Pronostic Côte d'Ivoire RD Congo 07/02/2024 : Les Eléphants qualifiés et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Côte d'Ivoire RD Congo, comptant pour les demi-finales de la CAN 2024.

Pronostic Côte d’Ivoire RD Congo : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Côte d’Ivoire RD Congo

Côte d’Ivoire qualifiée – à 1,52 en pariant sur Betclic, soit 66 % de chances de voir les Éléphants rejoindre la finale de la compétition.

de voir les Éléphants rejoindre la finale de la compétition. Match nul - à 2,95 en pariant sur Betclic, soit 34 % de chances de voir les deux équipes se neutraliser au terme des 90 minutes.

de voir les deux équipes se neutraliser au terme des 90 minutes. Les deux équipes marquent – à 2,32 en pariant sur Betclic, soit 43 % de chances de voir des buts des deux côtés du terrain.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Pariez sur Betclic pour avoir les meilleures cotes en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo BCGOAL :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Place à la deuxième demi-finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec une rencontre entre la RD Congo, l’une des surprises de la compétition, et le pays hôte qui semble touché par la grâce dans ce tournoi, la Côte d’Ivoire. L’enjeu est simple, une place en finale pour continuer à rêver d’un titre.

Qualifiée à la deuxième place du groupe F derrière l’un des grands favoris, le Maroc, la RD Congo a effectué trois matches nuls pour obtenir sa place en huitièmes de finale avec seulement 2 buts inscrits et 2 encaissés. Après avoir éliminé l’Égypte aux tirs au but avec un score de 1-1 au terme des 120 minutes, les hommes de Sébastien Desabre ont renversé la Guinée 3 buts à 1 pour se qualifier pour des demi-finales qu’ils avaient déjà connues en 2015.

Véritable miraculée de la compétition, la Côte d’Ivoire n’en finit plus de surprendre. Après avoir arraché leur place en tant que derniers des meilleurs troisièmes à la suite de la phase de groupes, conclue sur une défaite 4 buts à 0 contre la Guinée Équatoriale, les coéquipiers de Serge Aurier sont d’abord venus à bout du Sénégal lors de la séance de tirs au but, avant d’éliminer le Mali dans un match à rebondissements, où Simon Adingra a égalisé à la dernière minute du temps réglementaire, avant de voir Oumar Diakité inscrire le but de la qualification à la 122e minute.

Les compos probables pour Côte d’Ivoire RD Congo

La composition probable de la Côte d’Ivoire en 4-2-3-1 :

Y. Fofana - Singo, Ndicka, Boly, Konan - Seri, Kessié - Pépé, Fofana, Adingra – Haller

La composition probable de la RD Congo en 4-2-3-1 :

M’Pasi - Kalulu, Mbemba, Baka, Masuaku - Pickel, Moutoussamy - Meschack, Bongonda, Wissa - Bakambu

Côte d’Ivoire vs RD Congo Pari 1 : Côte d’Ivoire qualifiée @ 1,52 avec Betclic

Il paraît impossible de faire tomber la Côte d’Ivoire dans cette CAN. Après un huitième de finale contre le Sénégal qui a démontré que les Ivoiriens avaient les ressources pour revenir au score malgré l’adversité d’une équipe plus forte sur le papier, le quart de finale a terminé de prouver que le pays hôte avait un mental d’acier, avec le but de l’égalisation au terme des 90 minutes, et celui de la qualification dans le temps additionnel des prolongations. Il semble que rien ne peut arriver aux coéquipiers de Sébastien Haller dans cette CAN, et la RD Congo pourrait se casser les dents sur un adversaire qui joue devant son public.

Côte d’Ivoire vs RD Congo Pari 2 : Match nul @ 2,95 avec Betclic

Les deux équipes se sont fait une spécialité de terminer les 90 minutes des rencontres sur un score de parité. Du côté de la RD Congo, ce sont tout simplement 4 des 5 matches disputés dans cette CAN qui présentent cette caractéristique, avec pour seule exception le quart de finale face à la Guinée. À l’inverse, la Côte d’Ivoire a vu chacun de ses matches à élimination directe se conclure sur le score de 1-1 au terme du temps réglementaire. Enfin, 2 des 3 dernières confrontations entre les deux équipes se sont terminées par un match nul, et il paraît probable de voir un scénario similaire se produire mercredi soir.

Côte d’Ivoire vs RD Congo Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 2,32 avec Betclic

5 des 6 derniers matches toutes compétitions confondues de la RD Congo, et 4 des 5 rencontres disputées dans cette CAN, ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Du côté de la Côte d’Ivoire, ce sont leurs deux derniers matches à élimination directe qui ont vu les deux formations inscrire un but. Enfin, 5 des 6 dernières confrontations entre les deux sélections ont vu les deux équipes marquer, avec à chaque fois plus de 2,5 buts. Il faut donc s’attendre à voir des buts des deux côtés du terrain au stade Alassane Ouattara.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide complet !