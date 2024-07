Pronostic France Etats-Unis - Tournoi Olympique Football 24/07/2024 : Plus de 2.5 buts dans le match et Lacazette buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Etats-Unis, premier match du tournoi olympique pour les Bleus.

Pronostic France USA : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Etats-Unis : probabilités et cotes

Plus de 2,5 buts au total ⭐ avec des cotes de @1.63 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 61.5% que le match compte au moins 3 buts.

que le match compte au moins 3 buts. Alexandre Lacazette buteur ⭐ avec des cotes de @2.10 sur Vbet, indiquant une probabilité de 47.6% que l'attaquant lyonnais marque.

que l'attaquant lyonnais marque. Jean-Philippe Mateta buteur ⭐ avec des cotes de @2.10 sur Vbet, indiquant une probabilité de 47.6% que l'attaquant de Crystal Palace marque.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France est la favorite des paris pour remporter la médaille d'or du tournoi de football masculin. Avec une équipe talentueuse et l'avantage de jouer à domicile, les Bleus sont fortement favorisés sur les bookmakers pour l'emporter face aux USA lors de leur match d'ouverture mercredi.

Avec Loïc Badé, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta comme joueurs supplémentaires de plus de 23 ans, la France n'a pas sélectionné les plus grands noms, mais ce sont des joueurs qui combinent expérience et bonne forme.

Les Bleus continuent de produire des talents d'élite tout au long de leur formation des jeunes. Cette équipe est composée de jeunes joueurs de haut niveau, malgré les retraits de Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Leny Yoro et Khéphren Thuram.

L'équipe des États-Unis n'est pas non plus en reste en termes de talent, avec plusieurs joueurs intéressants à surveiller. Cependant, leur record olympique n'est pas très impressionnant avec une seule apparition au-delà de la phase de groupes depuis les Jeux de 1956.

Une performance décevante à la Copa America met une certaine pression sur les jeunes représentant les USA dans cette compétition. Marko Mitrovic dirigera l'équipe, qui comprend Walker Zimmerman, Miles Robinson et Djordje Mihailovic comme joueurs supplémentaires.

Les effectifs probables pour France USA

La composition probable de la France :

Restes ; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert ; Doué, Millot, Koné ; Mateta, Lacazette, Olise.

La composition probable des Etats-Unis :

Schulte ; Robinson, Dietz, Zimmerman, Tolkin ; Tessmann, Mihailovic ; Paredes, Booth, Aaronson ; McGuire.

Les meilleurs paris à prendre pour France Etats-Unis

France vs USA Pari 1 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.63 sur Vbet

La France est à 1.33 pour gagner ce match, donc nous devrions plutôt regarder les paris sur le nombre de buts pour trouver de la valeur dans les cotes. Les Bleus ont bien paru lors de la préparation pour ce tournoi, tandis que les USA ont subi une défaite 2-0 contre le Japon à Kansas City le mois dernier.

Même avec une rafale de stars de moins de 23 ans manquantes et un ensemble de joueurs supplémentaires peut-être décevants, Thierry Henry a toujours une excellente équipe à disposition. L'avantage de jouer à domicile comptera pour quelque chose dans ce tournoi, et nous avons vu les hôtes battre le Paraguay 4-1 et la République dominicaine 7-0 ce mois-ci.

Les USA ont un potentiel dans leur équipe, mais ils seront probablement surpassés ici. La plupart des joueurs sont encore basés en MLS, avec les quelques-uns en Europe loin des clubs d'élite. Nous misons sur une victoire emphatique des hôtes – ils devraient dépasser ce seuil à eux seuls.

France vs USA Pari 2 : Alexandre Lacazette Buteur @2.10 sur Vbet

Buteur de 53 buts en deux saisons depuis son retour à Lyon, Alexandre Lacazette était un choix intelligent en tant que joueur supplémentaire. Il n'a pas joué pour l'équipe senior depuis 2017, mais Lacazette est un joueur ultra-expérimenté avec plus de 450 apparitions en club à son actif.

Les pénalités font partie de ce total de buts, et cela pourrait être un facteur avec une équipe de France talentueuse face à cette défense américaine. Lacazette a largement dépassé ses buts attendus la saison dernière, ce qui nous découragerait habituellement de parier sur lui ici, mais il a un historique constant d'être un finisseur au-dessus de la moyenne.

Nous nous attendons à ce que cette attaque française, avec d'excellents talents créatifs comme Michael Olise, Rayan Cherki et d'autres, crée de nombreuses occasions mercredi soir. Lacazette est une bonne valeur pour être le bénéficiaire de cette puissance offensive.

France vs USA Pari 3 : Jean-Philippe Mateta Buteur @2.10 sur Vbet

Il y a seulement 12 mois, l'idée que Jean-Philippe Mateta soit l'un des joueurs supplémentaires de la France semblait farfelue. Le Français a marqué 16 buts en Premier League la saison dernière et a terminé la campagne avec neuf buts lors de ses six dernières apparitions.

Libéré par Oliver Glasner, Mateta a marqué deux fois contre le Paraguay plus tôt ce mois-ci et commencera sûrement aux côtés de Lacazette et de son ancien coéquipier Michael Olise.

Cette série impressionnante ne sera pas durable à long terme, mais nous misons sur le joueur de Crystal Palace pour continuer sur sa lancée. Il a marqué deux buts en deux apparitions pour les moins de 23 ans de la France, donc parier sur lui à 2.10 semble être une option décente ici.

