Pronostic Espagne Danemark - Ligue des Nations 12/10/2024 : La Roja gagne mais les 2 équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Danemark, comptant pour la 3e journée du Groupe 4 de la Ligue A, ce vendredi.

Pronostic Espagne Danemark : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Danemark

Victoire de l'Espagne et les deux équipes marquent ⭐ @3.20 sur Vbet, représentant une probabilité de 32,26 % que l'Espagne gagne et que les deux équipes marquent.

que l'Espagne gagne et que les deux équipes marquent. Mi-temps avec le plus de buts (2e mi-temps) ⭐ @2.00 sur Vbet, représentant une probabilité de 50 % que la deuxième mi-temps contienne plus de buts que la première.

que la deuxième mi-temps contienne plus de buts que la première. L'Espagne marque dans les deux mi-temps ⭐ @2.10 sur Vbet, représentant une probabilité de 47,62 % que l'Espagne marque dans chaque mi-temps.

Nous nous attendons à ce que les champions d'Europe s'imposent et battent le Danemark 3-1 samedi.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Danemark se rend en Espagne pour ce choc de la Ligue des Nations à Murcie, en étant en tête de leur groupe avec un bilan parfait. Ce record sera mis à l’épreuve face aux champions d’Europe, l’Espagne, samedi soir.

L’Espagne compte quatre points après ses deux premiers matchs dans cette Ligue des Nations. Une victoire contre le Danemark permettrait à La Roja de reprendre la tête du groupe, et il y a de grandes chances que cela se produise ce week-end.

En effet, l’Espagne a remporté ses six dernières confrontations face au Danemark toutes compétitions confondues. Les Espagnols n'ont pas connu la défaite lors de leurs 12 derniers matchs officiels, un record maintenu tout au long de l'Euro 2024.

Quant au Danemark, il occupe la première place de son groupe de Ligue des Nations grâce à deux victoires 2-0 à domicile contre la Suisse et la Serbie. Deux clean sheets constituent un excellent début de campagne, mais cela ne signifiera quelque chose que s’ils parviennent à obtenir un résultat ce week-end.

L'Espagne devra se passer de son talentueux attaquant Nico Williams, qui s'est blessé en jouant pour son club, l'Athletic Bilbao, le week-end dernier. Le sélectionneur Luis De La Fuente n’a pas voulu accorder de pause à Lamine Yamal, malgré son calendrier chargé cette année. De son côté, le Danemark accueille le retour de l'attaquant Rasmus Højlund après une blessure musculaire, tandis que Christian Eriksen se prépare à honorer sa 137e sélection sous le maillot national.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Espagne Danemark

La composition probable de l'Espagne en 4-3-3 :

Raya ; Carvajal, Grimaldo, Le Normand, Laporte ; Pedri, Rodri, Ruiz ; Yamal, Torres, Morata.

La composition probable du Danemark en 3-4-3 :

Schmeichel ; Andersen, Nissen, Vestergaard, Bah ; Hojbjerg, Norgaard, Kristiansen ; Eriksen, Gronbaek, Højlund.

Les meilleurs paris à prendre pour Espagne Danemark

Pronostic Espagne vs Danemark 1 : Victoire de l'Espagne et les deux équipes marquent @ 3.20 sur Vbet

Il est difficile d’imaginer l’Espagne ne pas remporter ce match, compte tenu de la forme et du talent dont elle dispose dans son effectif. Cependant, nous nous attendons à ce que les Danois offrent également une belle opposition.

Lors de cinq des six dernières rencontres entre ces deux nations, les deux équipes ont réussi à marquer. C'est pourquoi nous parions sur la victoire de l'Espagne avec les deux équipes qui marquent, bien que la probabilité soit étonnamment faible, entre 31 % et 32 %.

⭐ Gagnez 352€ en pariant que l'Espagne l'emporte contre des Danois réussissant à trouver l'ouverture avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Espagne vs Danemark 2 : Mi-temps avec le plus de buts (2e mi-temps) @ 2.00 sur Vbet

Il ne fait aucun doute que les joueurs de haut niveau en Europe jouent beaucoup de matchs actuellement, à la fois pour leur club et leur pays. Avec autant de rencontres dans les jambes, il peut être difficile pour les matchs internationaux de trouver rapidement leur rythme. C’est pourquoi nous parions sur une deuxième mi-temps plus animée que la première.

Le plan de jeu du Danemark sera sans doute de frustrer des joueurs comme Yamal et Torres, en essayant de rester dans le match le plus longtemps possible et en contrant dès qu'ils en auront l'occasion.

⭐ Gagnez 242€ en pariant que la seconde mi-temps connaîtra le plus de buts avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Espagne vs Danemark 3 : L'Espagne marque dans les deux mi-temps @ 2.10 sur Vbet

Bien que nous anticipions plus de buts en seconde période, nous pensons que l'Espagne est susceptible de débloquer la situation dès la première mi-temps.

Lors de leur récente victoire 4-1 contre la Suisse à l'extérieur, ils ont réussi à marquer deux buts dans chaque mi-temps, et ce, malgré le fait de jouer à dix pendant 70 minutes.

La Suisse est d’un niveau similaire à celui du Danemark à notre avis, ce qui montre la tâche difficile qui attend l’entraîneur intérimaire Morten Wieghorst et ses joueurs.

⭐ Gagnez 231€ en pariant que la Roja marque dans chaque période avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !