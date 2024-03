Pronostic Clermont Marseille 02/03/2024 : L'OM vainqueur par un but d'écart

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Clermont Marseille, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostic Clermont Marseille : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Clermont Marseille

Marseille vainqueur – ⭐ à 1,86 en pariant sur Betsson, soit 54 % de chances de voir les Phocéens s’imposer.

de voir les Phocéens s’imposer. Marseille gagne par un but d’écart – ⭐ à 3,35 en pariant sur Betsson, soit 30 % de chances de voir les Olympiens s’imposer par la plus petite des marges.

de voir les Olympiens s’imposer par la plus petite des marges. Marseille remporte les deux mi-temps - ⭐ à 2,72 en pariant sur Betsson, soit 37 % de chances de voir les Marseillais rentrer aux vestiaires avec l’avantage et s’imposer en fin de match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

24e journée de Ligue 1, avec une rencontre opposant Clermont à l’Olympique de Marseille au stade Gabriel-Montpied. Un match entre deux équipes de la deuxième partie de tableau, à la dynamique similaire, malgré un regain de forme du côté olympien depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset.

Clermont est à la peine cette saison. 18es de Ligue 1, avec seulement 17 points, à 5 unités du premier relégable, les joueurs de Pascal Gastien ont remporté seulement 3 rencontres, pour 8 nuls et 12 défaites. Ils n’ont inscrit que 16 buts en 23 rencontres cette saison, et en ont encaissé 36. À domicile, ils n’ont remporté qu’un seul match, et restent sur une seule victoire lors des 12 dernières rencontres disputées en championnat. Samedi, ils seront dans l’obligation d’aller chercher au moins un point pour continuer à croire au maintien.

Après une série de rencontres compliquées, où les Marseillais n’ont pas gagné en championnat du 20 décembre au 18 février, Gennaro Gattuso a fait ses valises du côté de la Commanderie pour laisser place à Jean-Louis Gasset, qui a su remobiliser ses troupes pour reprendre une marche en avant nécessaire. Les Olympiens sont 9es de Ligue 1, avec 33 points, à 5 unités des places européennes, et présentent un bilan de 8 victoires, 9 nuls et 6 défaites pour 33 buts inscrits et 25 encaissés. Ils restent sur deux victoires toutes compétitions confondues, contre le Chakhtior en Ligue Europa, et contre Montpellier en Ligue 1 sur le score de 4 buts à 1. Ils voudront s’imposer samedi soir pour se relancer dans une bonne série dans cette seconde partie de saison.

Les compos probables pour Clermont Marseille

La composition probable de Clermont en 4-2-3-1 :

Diaw - Pelmard, Matsima, Ogier, Neto - Gonalons, Gastien - Boutobba, Cham, Allevinah - Nicholson.

La composition probable de Marseille en 4-3-3 :

López - Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang.

Clermont vs Marseille Pari 1 : Marseille vainqueur @ 1,86 avec Betsson

Clermont a du mal en championnat. Bons derniers de Ligue 1, les coéquipiers de Mory Diaw n’ont pas gagné depuis 5 rencontres : la dernière et seule fois qu’ils se sont imposés à domicile, c’était contre Lorient le 12 novembre. À l’inverse, malgré une série de rencontres compliquées, l’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, qui n’a pas connu d’autres résultats que la victoire en deux rencontres toutes compétitions confondues. Le nouveau souffle insufflé par l’entraîneur français devrait permettre aux Phocéens de s’imposer au stade Gabriel-Montpied.

Clermont vs Marseille Pari 2 : Marseille gagne par un but d’écart @ 3,35 avec Betsson

Cette saison, 7 rencontres disputées par l’Olympique de Marseille se sont conclues par un seul but d’écart. À l’inverse, ce sont 8 matches de Clermont qui présentent cette caractéristique. Surtout, 4 des 6 dernières confrontations entre les deux formations se sont terminées par la plus petite des marges, à chaque fois par une victoire des Phocéens. Alors samedi soir, il faut s’attendre à voir un match équilibré et disputé jusqu’à la dernière minute.

Clermont vs Marseille Pari 3 : Marseille remporte les deux mi-temps @ 2,72 avec Betsson

Clermont n’est rentré aux vestiaires à la pause avec l’avantage qu’à deux reprises lors des 10 dernières rencontres disputées en Ligue 1. Les Marseillais, eux, l’ont réussi 6 fois lors des 11 derniers matches joués, et face à Clermont, ils ont été devant au tableau d’affichage à la mi-temps et à la fin du match lors des 3 dernières confrontations au stade Gabriel-Montpied. Alors, bis repetita samedi soir ?

