteur @ 2.05 avec Betsson

Il est presque impossible de ne pas parier sur Lautaro Martinez pour marquer dans ce concours. Avec 23 buts en 31 apparitions en Serie A cette saison, Martinez est resté sept matchs de championnat sans marquer. Il a une moyenne de plus d'un but tous les deux matchs jusqu'à présent, donc parier sur Martinez pour marquer à des cotes avantageuses représente une bonne valeur. Certes, l'Inter et Martinez n'ont plus grand-chose à jouer depuis la conquête du Scudetto. Cependant, le jeune homme de 26 ans sera désespéré de terminer la saison en beauté.

Pari 2 : Match nul @ 3.45 avec Betsson

À ce stade, Frosinone est à deux points de la zone de relégation avec trois matchs à jouer. L'incapacité d'Udinese à gagner a récemment posé de réels problèmes et même un point pourrait être inestimable pour Frosinone. I Canarini savent que leurs deux prochains matchs après avoir affronté l'Inter sont gagnables. Ils se rendront à Monza avant un affrontement final à domicile contre Udinese, un rival pour la relégation. Un match nul dans ce concours aiderait à garder les choses entre leurs mains avant ce double enjeu. Quant à l'Inter, ils n'ont pas besoin des trois points et la récente victoire de Sassuolo sur les Nerazzurri prouve que leur tête pourrait ne pas être dans le jeu.

Pari 3 : 1er but après la 30ème minute @ 2.25 avec Betsson

Ce pari est basé sur les statistiques. En examinant le timing des buts de l'Inter, 44,44% de tous leurs buts sont marqués entre la 36ème et la 45ème minute. Juste au-dessus de 29% des buts de Frosinone ont été marqués dans cet intervalle de temps. Frosinone sera heureux de se construire dans le jeu. Ils sont peu susceptibles de partir à l'attaque dès le début.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !