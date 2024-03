Pronostic Espagne Colombie 22/03/2024 : La Roja vainqueur et Luis Diaz buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Espagne Colombie, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce vendredi..

Pronostic Espagne Colombie : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Espagne Colombie

Victoire de l'Espagne ⭐ avec des cotes de 1,75 sur Betsson, soit une chance de 57,1% que le club espagnol l'emporte.

que le club espagnol l'emporte. Plus de 2,5 buts ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, soit une chance de 50% d'assister à au moins trois buts marqués.

d'assister à au moins trois buts marqués. Luis Diaz buteur ⭐ avec des cotes de 5,00 sur Betsson, donnant une chance de 20% pour l'attaquant de trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Espagne a un test difficile devant elle alors qu'elle affronte la Colombie à 21h30 vendredi. Bien que les Espagnols ne soient plus la force dominante du football mondial, il y a eu des signes encourageants depuis la Coupe du Monde au Qatar. Luis de la Fuente a été chargé de faire avancer l'équipe. Son prédécesseur, Luis Enrique, a vu son équipe éliminée en huitièmes de finale aux mains du Maroc. De la Fuente a gravi les échelons pour en arriver là, ayant entraîné plusieurs équipes de jeunes espagnoles. Depuis qu'il a pris le poste, son équipe a remporté 8 de ses 10 matchs. Ils ont terminé 4 points devant l'Écosse lors des qualifications pour le Championnat d'Europe et pourraient poser une menace aux équipes comme l'Angleterre et la France cet été.

La Colombie se prépare pour son propre grand tournoi. La prochaine édition de la Copa America promet d'être captivante. Nestor Lorenzo a eu un impact clair depuis qu'il est devenu l'entraîneur en chef de l'équipe nationale et ils ont une chance de remporter le trophée cet été. Les Colombiens ont remporté leurs quatre derniers matchs. Cela comprend une impressionnante victoire 2-1 contre le Brésil, qui les place dans une position de force dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026.

Les compos probables pour Espagne Colombie

La composition probable de l'Espagne :

Simon; Carvajal, Le Normand, Laporti, Grimaldo; Merino, Rodri, Ruiz; Olmo, Morata, N. Williams.

La composition probable de la Colombie :

Ospinal; Munoz, Mojica, Lucumi, Arias; Castano, Carrascal; Quintero, Rodriquez, Diaz; Borre.

Pronostic 1 pour Espagne Colombie : Victoire de l'Espagne @ 1,75 avec Betsson

La Colombie a la qualité pour faire mal à l'Espagne mais nous soutenons tout de même l'équipe à domicile. Nous pouvons les soutenir pour gagner avec des cotes de 1,75 chez Betsson. De la Fuente dispose de nombreux jeunes talents sur lesquels s'appuyer, avec quelques joueurs d'expérience pour aider lorsque les choses se compliquent.

L'Espagne a remporté ses quatre derniers matchs sous la direction du nouveau sélectionneur sur son sol. Ces matchs les ont vu battre la Géorgie, l'Écosse, Chypre et la Norvège. Cependant, la victoire la plus impressionnante sous de la Fuente est venue contre l'Italie en Ligue des Nations sur terrain neutre. L'Espagne a eu 62% de possession et a réussi 19 tirs contre huit pour l'Italie, s'imposant 2-1. Comme les Italiens, les Colombiens sont une équipe capable, mais on s'attend à ce qu'ils échouent vendredi soir.

Pronostic 2 pour Espagne-Colombie : Plus de 2,5 buts @ 2,00 avec Betsson

Le prochain de nos pronostics pour Espagne-Colombie est plus de 2,5 buts dans le match avec des cotes de 2,00 chez Betsson. L'Espagne marque en moyenne 3,5 buts par match à domicile depuis que de la Fuente est en charge. Ils ont concédé des buts contre la Géorgie et Chypre lors de la dernière trêve internationale, donc ils pourraient avoir des problèmes défensifs ici.

La Colombie n'a pas encore connu la défaite sous les ordres de Lorenzo. Ils ont marqué en moyenne 1,63 but par match lors de ses 16 matches et seront compétitifs dans celui-ci. Ils ont marqué lors de leurs quatre derniers matches et devraient contribuer au nombre total de buts ici.

Pronostic 3 pour Espagne Colombie : Luis Diaz buteur @ 5,00 avec Betsson

Même en période dorée, l'Espagne ne comptait pas uniquement sur un avant-centre pour marquer ses buts. La responsabilité était répartie dans toute l'équipe, donc notre attention dans les marchés des joueurs se porte sur la Colombie. Nous pouvons parier sur Luis Diaz avec des cotes de 5,00 pour trouver le chemin des filets pour les visiteurs.

Diaz a un xG hors penalty de 0,37 par 90 minutes jouées cette saison. Cela le place dans le 92e percentile parmi tous les autres milieux offensifs ou ailiers attaquants des cinq grands championnats européens. Il a fait les gros titres lorsqu'il a marqué deux buts dans la victoire contre le Brésil en novembre et il peut marquer contre une autre grande équipe ici.

