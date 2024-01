Pronostic Côte d'Ivoire Nigeria 18/01/2024 : Les deux équipes marquent et l'une gagne le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Côte d'Ivoire Nigeria, comptant pour le groupe A de la CAN 2024, ce jeudi à 18h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Côte d’Ivoire - Nigeria :

Les deux équipes marquent et l’une gagne le match. Cote à 3,82 sur Betclic, soit 26% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Le Nigeria gagne au moins une mi-temps. Cote à 2,25 sur Betclic, soit 44% de chances que la sélection nigériane domine la première période.

que la sélection nigériane domine la première période. Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps. Cote à 34,50 sur Betclic, soit 2% de chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets dans chaque période.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures prédictions pour Côte d’Ivoire - Nigeria en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu jeudi 18 janvier à 18 h 00.

Victorieux de son premier match face à une triste équipe de la Guinée-Bissau, les Ivoiriens ont fait le strict nécessaire, en s’imposant 2-0. Grâce à des buts de Seko Fofana et de Jean-Philippe Krasso. Avec un effectif avec des nombreuses qualités, les Ivoiriens, à domicile, pourront compter sur Boga, Krasso et Bamba sur le front de l’attaque pour mener les Éléphants à la victoire.

Du côté du Nigeria, la CAN a moins bien commencé. Menés par la Guinée Équatoriale, les Aigles ont su revenir dans la partie par l’intermédiaire de Victor Osimhen. Pour finalement se faire accrocher 1-1, malgré quinze tirs dans le match. Les Nigérians pourront compter sur un plan offensif très fourni (Lookman, Simon, Osimhen, Iheanacho, Onuachu), mais devront faire attention défensivement, avec une défense qui peut parfois présenter des lacunes importantes.

Les deux équipes marquent et l’une gagne le match. Cote à 3,82 sur Betclic

Dans ce duel entre deux des meilleures attaques d'Afrique, le duel sera palpitant. D’un côté, Jean-Philippe Krasso, en figure de proue, auteur d’une très grosse saison du côté de l’Étoile Rouge de Belgrade. De l’autre Victor Osimhen, l’attaquant de Naples reste sur une saison extraordinaire, et a déjà marqué lors du premier match de la CAN. De quoi promettre des buts et une victoire d’un des deux côtés.

Le Nigeria gagne au moins une mi-temps. Cote à 2,25 sur Betclic

Après avoir été accrochés par la Guinée équatoriale, les Nigérians doivent s’imposer, pour espérer accrocher la première place du groupe, tout autre résultat sera négatif pour les Aigles. Avec cette attaque de feu, et une défense ivoirienne qui peut passer à côté de ses matches, il y aura la place pour le Nigeria.

Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps. Cote à 34,50 sur Betclic

C’est un pari très risqué, mais si vous êtes joueur, cela peut toujours se tenter. Dans une rencontre entre le pays qui accueille, la Côte d’Ivoire, et une grande nation du football africain, le Nigeria, qui a été décevant lors du premier match, on pourrait assister à un match complètement fou.

