Pronostic Espagne Allemagne - Euro 2024 05/07/2024 : La Roja gagne et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne Allemagne, comptant pour les 1/4 de finale de l'Euro 2024, ce vendredi à 18h.

Pronostic Espagne Allemagne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne Allemagne : probabilités et cotes

Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1.65 sur Parions Sport, ce qui équivaut à une probabilité de 58 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @2.00 sur Winamax, ce qui indique une probabilité de 50 % pour qu'au moins trois buts soient marqués en 90 minutes.

pour qu'au moins trois buts soient marqués en 90 minutes. Victoire de l'Espagne ⭐ avec des cotes de @2.75 sur Betclic, représentant une probabilité de 36,3 % pour que les hommes de Luis de la Fuente ne perdent pas le match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Alors que l'Euro 2024 atteint son apogée, Espagne vs Allemagne se distingue comme une rencontre incontournable, où les subtilités et la passion brute de deux géants du football seront pleinement visibles.

Les deux équipes ont montré qu'elles pouvaient dominer et lutter en égale mesure. La capacité de l'Espagne à contrôler le jeu grâce à la supériorité au milieu de terrain pourrait leur donner un léger avantage, mais l'avantage à domicile de l'Allemagne et sa flexibilité tactique en font des adversaires redoutables.

Le parcours de l'Espagne jusqu'aux quarts de finale a été caractérisé par sa domination de la possession, avec Rodri au cœur de leurs opérations. Ayant joué un nombre impressionnant de matchs depuis le début de 2023, le milieu de terrain de Manchester City reste un pilier de constance et d'excellence. Sa capacité à dicter le rythme, à distribuer le ballon avec précision et à fournir un bouclier défensif solide le rend indispensable. L'influence de Rodri était évidente contre la Géorgie lorsqu'il a marqué l'égalisation, démontrant son penchant pour les buts cruciaux.

Sous Julian Nagelsmann, l'Allemagne a montré une flexibilité tactique et une résilience, des qualités qui leur ont bien servi en tant qu'hôtes. Leur victoire contre le Danemark, bien que marquée par la controverse, a mis en évidence leur capacité à s'adapter à des conditions défavorables, y compris un retard dû à un orage.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Espagne Allemagne

La composition probable de l'Espagne en 4-3-3 :

Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Williams.

La composition probable de l'Allemagne en 4-2-3-1 :

Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz.

Pari Espagne vs Allemagne 1 : Les deux équipes marquent @1.65 sur Parions Sport

Jamal Musiala est en excellente forme, ayant marqué trois buts en quatre matchs à l'Euro 2024. Pendant ce temps, Kai Havertz reste un buteur constant pour l'Allemagne.

Les lacunes défensives de l'Espagne, combinées à leur efficacité offensive, suggèrent que les deux équipes sont susceptibles de marquer.

La Roja a gardé trois feuilles propres jusqu'à présent, même contre de bonnes attaques comme la Croatie et l'Italie, mais ils ont concédé contre la Géorgie malgré une possession écrasante. De même, l'Allemagne a concédé des buts et des occasions de marquer lors de ses trois derniers matchs, indiquant un potentiel pour un match à haute score.

⭐ Gagnez 165€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Pari Espagne vs Allemagne 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 2.00 sur Winamax

En excluant les tirs au but, l'Espagne n'a perdu que deux de ses 26 derniers matchs de l'Euro et est invaincue lors de ses dix derniers matchs de l'Euro.

Le contrôle du milieu de terrain, mené par Rodri, Gavi et Fabián Ruiz, permet aux arrières latéraux espagnols de se projeter vers l'avant, ajoutant une dimension supplémentaire à leur attaque. Des jeunes ailiers comme Nico Williams et Lamine Yamal apportent de la directivité et du flair et sont capables d'étirer les défenses et de créer des espaces pour leurs coéquipiers.

Dans la victoire 2-0 de l'Allemagne contre le Danemark en huitièmes de finale de l'Euro 2024, l'influence de Jamal Musiala était un point clé. En première mi-temps, le marquage agressif de Joachim Andersen a limité l'efficacité de Musiala, reflétée par son taux de réussite plus faible pour les dribbles (15 % dans ce match contre 47 % en phase de groupes).

Cependant, la persistance de Musiala a payé en seconde période. Il a exploité un moment où Andersen, prudent en raison d'un carton jaune, n'a pas réussi à le contenir. Musiala a reçu une passe bien chronométrée de Nico Schlotterbeck, a contourné la ligne haute danoise et a marqué le but décisif. Cette performance met en évidence l'importance de Musiala pour l'Allemagne, montrant sa résilience et sa capacité à impacter le jeu même sous une pression défensive intense. Si seulement deux buts sont marqués en 90 minutes, vous ne perdrez que la moitié de votre mise.

⭐ Gagnez 200€ en pariant qu'il y ait au moins 3 buts dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pari Espagne vs Allemagne 3 : Victoire de l'Espagne @ 2.75 sur Betclic

La puissance offensive des deux équipes et leur forme de but récente pointent vers un match avec plusieurs buts. Cependant, le record impressionnant de l'Espagne à l'Euro et leur forme actuelle suggèrent qu'ils sont peu susceptibles de perdre.

D'un autre côté, malgré leur domination en possession, l'Espagne a montré une tendance à gaspiller des occasions. Le match contre la Géorgie en est un exemple, où ils ont tiré 33 fois mais ont eu du mal à trouver le fond des filets jusqu'aux dernières étapes. Cette inefficacité pourrait coûter cher contre un adversaire plus clinique comme l'Allemagne.

Le parcours de l'Allemagne n'a pas été sans accroc non plus. Bien que généralement solide, leur défense a montré des moments de vulnérabilité. Le match contre le Danemark les a vus lutter pour gérer les coups de pied arrêtés et les contre-attaques rapides, des faiblesses que le jeu incisif de l'Espagne peut exploiter.

⭐ Gagnez 275€ en pariant sur le fait que l'Espagne va l'emporter avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !