Pronostic Ecosse Hongrie - Euro 2024 23/06/2024 : Victoire de la Hongrie et Varga buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Ecosse Hongrie, troisième journée du groupe A de l'Euro 2024, ce dimanche à 21h.

Pronostic Écosse Hongrie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Écosse Hongrie : probabilités et cotes

Victoire de la Hongrie ⭐ avec des cotes de @2,30 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 58% pour les favoris de gagner.

pour les favoris de gagner. Barnabas Varga buteur ⭐ avec des cotes de @2,80 sur Winamax, indiquant une probabilité de 36% pour l'attaquant hongrois de marquer.

pour l'attaquant hongrois de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1,60 sur Betclic, représentant une probabilité de 63% pour les deux équipes de trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Écosse et la Hongrie espèrent que trois points suffiront pour se qualifier pour le prochain tour.

Cependant, il est plus probable que la Hongrie puisse se faufiler en raison de la mauvaise différence de buts de l'Écosse après leur défaite 5-1 contre l'Allemagne.

Dans leur défaite 3-1 contre la Suisse, la Hongrie a montré des aperçus suggérant qu'ils peuvent troubler la défense écossaise, et Dominik Szoboszlai de Liverpool pourrait être au cœur de cela.

L'Écosse a tout à faire, mais semble susceptible de quitter la compétition dès le premier obstacle.

Les effectifs probables pour Écosse Hongrie

La composition probable pour l'Écosse :

Gunn ; Hanley, Hendry, Tierney ; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson ; McTominay, Adams, McGinn.

La composition probable pour la Hongrie :

Gulácsi ; Lang, Orbán, Szalai ; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez ; Sallai, Szoboszlai, Varga.

Les meilleurs paris à prendre pour Ecosse Hongrie

Pronostic Écosse vs Hongrie 1 : Victoire de la Hongrie @2,30 sur Parions Sport

Bien que la Hongrie n'ait pas remporté de point lors de ses deux premiers matchs, elle a eu ses chances contre une forte équipe allemande lorsque le score était de 1-0. Considérée comme outsider par de nombreux parieurs, la Hongrie doit en montrer davantage si elle veut gagner un match à l'Euro 2024.

Le milieu de terrain de Liverpool, Dominik Szoboszlai, a montré son talent, portant souvent ses coéquipiers, mais son assistance contre la Suisse était de qualité. Par conséquent, l'Écosse pourrait avoir du mal à le gérer.

Cependant, ils ne sont pas une équipe à un seul homme et des joueurs comme Roland Sallai de Freiburg et Milos Kerkez de Bournemouth seront sollicités pour aider à sécuriser la victoire. S'ils réussissent à bien jouer, ils peuvent déjouer l'Écosse et les renvoyer chez eux.

Pronostic Écosse vs Hongrie 2 : Barnabas Varga buteur @2,80 avec Winamax

L'attaquant hongrois Barnabas Varga a marqué lors de leur match d'ouverture contre la Suisse. Lors du match contre l'Allemagne, il a montré qu'il serait leur principale menace s'ils devaient battre l'Écosse.

Le joueur de 29 ans a marqué 20 buts en championnat en 24 apparitions pour son club Ferencváros, marquant des buts des deux pieds et de la tête. Son but contre la Suisse a mis en évidence son impressionnante capacité aérienne.

L'Écosse a eu du mal avec les défis aériens, et le problème dépasse ce tournoi. Ils pourraient avoir du mal à gérer la présence de Varga lors de la troisième manche. Il sera la principale cible des centres et des coups de pied arrêtés dangereux, dont l'Écosse a concédé beaucoup.

Pronostic Écosse vs Hongrie 3 : Les deux équipes marquent @1,60 avec Betclic

Avec les deux nations ayant besoin des trois points pour avoir une chance de progresser, nous nous attendons à un match ouvert, surtout s'il y a un but tôt.

Les deux nations ont marqué et concédé lors de leurs deux premiers matchs, et avec les deux défenses semblant vulnérables, cela ne semble pas susceptible de changer avec beaucoup en jeu.

Bien que l'Écosse ait progressé dans le tournoi, le temps presse. La pression sera élevée et pourrait conduire à des erreurs des deux côtés. Pariez sur les deux équipes pour trouver le fond du filet dans ce qui devrait être un match très divertissant pour les spectateurs neutres.

