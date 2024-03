Pronostic Dortmund Francfort 17/03/2024 : Dortmund gagne 2-1 et Malen buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Dortmund Francfort, comptant pour la 26e journée de Bundesliga, ce dimanche.

Pronostic Dortmund - Francfort : paris, contexte et compos

Dortmund reçoit Francfort pour la 26eme journée de Bundesliga. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Dortmund - Francfort, avec une victoire de Dortmund (1,58 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Dortmund - Francfort

Dortmund gagne 2-1 à 6,50 sur Betsson

Mi-temps / fin de match : Dortmund / Dortmund à 2,20 sur Betsson

Malen buteur à 2,30 sur Betsson

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Quatrième de Bundesliga et fraîchement qualifié en quarts de finale de Ligue des champions, Dortmund reçoit Francfort, sixième du championnat allemand. Le BVB compte 47 points, soit six de retard sur Stuttgart et un seul d’avance sur Leipzig, qui menace la qualification des hommes d’Edin Terzic en LDC. Francfort cherche à poursuivre sa course vers l’Europa League, eux qui comptent 40 points dont sept d’avance sur le septieme Hoffenheim.

Dortmund reste sur trois victoires de rang, en championnat contre l’Union Berlin (2-0) et contre le Werder Breme (2-1), mais surtout en huitièmes de finale retour de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven (2-0), leur offrant leur premier quart européen depuis 2020. Les Jaunes et Noirs courent après une victoire a domicile en championnat depuis le 9 février contre Fribourg (3-0), eux qui avaient ensuite perdu contre Hoffenheim (2-3).

Francfort reste sur deux victoires en championnat, à l'extérieur contre Heidenheim (2-1) et contre Hoffenheim (3-1) et sont invaincus en Bundesliga depuis le 3 février contre Cologne (0-2). La qualification en Ligue Europa est devenue vitale pour la saison prochaine, après l’élimination en huitièmes de finale par l’Union Saint-Gilloise le mois dernier (1-1, 1-2).

Les compos probables pour Dortmund Francfort

Dortmund : Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Özcan, Can (c) - Malen, Brandt, Adeyemi - Füllkrug.

Francfort : Trapp (c) - Tuta, Koch, Pacho - Dina Ebimbe, Larsson, Skhiri, Nkounkou – Götze, Chaïbi - Marmoush.

Pari 1. Dortmund gagne 2-1 à 6,50 avec Betsson

Dortmund a marqué deux buts lors de ses quatre derniers matchs contre le PSV, le Werder, l’Union Berlin et Hoffenheim. Les hommes d’Edin Terzic n’ont pas gardé un clean sheet depuis le 9 fevrier contre Fribourg (3-0) et Francfort marque systématiquement depuis sa dernière défaite contre Cologne le 3 fevrier (0-2). On voit donc une courte victoire de Dortmund avec un but de chaque côté.

Pari 2. Mi-temps / fin de match : Dortmund / Dortmund à 2,20 avec Betsson

Le BVB avait marqué avant la mi-temps lors de chacune de ses trois dernières victoires contre le PSV, le Werder et l’Union Berlin. On voit donc les Jaunes et Noirs se mettre encore a l’abri avant la pause contre Francfort, et conserver leur avantage jusqu’à la fin.

Pari 3. Malen buteur à 2,30 avec Betsson

Donyell Malen est en feu en Bundesliga. Suspendu contre l’Union Berlin, le Néerlandais avait marqué sur ses deux derniers matchs, et a marqué pour son retour contre le Werder. S’il n’a pas fait trembler les filets contre le PSV en LDC, on le voit recidiver contre Francfort.

