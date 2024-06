Pronostic Espagne Croatie - Euro 2024 15/06/2024 : Match nul et Alvaro Morata buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Croatie, premier match du groupe B de l'Euro 2024, ce samedi à 18h.

Pronostic Espagne Croatie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Croatie

Match nul ⭐ avec une cote de 3,45 sur Parions Sport, donnant une probabilité de 29% que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,88 sur Winamax, donnant une probabilité de 53% qu'il y ait au moins 3 buts ou plus dans le match. .

qu'il y ait au moins 3 buts ou plus dans le match. . Álvaro Morata buteur ⭐ avec une cote de 2,56 sur Betclic, donnant une probabilité de 39% que l'attaquant de l'Atlético Madrid marque.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Espagne et la Croatie s'affrontent dans leur premier match du groupe B de l'Euro 2024 au Stade Olympique de Berlin samedi soir.

La Roja s'est qualifiée pour le tournoi en tête de son groupe de qualification avec aisance. Cette équipe ne regorge pas de stars comme lors des compétitions majeures précédentes, mais elle possède encore beaucoup de bons joueurs à la disposition de Luis de la Fuente, y compris les jeunes talents montants Lamine Yamal et Pedri.

La Croatie semble être en déclin après avoir atteint la finale de la Coupe du Monde 2018. Certes, il y a eu des retraites significatives, et Luka Modric est bien dans ses dernières années, mais le trio de milieu de terrain reste l'un des meilleurs de l'Euro 2024. Ils ont battu le Portugal lors de leur dernier match de préparation et n'ont concédé que quatre buts en qualification.

L'Espagne a remporté la Ligue des Nations en 2023, tandis que la Croatie a reçu la médaille de bronz lors de la Coupe du Monde 2022. C'est l'un des affrontements de la phase de groupes les plus attendus de l'Euro 2024.

Les compos probables pour Espagne Croatie

La composition probable de l'Espagne :

Simon ; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo ; Rodri, Zubimendi, Ruiz ; Yamal, Morata, Olmo.

La composition probable de la Croatie :

Livakovic ; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa ; Modric, Brozovic, Kovacic ; Majer, Petkovic, Perisic.

Les meilleurs paris à prendre pour Espagne Croatie

Pronostic Espagne vs Croatie 1 : Match nul @ 3,45 sur Parions Sport

La Croatie a fait quatre matchs nuls lors de la Coupe du Monde 2022. L'Espagne a eu quatre matchs nuls lors de l'Euro il y a trois ans, et ces équipes étaient à égalité après prolongation lors de la finale de la Ligue des Nations 2023. Ces équipes sont bien assorties. Les deux ont été négligées dans la préparation de l'Euro 2024, en partie parce qu'elles sont dans un groupe avec les champions en titre, l'Italie. Sachant que la troisième place pourrait suffire pour atteindre les huitièmes de finale, un match nul est un bon résultat pour l'une ou l'autre des équipes, à condition qu'elles puissent battre l'Albanie. L'Espagne est fortement favorisée par les bookmakers, mais les cotes pour gagner le match semble trop en leur faveur. Bien que nous ne soyons pas suffisamment confiants pour parier sur une victoire de la Croatie, nous pensons qu'il vaut la peine de parier sur un match nul à 3,45.

Pronostic Espagne vs Croatie 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1,88 sur Winamax

L'Espagne a marqué 13 buts lors de ses trois derniers matchs de préparation. La Croatie a trouvé le filet neuf fois lors de ses trois derniers matchs. Bien que la plupart de ces rencontres aient été contre des adversaires inférieurs, c'est un signe que les deux attaques sont en forme. Les deux équipes ont eu de bons bilans défensifs en qualification. L'Espagne, cependant, a subi une défaite 2-0 contre l'Écosse, tandis que la Croatie a perdu 2-1 en déplacement contre le Pays de Galles et a concédé deux buts à l'Égypte en mars. Cela s'annonce comme un match divertissant pour les spectateurs neutres avec la quantité de talents en jeu. La prudence a pu être un facteur pour les deux équipes lors des tournois précédents, mais nous pensons que les deux défenses peuvent être exploitées grâce à la capacité technique de chaque équipe au milieu de terrain.

Pronostic Espagne vs Croatie 3 : Álvaro Morata buteur @ 2,56 sur Betclic

Buteur lors de la victoire 5-1 de l'Espagne contre l'Irlande du Nord et avec 15 buts en Liga en 21 titularisations cette saison, Álvaro Morata est le choix logique pour marquer samedi. Les 0,65 buts attendus par 90 minutes de Morata en Liga étaient les plus élevés de sa carrière. Artem Dovbyk était le seul joueur de la Liga avec plus de xG par 90 minutes. Bien qu'il ait souvent été critiqué pour son manque de réalisme devant le but, Morata a été un buteur fiable pour son pays. Il arrive à ce tournoi après une saison réussie. Morata a 35 buts en 73 sélections, soit 16 de plus que n'importe qui d'autre dans l'équipe. David Villa, Raul, et Fernando Torres sont les seuls joueurs avec plus de buts pour la Roja. Nous parions que Morata marquera son 36ème but pour l'Espagne samedi soir. Il a déjà marqué huit buts lors de grands tournois, dont trois à la Coupe du Monde 2022.

