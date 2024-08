Pronostic France Argentine - Tournoi Football Masculin 02/08/2024 : Les Bleus l'emportent et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Argentine, quart de finale du tournoi olympique pour les Bleus, ce vendredi.

Pronostic France Argentine : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Argentine : probabilités et cotes

Victoire de la France ⭐ avec des cotes de @2.10 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 47% que les Français gagnent.

que les Français gagnent. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @2.05 sur Vbet, indiquant une probabilité de 48% qu'il y ait trois buts ou plus durant la rencontre.

qu'il y ait trois buts ou plus durant la rencontre. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1.90 sur Vbet, représentant une probabilité de 52% que les deux sélections trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France affrontera l'Argentine en quarts de finale olympiques pour déterminer une place dans le dernier carré.

Les Bleuets en position de force

Les Bleus ont remporté leurs trois matchs sans concéder un seul but. Il n'est donc pas surprenant de les voir favoris dans ce duel.

L'Argentine a peut-être perdu contre le Maroc lors du match d'ouverture dans des circonstances très controversées, mais elle s'est reprise avec deux victoires contre l'Irak et l'Ukraine.

Avec beaucoup de talents dans les deux équipes, ce match s'annonce comme l'un des meilleurs du tournoi jusqu'à présent.

Le choc tant attendu est enfin arrivé. La France et l'Argentine s'affrontent ce samedi dans un quart de finale du tournoi masculin qui s'annonce électrique. Les récents affrontements entre les deux nations, notamment la finale de la Coupe du Monde 2022 et les incidents qui ont suivi, ont ajouté une dimension supplémentaire à cette rencontre. Les tensions sont palpables et les supporters français attendent une victoire sans équivoque de leurs Bleus.

Des Argentins pour gâcher la fête

De leur côté, les joueurs de Thierry Henry abordent ce match avec une confiance inébranlable. Trois victoires consécutives en phase de groupes, dont un large succès face à la Nouvelle-Zélande (3-0), ont permis à l'équipe de France de se mettre en jambe et de se rassurer. La solidité défensive, symbolisée par un bilan vierge en buts en caissés, est également un atout majeur.

Les Argentins, quant à eux, ont su rebondir après une défaite inaugurale. Deux victoires consécutives, obtenues avec la manière face à l'Irak et à l'Ukraine, ont propulsé l'Albiceleste en quarts de finale. Les joueurs argentins, galvanisés par leur parcours, auront à cœur de prendre leur revanche sur les Français et de gâcher la fête à domicile.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour France Argentine

La composition probable de la France :

Restes ; Truffert, Lukeba, Badé, Sildillia, Koné, Chotard, Millot, Olise, Lacazette, Mateta.

La composition probable de l'Argentine :

Rulli ; Barreto, Otamendi, Di Cesare, Garcia, Medina, Hezze, Fernandez, Almada, Alvarez, Beltran.

Les meilleurs paris à prendre pour France Argentine

France vs Argentine Pari 1 : Victoire de la France @ 2.10 avec Vbet

La France a été irréprochable tout au long de la phase de groupes, remportant ses trois matchs sans encaisser de but. Leur victoire 3-0 contre les États-Unis a été le résultat le plus marquant, où les Français ont littéralement écrasé leurs adversaires en seconde mi-temps.

Avec tant de qualité offensive, y compris des joueurs comme Michael Olise de Crystal Palace et Alexandre Lacazette de Lyon, il n'est pas surprenant que les hôtes soient attendus loin dans le tournoi.

L'Argentine s'est reprise après sa défaite contre le Maroc, mais son unique clean sheet montre qu'elle est vulnérable face à des adversaires plus forts que ceux rencontrés jusqu'à présent.

⭐ Gagnez 210€ en pariant que les Bleus l'emportent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

France vs Argentine Pari 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 2.05 avec Vbet

Bien que les bookmakers croient que ce sera un match serré, nous ne partageons pas leur avis. La France a marqué sept buts, tandis que l'Argentine en a inscrit six.

Avec autant de talents offensifs dans les deux équipes, ce match pourrait facilement s'ouvrir, surtout en cas de but précoce.

Nous avons déjà vu à quel point les Français sont impitoyables devant le but, mais nous avons également vu combien d'hommes l'Argentine aime lancer vers l'avant lorsqu'elle est menée. Cela pourrait laisser des espaces, et avec les joueurs sur le terrain, les buts devraient pleuvoir dans ce match excitant.

Avec deux titans présentant des ailiers rapides et des finisseurs mortels, un match nul sans but est hautement improbable.

⭐ Gagnez 205€ en pariant que 3 buts ou plus soient marqués dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

France vs Argentine Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 1.90 avec Vbet

Les Français n'ont pas encore encaissé, mais s'il y a un match qui pourrait briser leur série de clean sheets, c'est bien celui-ci contre l'Argentine.

L'Argentine a marqué dans chacun de ses trois matchs jusqu'à présent, avec cinq buteurs différents. La nation sud-américaine ne dépend pas de son attaquant, et préfère en fait les coureurs du milieu de terrain pour trouver des espaces et des opportunités de tir.

Thiago Almada a déjà deux buts, tandis que Claudio Echeverri, lié à Manchester City, a marqué contre l'Ukraine. Julian Alvarez est la clé pour débloquer les défenses pour l'Argentine, et lui aussi sera difficile à arrêter. La France devrait gagner, mais l'Argentine ne leur facilitera pas la tâche.

⭐ Gagnez 190€ en pariant que les deux sélections marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !