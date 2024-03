Pronostic Fiorentina Milan AC 30/03/2024 : Les Rossonerri vainqueurs par un but d'écart

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Fiorentina Milan AC, comptant pour la 30e journée de Serie A, ce samedi.

Pronostic Fiorentina AC Milan : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Fiorentina AC Milan

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dernière ligne droite en Serie A après la fin de la dernière trêve internationale de la saison. La 30e journée du championnat démarre ce week-end, avec une rencontre opposant la Fiorentina et l’AC Milan : deux équipes aux objectifs différents, la première cherchant à se rapprocher des places européennes qui pourraient s’avérer inatteignables en cas de contre-performance, et la seconde qui cherchera à s’imposer pour prendre le large à la deuxième place du classement.

La Fiorentina se porte mieux à l’approche de la période décisive de la saison, mais n’est pas souveraine pour autant. Les hommes de Vincenzo Italiano sont 8e de Serie A à 8 points des places européennes (avec un match en retard), et avec un bilan de 12 victoires, 7 nuls et 9 défaites pour 41 buts inscrits et 32 encaissés en 28 rencontres. Les coéquipiers d’Arthur Melo sont encore en lice sur trois tableaux, avec la Coupe d’Italie et la Conference League, et pourrait choisir de privilégier l’une de ces compétitions pour la suite de la saison.

L’AC Milan navigue à la deuxième place de Serie A. Déjà loin de l’Inter qui semble promis à un titre grâce à 14 points d’avance, les Rossoneri doivent désormais distancer leurs poursuivants, avec 3 points d’avance sur la Juventus, troisième. Les coéquipiers de Rafael Leão présentent 19 victoires, pour 5 nuls et 5 défaites, avec un bilan de 55 buts inscrits et 33 encaissés, le point faible des hommes de Pioli. Face à la Fiorentina, ils voudront s’imposer pour lancer le sprint final du championnat de la meilleure des manières.

Les compos probables pour Fiorentina AC Milan

La composition probable de la Fiorentina en 4-2-3-1 :

Terracciano - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Arthur, Duncan - Gonzalez, Beltrán, Sottil - Andrea Belotti.

La composition probable de l’AC Milan en 4-2-3-1 :

Maignan - Alessandro Florenzi, Thiaw, Tomori, Calabria - Bennacer, Reijnders - Pulisic, Loftus-Cheek, Leão - Olivier Giroud.

Fiorentina vs AC Milan Pari 1 : AC Milan vainqueur @ 2,30 avec Betsson

Bien que les deux équipes offrent souvent des matches disputés, l’AC Milan semble un cran au-dessus dans cette rencontre. Les joueurs de Stefano Pioli ont remporté 4 des 6 dernières confrontations entre les deux formations, et restent sur 3 victoires lors des 3 derniers matches de Serie A qu’ils ont disputés. À l’inverse, la Fiorentina n’a remporté qu’une seule de ses 5 dernières rencontres de Serie A, et les échéances à venir en Coupe d’Italie et en Conference League pourraient causer du tort aux hommes de Vincenzo Italiano.

Fiorentina vs AC Milan Pari 2 : AC Milan gagne par un but d’écart @ 3,85 avec Betsson

Les deux équipes sont des habituées des matches disputés. Les six dernières rencontres entre la Fiorentina et l’AC Milan se sont terminées par un seul but d’écart, et 4 des 5 derniers matches joués au stade Artemio-Franchi entre les deux formations ont vu un seul but départager les deux équipes au coup de sifflet final. Les coéquipiers de Yacine Adli ont remporté 3 de leurs 6 dernières rencontres par un seul but d’écart, et il est probable qu’ils fassent de même samedi soir.

Fiorentina vs AC Milan Pari 3 : AC Milan ouvre le score @ 1,88 avec Betsson

Milan, notamment en deuxième partie de saison, est connu pour ses débuts de rencontres mouvementés. Les Rossoneri ont ouvert le score lors de 73 % des rencontres disputées en championnat cette saison à l’extérieur, et ont toujours trouvé le chemin des filets en déplacement. À l’inverse, la Fiorentina a concédé l’ouverture du score à 6 reprises lors des 10 dernières rencontres de Serie A cette saison. Face à un Milan déjà auteur de 32 buts à l’extérieur, Terracciano devrait avoir du pain sur la planche pour espérer éviter l’ouverture du score des coéquipiers d’Olivier Giroud.

