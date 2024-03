Pronostic France Allemagne 23/03/2024 : Les Bleus vainqueurs par un but d'écart

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour France Allemagne, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce samedi..

Pronostic France Allemagne : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour France Allemagne

France vainqueur – ⭐ à 1,76 en pariant sur Betsson, soit 57 % de chances de voir les Bleus s’imposer.

de voir les Bleus s’imposer. France gagne par un but d’écart – ⭐ à 3,40 en pariant sur Betsson, soit 29 % de chances de voir les hommes de Didier Deschamps s’imposer par la plus petite des marges.

de voir les hommes de Didier Deschamps s’imposer par la plus petite des marges. Kylian Mbappé buteur - ⭐ à 1,90 en pariant sur Betsson, soit 53 % de chances de voir l’attaquant du PSG trouver le chemin des filets.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Dernière ligne droite avant l’Euro, avec le lancement des matches amicaux : la France accueille l’Allemagne pour entamer la préparation des deux équipes. Une rencontre qui permettra aux uns de continuer sur leur lancée, après une campagne qualificative menée de main de maître, et aux autres de se relancer pour retrouver une confiance qui semble avoir disparu lors des derniers matches.

L’Equipe de France fait partie des grands favoris de l’Euro. Et pour assumer son statut, cela passe par une victoire dans ce match de préparation. Les hommes de Didier Deschamps ont remporté 3 des 5 dernières rencontres disputées, avec un match nul contre la Grèce, lors d’une rencontre sans enjeu, et une défaite face à leur adversaire du jour, l’Allemagne, en match amical sur le score de 2 buts à 1. Ils se sont qualifiés à la première place du groupe B avec un total de 7 défaites et un nul, et 29 buts inscrits pour seulement 3 encaissés. Samedi, ils voudront continuer sur leur lancée en allant chercher la victoire face à un rival de toujours.

L’Allemagne est à la peine depuis la désillusion lors de la Coupe du monde au Qatar. Nagelsmann ne semble pas trouver la formule pour faire performer ses joueurs, eux qui restent sur 6 défaites lors des 10 dernières rencontres, pour 2 nuls et 2 victoires. Ils ont encaissé 23 buts pendant cette série, et l’absence de matches compétitifs pourrait se transformer en handicap de taille à l’approche de l’Euro. Les coéquipiers d’Ilkay Gündogan ont perdu leurs 2 dernières rencontres, face à l’Autriche et la Turquie, et l’équipe de France semble un niveau au-dessus pour espérer s’imposer samedi au Parc OL.

Les compos probables pour France Allemagne

La composition probable de la France en 4-3-3 :

Samba – T. Hernandez, L. Hernandez, Saliba, Clauss – Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery – Mbappé, Giroud, Dembélé.

La composition probable de l’Allemagne en 4-2-3-1 :

Neuer – Henrichs, Rüdiger, Tah, Kimmich – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan, Wirtz - Fülkrug.

France vs Allemagne Pari 1 : France vainqueur @ 1,76 avec Betsson

Bien que l’équipe de France ait concédé le nul face à la Grèce lors de son dernier match de la phase de qualifications, et que la dernière défaite des Bleus soit celle contre leurs adversaires du jour, les hommes de Didier Deschamps semblent un cran au-dessus d’une équipe d’Allemagne clairement en difficulté depuis la dernière Coupe du Monde. L’absence d’Antoine Griezmann pourrait causer du tort aux vice-champions du monde, mais ils semblent mieux armés pour s’imposer à domicile et ainsi préparer l’Euro.

France vs Allemagne Pari 2 : France gagne par un but d’écart @ 3,40 avec Betsson

Lors des 3 dernières confrontations entre les deux équipes, le vainqueur s’est toujours imposé par un seul but d’écart. Par ailleurs, 2 des 5 dernières rencontres de l’Allemagne se sont terminées par un but d’écart, et même constat du côté des Bleus, avec 2 matches sur 5 présentant cette caractéristique. Les France-Allemagne sont souvent des matches serrés, et pour l’une des deux seules rencontres de préparation des deux formations avant l’Euro, le score pourrait être très proche lors du coup de sifflet final.

France vs Allemagne Pari 3 : Kylian Mbappé buteur @ 1,90 avec Betsson

Qui d’autre que l’attaquant du Paris Saint-Germain pour trouver le chemin des filets samedi soir ? Kylian Mbappé a inscrit 38 buts en 37 rencontres cette saison toutes compétitions confondues, et il a marqué à 4 reprises lors des 3 dernières rencontres de l’équipe de France. Le prodige français est le tireur désigné des pénaltys pour les Bleus, et en l’absence d’Antoine Griezmann, il pourrait se muer en patron de l’attaque des Français pour mener les siens vers une victoire.

