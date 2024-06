Pronostic Croatie Albanie - Euro 2024 19/06/2024 : Les Croates gagnent et Budimir buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Croatie Albanie, deuxième journée du groupe B de l'Euro 2024, ce mercredi à 15h.

Pronostic Croatie Albanie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Croatie Albanie : probabilités et cotes

Croatie vainqueur et moins de 4,5 buts dans le match ⭐ à des cotes de @1,57 sur Parions Sport, ce qui équivaut à une probabilité de 63,7% pour les Croates de gagner avec moins de 5 buts dans la rencontre.

pour les Croates de gagner avec moins de 5 buts dans la rencontre. Ante Budimir buteur ⭐ avec des cotes de @3,00 sur Winamax, indiquant une probabilité de 33,3% pour l'attaquant d'Osasuna de marquer.

pour l'attaquant d'Osasuna de marquer. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec des cotes de @1,63 sur Betclic, représentant, selon notre algorithme, une probabilité de 61,3% pour que les deux sélections ne trouvent pas le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après une première journée de matchs palpitante, le match Croatie vs Albanie lance la deuxième journée. Après avoir subi des défaites lors de leurs premiers matchs, les deux nations cherchent leurs premiers points du tournoi.

La Croatie est en bas du groupe B, suite à une défaite 3-0 contre l’Espagne samedi. Cela a mis fin à une bonne série pour les Croates, qui étaient invaincus en six matchs avant ce choc, mais ils s'attendent à renouer avec la victoire ici.

L'Albanie n'aurait pas pu rêver d'un meilleur début de campagne, marquant le but le plus rapide de l'histoire des Championnats d'Europe après seulement 23 secondes lors de leur défaite 2-1 contre l'Italie. Après une campagne de qualification impressionnante, les Albanais ont maintenant perdu trois de leurs cinq derniers matchs internationaux.

Les effectifs probables pour Croatie Albanie

La composition probable de la Croatie en 4-3-3 :

Livakovic ; J. Gvardiol, J. Sutalo, M. Pongracic, J. Stanisic ; L. Modric, M. Kovacic, M. Brozovic ; I. Perisic, L. Majer, A. Budimir.

La composition probable de l'Albanie en 4-2-3-1 :

T. Strakosha ; M. Mitaj, A. Ajeti, B. Djimsiti, E. Hysaj, K. Asllani ; Y. Ramadani, T. Seferi, N. Bajrami, J. Asani ; A. Broja.

Les paris à prendre pour Croatie Albanie : cotes et analyses

Croatie vs Albanie Pari 1 : Victoire de la Croatie et moins de 4,5 buts dans le match @1,57 sur Parions Sport

Après une défaite 3-0 contre l’Espagne lors de la première journée, la Croatie doit rebondir avec une victoire ici. Avec un dernier match de groupe contre l'Italie, également classée parmi les dix meilleures équipes, ce match contre l'Albanie représente leur défi le plus facile sur le papier.

La défaite par trois buts contre les Espagnols n’était probablement pas aussi convaincante qu’elle n’y paraissait. Les Croates avaient plus de possession, plus de tentatives de but et ont surpassé les vainqueurs dans les données xG (buts attendus).

Nous nous attendons à ce que les hommes de Zlatko Dalić fassent le nécessaire comme prévu à une cote d'environ 1,47, mais ce n'est pas une valeur que nous pouvons suggérer comme un conseil. Cependant, ajoutez moins de 4,5 buts au pari et la valeur est plus attrayante à 1,57.

Croatie vs Albanie Pari 2 : Ante Budimir buteur @3,00 avec Winamax

Comme c'est souvent le cas dans le football de tournoi lorsque les attaquants ne marquent pas, il y a débat sur la nécessité de changer. Ante Budimir devrait avoir fait suffisamment au cours de la saison pour justifier une autre titularisation ici.

L’attaquant d’Osasuna a marqué un record personnel de 17 buts dans le championnat espagnol cette saison et a ajouté un but en deux apparitions en Ligue Europa Conférence. En couleurs croates, il a marqué contre le Portugal lors du dernier match de préparation avant ce tournoi.

Le joueur de 32 ans a marqué le but qui a permis de se qualifier en battant l'Arménie 1-0. Il peut être considéré comme un porte-bonheur et devrait avoir de bonnes chances de marquer à nouveau contre la deuxième équipe la moins bien classée de la compétition.

Croatie vs Albanie Pari 3 : Les deux équipes ne marquent pas @1,63 sur Betclic

Le but de Nedim Bajrami après 23 secondes de jeu contre l’Italie a fait les gros titres, mais c'était le seul tir cadré de l'Albanie durant tout le match. Ce manque d’efficacité offensive n’est pas inhabituel sous la direction de l’ancien défenseur d’Arsenal et de Barcelone, Sylvinho.

Avant l'affrontement avec les Italiens, ils n'avaient pas réussi à marquer lors de trois de leurs cinq derniers matchs internationaux. Le plus alarmant étant contre les îles Féroé lors du dernier match de qualification.

La Croatie offre généralement une solide unité défensive, ayant gardé une feuille propre dans quatre de ses sept derniers matchs.

