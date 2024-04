Pronostic Crystal Palace Manchester City - Premier League - 06/04/2024 : Les Citizens gagnent avec deux buts d'écart

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Crystal Palace Manchester City, comptant pour la 31e journée de Premier League.

Pronostic Crystal Palace Manchester City : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs a préparé ses pronostics pour Crystal Palace vs Manchester City avant leur affrontement en Premier League le 6 avril.

Les meilleurs pronostics pour Crystal Palace Manchester City

Victoire pour Manchester City ⭐ avec des cotes de 1,70 sur Betsson, soit une chance de 71,4% que les champions de la Premier League remportent le match.

que les champions de la Premier League remportent le match. Manchester City vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 1,90 sur Betsson, soit une chance de 52,6% que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Manchester City pour gagner par deux buts d'écart ⭐ avec des cotes de 3,40 sur Betsson, donnant une chance de 29,4% pour les Citizens de l'emporter avec un écart de deux buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester City se rend à Londres pour affronter Crystal Palace. Ils cherchent à réduire l'écart en tête du classement de la Premier League, alors qu'Arsenal et Liverpool tentent de leur ravir la couronne.

Crystal Palace retrouve Selhurst Park après deux déplacements à Nottingham et Bournemouth pendant la période de Pâques. Ils n'ont subi qu'une seule défaite lors de leurs cinq derniers matchs à domicile.

Manchester City arrive à Londres avec la deuxième meilleure forme à l'extérieur de Premier League. Après avoir remporté des victoires par de larges écarts lors de leurs récents déplacements, les hôtes auront du pain sur la planche pour contenir les champions.

Les compos probables pour Crystal Palace Manchester City

La composition probable de Crystal Palace :

Henderson; Mitchell, Richards, Andersen, Ward, Munoz, Lerma, Wharton, Eze, Ayew, Mateta.

La composition probable de Manchester City :

Ortega; Gvardiol, Lewis, Dias, Akanji, Rodri, Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden, Haaland.

Pronostic 1 : Victoire pour Manchester City @ 1,40 avec Betsson

Bien que Manchester City ait été frustré après son match nul 0-0 contre Arsenal, ils restent dans la course au titre. Cependant, trois points sont nécessaires pour mettre la pression sur Arsenal et Liverpool s'ils veulent défendre leur couronne.

Cela pourrait ne pas être aussi facile que la plupart des gens s'y attendent, étant donné que les deux équipes ont fait match nul 2-2 lors de leur dernier affrontement. Si l'on regarde de près les statistiques, Palace a marqué sur ses deux tirs cadrés, tandis que Manchester City avait 74% de possession, 19 tirs et six corners contre un seul pour Palace.

Si ce match devait être rejoué, neuf fois sur dix Manchester City en sortirait vainqueur. Ils chercheront à prendre leur revanche à Londres et ont la qualité pour l'emporter. Avec la deuxième meilleure forme à l'extérieur du championnat, l'équipe de Guardiola peut se remettre sur les rails contre une équipe qui a eu du mal contre les plus grandes équipes cette saison.

Pronostic 2 : Victoire de Manchester City et plus de 2,5 buts dans le match @ 1,90 avec Betsson

Comme mentionné précédemment, le dernier affrontement entre les deux équipes a produit quatre buts. Il y a donc toutes les raisons de croire que celui-ci peut en voir au moins trois.

Quatre des cinq derniers matchs à l'extérieur de City ont non seulement vu les champions en titre l'emporter, mais aussi en beauté. Il y a eu au moins quatre buts marqués lors de leurs victoires contre Everton, Brentford et Newcastle. De plus, il sera difficile pour les hôtes d'empêcher City d'ajouter à leur impressionnant total. Cependant, City est vulnérable et a encaissé des buts lors de chacune de ces quatre victoires, donc attendez-vous à ce que Crystal Palace trouve le chemin des filets.

Pronostic 3 : Victoire de Manchester City par deux buts d'écart @ 3,40 avec Betsson

Bien que Manchester City ait montré des vulnérabilités défensives, ils ont surpassé la plupart des équipes lors de leurs déplacements.

En incluant les résultats déjà mentionnés ci-dessus, ils ont dominé Luton Town en FA Cup en gagnant 6-2. Ils ont montré à quel point ils peuvent être impitoyables dès la première minute. Manchester City a battu Crystal Palace lors de quatre de leurs cinq derniers matchs à Selhurst Park. Toutes ces victoires ont été obtenues avec un écart de deux buts.

Trois des derniers matchs à l'extérieur de Manchester City contre Brentford, Everton et Copenhague ont tous vu les champions l'emporter 3-1. De tels résultats suggèrent que nous verrons à nouveau ce pronostic se réaliser.

