Pronostic Danemark Suisse 23/03/2024 : Le Danemark vainqueur et Rasmus Hojlund buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Danemark Suisse, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce samedi.

Pronostic Danemark Suisse : paris, contexte et compositions

Les meilleurs pronostics pour Danemark Suisse

Victoire pour le Danemark ⭐ avec des cotes de 2,05 sur Betsson, soit une chance de 48,8 % que l'équipe danoise l'emporte.

que l'équipe danoise l'emporte. Les deux équipes marqueront ⭐ avec des cotes de 1,95 sur Betsson, soit une chance de 51,3 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Rasmus Hojlund buteur ⭐ avec des cotes de 2,88 sur Betsson, soit une chance de 34,7 % pour lui de marquer.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce match est une excellente opportunité pour les deux équipes de se mesurer à une opposition de qualité, avant un été chargé.

Le Danemark a déçu à la Coupe du Monde en ne remportant aucun match et en sortant dès la phase de groupes. Depuis, ils se sont repris en terminant en tête de leur groupe de qualification pour les prochains championnats d'Europe. Ils ont été poussés jusqu'au bout par la Slovénie, mais leur forme récente a été solide. Les Danois ont été battus par l'Irlande du Nord lors de leur dernier match, mettant fin à une série de cinq victoires consécutives. Il s'agit de la dernière pause internationale avant les championnats d'Europe, donc ils voudront rebondir rapidement. Kasper Hjulmand a beaucoup d'expérience dans la direction de son équipe lors de grands tournois. On peut donc s'attendre à ce que leur préparation soit rigoureuse.

La Suisse a atteint les phases éliminatoires au Qatar, mais a été battue de manière catégorique par le Portugal. Ils ont terminé derrière la Roumanie dans leur groupe de qualification pour le championnat d'Europe.

Les compos probables pour Danemark Suisse

La composition probable du Danemark :

Schmeichel; Maehle, Andersen, Kjaer, Jelert; Erikssen, Norgaard, Hojberg; Daramy, Wind, Hojlund

La composition probable de la Suisse :

Mvogo; Rodriguez, Elvedi, Akanji; Garcia, Xhaka, Aebischer, Ndoye; Vargas, Okafor, Shaqiri

Danemark vs Suisse Pronostic 1 : Victoire pour le Danemark @ 2,05 avec Betsson

La forme à domicile du Danemark a été fantastique, donc nous les soutenons pour gagner avec des cotes de 2,05 chez Betsson. Ils ont remporté leurs sept derniers matchs à domicile et ont marqué en moyenne deux buts de plus par match que leurs adversaires sur cette période. L'équipe de Hjulmand a remporté 13 de ses 15 derniers matchs à domicile. Les défaites sont venues contre la Croatie et la Belgique, mais ils ont réussi à battre la France 2-0 sur cette période.

La Suisse n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matchs. Ils ont pourtant affronté des adversaires modestes pendant cette période. Leurs adversaires étaient la Roumanie, le Kosovo, la Biélorussie et Israël. Ils ont fait match nul cinq fois lors de ces matchs, mais affrontent une opposition plus forte ici.

Danemark vs Suisse Pronostic 2 : Les deux équipes marquent @ 1,95 avec Betsson

Malgré les difficultés récentes de la Suisse, cette dernière marque des buts de manière constante. Ils ont marqué dans neuf de leurs dix derniers matchs depuis le début de 2023. La défaite 1-0 en Roumanie a été la seule fois où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Sur cette période, les Suisses ont marqué en moyenne 2,2 buts par match et en ont encaissé 1,1. Les deux équipes ont marqué lors de cinq de leurs sept derniers matchs.

Le Danemark marque également fréquemment des buts, donc nous parions sur les deux équipes pour marquer dans le match avec des cotes de 1,95 chez Betsson. Les Danois ont marqué en moyenne 2,6 buts par match à domicile depuis le début de 2023. Il est donc difficile de voir les Suisses les empêcher de marquer.

Danemark vs Suisse Pronostic 3 : Rasmus Hojlund buteur @ 2,88 avec Betsson

Rasmus Hojlund est revenu de blessure avec Manchester United par victoire contre Liverpool. L'attaquant a montré sa qualité ces derniers mois et devrait avoir un impact pour son pays.

Hojlund a marqué lors de six matchs consécutifs avant sa blessure et a semblé en forme lors des 70 minutes qu'il a jouées le week-end dernier. Il a été critiqué au début de sa carrière à Manchester United, mais il marque maintenant les buts qui démontrent ses performances. Rasmus a un xG hors penalty de 0,49 par 90 minutes, ce qui le place dans le 77e percentile parmi tous les autres attaquants des cinq grands championnats européens.

L'attaquant de Manchester United a marqué sept buts en 10 apparitions pour son pays. Nous pouvons parier sur lui pour ajouter à son total ici avec des cotes de 2,88 chez Betsson.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !