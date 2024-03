Pronostic FC Barcelone Majorque 10/03/2024 : Match nul et Ilkay Gündogan buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour FC Barcelone Majorque, comptant pour la 28e journée de Liga, ce dimanche

Pronostics Barcelone - Majorque : paris, contexte et compos

Troisième de Liga avec 8 points de retard sur le Real Madrid, le Barça reçoit Majorque dans le cadre de la 28e journée. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Barcelone - Majorque.

Les meilleur paris pour Barcelone - Majorque

Match nul ⭐ à 4,30 sur Betsson soit 23 % de chances que les deux équipes se neutralisent

que les deux équipes se neutralisent İlkay Gündoğan buteur ⭐ à 3,40 sur Betsson soit 29 % de chances que le milieu allemand marque.

que le milieu allemand marque. Plus de 2,5 buts ⭐ à 1,72 sur Betsson, soit 58 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

En concédant un match nul frustrant face à Bilbao, les Catalans ont laissé passé une belle occasion de revenir à 5 points du leader madrilène. Il est d’ailleurs surprenant de constater que lors de la 27e journée, aucun des trois leaders de Liga n’a gagné, le Real et le Barça ayant pris un point et Gérone 0 (défaite face à Majorque).

Le FC Barcelone n’a pas perdu de match de Liga en février, mais les deux matchs nuls concédés ne lui ont pas permis de prendre la deuxième place du championnat à son voisin catalan. À quelques jours de leur 8e de finale face à Naples, les hommes de Xavi ont tout à perdre face à Majorque.

La saison de Majorque est pour le moment assez étrange, avec la menace de la relégation qui est toujours présente, puisque le club occupe la 15e place, mais aussi une qualification pour la finale de la coupe du Roi. Majorque vient également de battre Gérone 1-0 alors qu’il restait sur deux matchs sans victoire face au Deportivo Alavés et à la Real Sociedad.

Les compos probables pour FC Barcelone Majorque

La composition probable du Barça :

Ter Stegen - Koundé, Cubarsi, I Martinez, Cancelo - Gündogan, Christensen, F. Lopez - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

La composition probable de Majorque :

Rajkovic - Gonzalez, Valjent, Raillo, Copete, Lato - A. Sanchez, S. Costa, D. Rodriguez - Muriqi, Larin.

Pari 1. Match nul à 4,30 avec Betsson

Le Barça peine à enchaîner les bons résultats depuis le tout début de la saison, et Majorque a déjà montré de l’envie et de l’efficacité lors des grosses rencontres. La cote du match nul est alléchante et à quelques jours d’un 8e de finale de Ligue des Champions crucial, il ne serait pas surprenant de voir les Catalans être bousculés à domicile.

Pari 2. İlkay Gündoğan buteur à 3,40 avec Betsson

L’expérimenté milieu central allemand réalise une bonne saison. Il a su s’imposer au milieu de terrain et il montre de belles choses, avec notamment 5 buts et 6 passes décisives en Liga. Le Barça peut compter sur lui pour créer le danger.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,72 avec Betsson

On peut s’attendre à un festival offensif entre deux équipes portées sur l’attaque et dont la défense ne donne pas toujours de gages de solidité. Si l’une des deux formations parvient à ouvrir le score rapidement, le jeu devrait s’ouvrir et nous offrir un beau spectacle.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !