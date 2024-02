Pronostic Fribourg Lens - Ligue Europa 22/02/2024 : Match nul et Grifo buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Fribourg Lens, comptant pour les 16e de finale retour de Ligue Europa, ce jeudi.

Pronostics Fribourg - Lens : paris, contexte et compos

Lens se déplace en Allemagne pour le retour de son barrage de Ligue Europa contre Fribourg. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Fribourg - Lens, avec un match nul (3,40 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Fribourg - Lens

Match nul ⭐ à 3,40 sur Betsson soit 29% de chances que les deux équipes se neutralisent

que les deux équipes se neutralisent Moins de 2,5 buts ⭐ à 1,66 sur Betsson soit 60% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Grifo buteur ⭐ à 3,70 sur Betsson soit 27% de chances que le joueur marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Fribourg et Lens disputent le retour de leur barrage retour de Ligue Europa, pour espérer voir les huitièmes de finale de la scène continentale. Ce match avait été équilibré à Bollaert, mais moins renversant que la première soirée contre Arsenal en Ligue des champions. Malgré 58% de possession, Lens n’a tiré que 12 fois au but contre 17 pour les Allemands, avec un total de … 0 tir cadré. Un score triste par rapport aux ambitions des Nordistes, qui rêvent d’une épopée européenne cette année pour couronner le regain de forme du club depuis l'arrivée de Franck Haise à la tête de son équipe en 2020.

Fribourg a enfin cessé sa série de défaites en Bundesliga ce week-end avec un 3-3 spectaculaire contre Francfort, en étant revenu au score à la 89eme. Avant ce match et avant l’aller à Bollaert, Fribourg avait subi trois défaites en championnat.

De son côté, Lens a été bousculé sur le terrain de Reims, signant un match nul timide (1-1) ou les Lensois ont encore tiré et cadré moins de tentatives que leur adversaire. Pour ce retour en Allemagne, Franck Haise fera sans Machado et Danso en défense, ni Jimmy Cabot au milieu.

Les compos probables pour Fribourg Lens

Fribourg : Atubolu - Kubler, Keitel, Gulde - Doan, Eggestein, Hofler, Mankengo - Sallai, Holer, Grifo.

Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Medina, Chavez - Sotoca, Diouf, Mendy - Pereira da Costa, Wahi, Said.

Pari 1. Match nul à 3,40 avec Betsson

Les deux équipes restent sur des matchs nuls en championnat, en plus de s'être quittés dos à dos à Bollaert sur leur match aller. Avec un Fribourg qui reste sur un 3-3 et un Lens sur un 1-1, on imagine une rencontre assez fermée, ou les équipes ont peur de se découvrir et de concéder l’ouverture du score dans ces barrages de Ligue Europa.

Pari 2. Moins de 2,5 buts à 1,66 avec Betsson

Les matchs du RC Lens sont assez pauvres en buts en 2024, et Fribourg marque aussi peu cette année. Au vu de l’aller ou Lens n’a pas cadré le moindre tir à Bollaert, et on les voit jouer avec une certaine retenue en Allemagne, avec pas plus d’un 1-1 en cas de nul.

Pari 3. Grifo buteur à 3,70 avec Betsson

Après le 0-0 a l’aller, on voit un but de chaque côté avec un match nul 1-1. Avec Vincenzo Grifo, l’ailier gauche de Fribourg qui s’illustre avec un but, lui qui est le meilleur scoreur de son équipe avec 10 buts TCC cette saison.

