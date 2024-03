Pronostic France Chili 26/03/2024 : Match nul et Kylian Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour France Chili, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce mardi.

Pronostics France - Chili : paris, contexte et compos

Après sa défaite face à l’Allemagne, la France reçoit le Chili en match amical à Marseille. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour France - Chili.

Les meilleur paris pour France - Chili

Match nul ⭐ à 5,20 sur Betsson soit 19 % de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Kylian Mbappé buteur ⭐ à 1,66 sur Betsson soit 60 % de chances que l'international français marque.

que l'international français marque. Le Chili marque le dernier but ⭐ à 3,30 sur Betsson, soit 30 % de chances que la sélection sud-américaine trouve le chemin des filets en dernier.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

À quelques mois de l’Euro, le match amical face à l’Allemagne a de quoi inquiéter le staff de Didier Deschamps. Les Bleus ont été totalement dominés dans le jeu et ont encaissé un but au début de chaque mi-temps, pour une défaite 2-0. Les difficultés de Thuram au poste d’avant-centre ont souligné l’un des problèmes actuels de l’équipe de France : une faible capacité à se montrer dangereux. L'équipe de France défiera donc le Chili, ce mardi soir (21 heures), à Marseille, toujours en amical, et pour cette rencontre, le staff des Bleus devrait procéder à plusieurs changements. Absent face à l'Allemagne en raison d’une alerte musculaire, Mike Maignan devrait retrouver sa place au poste de gardien de but. Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga et Jonathan Clauss devraient également débuter la rencontre, tout comme Randal Kolo Muani.

Le Chili, quant à lui, vient de s’imposer 3-0 en amical face à l’Albanie, grâce à des buts d’Eduardo Vargas, Marcos Bolados et Victor Davila. Il occupe actuellement la 8e place des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 dans la zone AmSud, à égalité de points avec le Paraguay, et aura à cœur de réaliser une nouvelle belle performance afin d’engranger de la confiance.

L'équipe probable des Bleus face au Chili

Maignan ; Clauss, Konaté, Upamecano ou Saliba, T. Hernandez ; Camavinga, Tchouaméni, Fofana ; Kolo Muani, Giroud ou Thuram, Mbappé (cap.).

Pari 1. Match nul à 5,20 avec Betsson

La performance des Bleus face à l’Allemagne a laissé à désirer, c’est le moins que l’on puisse dire, et Didier Deschamps doit trouver des solutions en apportant du sang neuf en l’absence de son maître à jouer Antoine Griezmann (33 ans, 127 sélections et 44 buts), forfait en raison d'une blessure à la cheville. Le Chili, avec plus de continuité, pourrait en profiter pour ramener un match nul de son voyage dans la cité de Phocée.

Pari 2. Kylian Mbappé buteur à 1,66 avec Betsson

L’attaquant parisien n’a pas été brillant face à l’Allemagne, mais il devrait conserver sa place de titulaire et le brassard de capitaine face au Chili. Il est rare de voir Mbappé rater deux matchs à la suite, et on peut donc s’attendre à le voir trouver le chemin des filets dans cette rencontre amicale.

Pari 3. Le Chili marque le dernier but à 3,30 avec Betsson

Les Bleus devraient entrer dans le match en se projetant vers l’avant, mais il ne serait pas surprenant de voir le Chili réagir et inscrire un ou plusieurs buts en deuxième mi-temps. Lors de leur dernier match face à l’Albanie, ils ont inscrit deux buts dans les dix dernières minutes pour asseoir leur domination à Parme.

