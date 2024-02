Pronostic FC Barcelone Getafe 25/02/2024 : Moins de 2,5 buts dans le match et Lamine Yamal buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour FC Barcelone Getafe, comptant pour la 26e journée de Liga, ce dimanche.

Pronostics Barcelone - Getafe : paris, contexte et compos

3e au classement à deux points de Girona, le Barça reçoit Getafe, 10e de Liga. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Barcelone - Getafe.

Les meilleur paris pour Barcelone - Getafe

1-0, 2-0 ou 3-0 pour le Barça ⭐ à 2,56 sur Betsson, soit 39 % de chances que les Catalans l'emportent sur l'un de ces scores.

que les Catalans l'emportent sur l'un de ces scores. Lamine Yamal buteur ⭐ à 3,20 sur Betsson soit 31 % de chances que le jeune attaquant issu de la Masia marque.

que le jeune attaquant issu de la Masia marque. Moins de 2,5 buts ⭐ à 2,16 sur Betsson à soit 46 % de chances que le match soit peu prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le FC Barcelone peine à enchaîner les bons résultats en Liga depuis le début de la saison, mais les difficultés du voisin catalan Girona permettent aux hommes de Xavi de se rapprocher de la 2e place du classement. Grâce à leur victoire à l’extérieur (2-1 face au Celta Vigo), ils ne sont plus qu’à deux points de la deuxième place, et à 8 points du Real Madrid qui se dirigent tout droit vers un nouveau titre de champion d’Espagne. Les Catalans ne peuvent pas se permettre de perdre de points en ce moment, surtout à domicile face au 10e de Liga. Xavi devra une nouvelle fois se passer de joueurs importants comme Ferran Torres toujours indisponible à cause d'une blessure au tendon, tout comme Alejandro Balde.

Du côté de Getafe, les prochains matchs seront cruciaux pour espérer aller chercher une place européenne en fin de saison. La Real Sociedad n’est qu’à 6 points, et tout est encore jouable avec 13 matchs encore à jouer. La formation de José Bordalas évoluera sans le jeune Jordi Camunas, blessé au match précédent contre Villarreal ainsi que l'Uruguayen Mauro Rosa.

Les compos probables pour Barça Getafe

FC Barcelone : Ter Stegen, Koundé, Araujo, Pau Cubarsi ou Gundogan, Cancelo, De Jong, Christensen, Pedri, Yamal, Lewandowski, Roque.

Getafe : Soria, Juan, Iglesias, Dakoman, Alderete, Rico, Greenwood, Maksimovic, Milla, Alena, Mayoral, Mata.

Pari 1. 1-0, 2-0 ou 3-0 pour le Barça à 2,56 avec Betsson

Le Barça étant largement favori à domicile face au 10e de Liga, nous optons pour un pari multi-score exact. Les Catalans n’ont pas le choix, ils doivent continuer à prendre des points, et nous les voyons étouffer leur adversaire qui devrait opter pour un bloc très bas et se procurer peu d’occasions.

Pari 2. Lamine Yamal buteur à 3,20 avec Betsson

À 16 ans seulement, la jeune pépite barcelonaise a déjà disputé 25 matchs de Liga pour 3 buts inscrits et 6 passes décisives. Particulièrement dangereux lors des deux derniers matchs (un doublé et deux passes décisives), il pourrait à nouveau montrer les crocs face à Getafe pour mettre son équipe sur de bons rails.

Pari 3. Moins de 2,5 buts à 2,16 avec Betsson

Le Barça le sait, il doit resserrer sa défense. Après une série quelque peu catastrophique (15 buts encaissés en 6 matchs), Xavi a réussi à retrouver un certain équilibre à sa défense et à n’encaisser qu’un seul but face à Naples en Ligue des Champions et face au Celta Vigo lors de la dernière journée.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !