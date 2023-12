Pronostic Everton Manchester City : Everton gagne ou match nul et Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Everton Manchester City, comptant pour la 19e journée de Premier League

Match déséquilibré sur le papier entre les Mancuniens, quatrièmes au classement et Everton, seizième, sauf que les joueurs d’Everton restent sur quatre victoires à la suite. Parviendront-ils à battre les champions d’Europe en titre ?

Les meilleurs paris pour Everton - Manchester City

Phil Foden buteur à 2,90 sur PMU Sport, soit 34% de chances que le jeune Anglais marque.

que le jeune Anglais marque. Moins de 2,5 buts à 1,96 sur PMU Sport, soit 51% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Double chance Everton ou nul à 2,40 sur PMU Sport, soit 41% de chances que les Toffees gagnent la rencontre ou grattent au moins un point aux Citizens.

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre article complet et détaillé !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Cette saison, Manchester City a beaucoup de mal à enchaîner les bonnes performances. Les Citizens ont certes réalisé un parcours parfait en phase de groupes de Ligue des Champions, avec six victoires en autant de matchs, mais en Premier League, les hommes de Pep Guardiola sont à la traîne avec 5 points de retard sur Arsenal et 4 sur Liverpool et l’équipe surprise Aston Villa.

Toujours est-il qu’avec un effectif qui a peu changé par rapport à la saison dernière, Manchester City reste une formation difficile à manœuvrer, à domicile comme à l’extérieur. Elle compte dans ses rangs Erling Haaland, qui est toujours aussi efficace devant le but avec 14 buts inscrits en 15 matchs, et Phil Foden, qui a inscrit 7 buts et offert 6 passes décisives toutes compétitions confondues.

Du côté d’Everton, l’élimination en quart de finale de la League Cup aux tirs au but face à Fulham pourrait laisser des traces, mais les hommes de Sean Dyche, qui va bientôt fêter ses un an à la tête de l’équipe, sont sur une belle série de quatre victoires en Premier League. Ils viennent notamment de battre Chelsea et Manchester United.

Les compos probables pour Everton Manchester City

La composition probable d'Everton en 3-2-4-1 :

Pickford - Trakowski, Keane, Branthwaite - Patterson, Mykolenko - Harrison, Onana, Garner, McNeil - Calvert-Lewin.

La composition probable de Manchester City en 4-2-3-1 :

Moraes - Gvardiol, Aké, Dias, Walker - Stones, Rodri - Grealish, Foden, Silva - Alvarez.

Quelques chiffres à retenir

Everton a perdu 5 de ses 9 matchs à Goodison Park cette saison en Premier League alors que les Citizens viennent de remporter leur dernier déplacement sur la pelouse de Luton.

Pari 1. Phil Foden buteur à 2,90 sur PMU Sport

Le jeune milieu de terrain anglais semble plus solide cette saison et son entraîneur attend beaucoup de lui. À seulement 23 ans, son jeu prend une toute autre dimension et il cherchera à confirmer sa bonne forme en marquant face à Everton.

Pari 2. Moins de 2,5 buts à 1,96 sur PMU Sport

La bonne série actuelle d’Everton tient en grande partie à sa solide défense. Ils restent ainsi sur cinq matchs de Premier League sans encaisser de but et une bonne performance face à City passe par là.

Sachant que l’attaque mancunienne est très irrégulière, un match avec peu de buts pourrait très bien se produire.

Pari 3. Double chance Everton ou nul à 2,40 sur PMU Sport

Everton est en forme et dispose d’un calendrier plus léger que les Citizens. Sachant qu’ils sont encore à portée des équipes relégables, les voisins du Liverpool FC ne doivent absolument pas relâcher leurs efforts.

Ils chercheront donc à décrocher au moins un point lors de cet affrontement afin de continuer à regarder vers le haut et à assurer le maintien le plus tôt possible.

