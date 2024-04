Pronostic Chelsea Manchester United - Premier League - 03/04/2024 : Les Blues vainqueurs et Cole Palmer buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Chelsea Manchester United, comptant pour la 30e journée de Premier League.

Pronostic Chelsea Manchester United : paris, contexte et compos

Notre expert en paris vous présente ses conseils et pronostics pour le match de Premier League entre Chelsea et Manchester United.

Les meilleurs pronostics pour Chelsea vs Manchester United

Victoire pour Chelsea ⭐ avec des cotes de 2,05 sur Betsson, soit une chance de 48,8% que l'équipe à domicile l'emporte.

que l'équipe à domicile l'emporte. Double chance pour Chelsea et plus de 2,5 buts ⭐ avec des cotes de 1,95 sur Betsson, soit une chance de 51,3% que le match à domicile voie au moins trois buts et que l'équipe à domicile évite la défaite.

que le match à domicile voie au moins trois buts et que l'équipe à domicile évite la défaite. Buteur Cole Palmer ⭐ avec des cotes de 2,20 sur Betsson, soit une chance de 45,5% que le milieu de terrain marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United se rend à Stamford Bridge pour affronter Chelsea lundi soir. Les Blues ont perdu 2-1 à Old Trafford plus tôt dans la saison, mais viseront à mettre un coup d'arrêt aux espoirs de qualification en Ligue des champions de Ten Hag.

La saison a été tumultueuse pour Chelsea. Ils ont eu du mal à trouver de la constance et la qualification pour l'Europe semble hors de portée à ce stade. Mauricio Pochettino a eu du mal à former une équipe à partir du groupe de joueurs talentueux recrutés par Chelsea ces dernières années. Les Blues sont 11e de la Premier League et ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool. Ils ont toujours une chance de goûter au succès cette saison avec une demi-finale de la FA Cup à venir. Chelsea espère construire un peu de dynamisme avant ce match.

Erik Ten Hag a connu une première saison réussie à Old Trafford, mais le projet a dévié de sa trajectoire cette saison. Son équipe continue de mal se comporter et cela a laissé beaucoup se demander si le Néerlandais sera remplacé à la fin de la saison. Manchester United vise à assurer sa place en Ligue des champions. Ils ont beaucoup de terrain à rattraper sur Aston Villa et Tottenham. Les Red Devils doivent remporter celui-ci s'ils veulent rivaliser parmi l'élite européenne la saison prochaine.

Les compos probables pour Chelsea vs Manchester United

La composition probable de Chelsea :

Petrovic; Gilchrist, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Mudryk; Jackson.

La composition probable de Manchester United :

Onana; Dalot, Maguire, Martinez, Wan Bissaka; Casemiro, Mainoo, Fernandes; Garnacho, Hojlund, Rashfrod.

Pronostic 1 : Victoire pour Chelsea @ 2,05 avec Betsson

Les résultats de Manchester United ont été jusqu'ici positifs en 2024. Par conséquent, le premier de nos pronostics pour ce match de Premier League est la victoire de Chelsea sur le marché 1x2. L'équipe de Erik Ten Hag a eu du mal défensivement. Ils ont affronté plus de tirs que n'importe quelle autre équipe de l'élite en 2024. United a terminé 11 de leurs 15 matches à l'extérieur avec un xG inférieur à celui de leurs adversaires cette saison.

Chelsea n'a perdu qu'un seul de ses 16 derniers matchs à Stamford Bridge. Ils en ont remporté 10 et devraient avoir de nombreuses occasions contre une équipe de United qui peine à contenir ses adversaires.

Pronostic 2 : Double chance pour Chelsea & Plus de 2,5 buts @ 1,95 avec Betsson

Le deuxième de nos pronostics Chelsea vs Manchester United est la double chance pour Chelsea et plus de 2,5 buts dans le match. Les 10 derniers matchs à domicile de Chelsea ont vu en moyenne 3,8 buts, avec une moyenne de 2,5 buts par match pour l'équipe de Pochettino.

Bien que Manchester United ait remporté le match aller contre Chelsea 2-1, il aurait dû y avoir beaucoup plus de buts. L'équipe de Ten Hag a remporté sa victoire et a manqué de nombreuses occasions, mais devrait faire face à un défi plus difficile à l'extérieur.

United a un mauvais bilan à l'extérieur contre les équipes qui se trouvent généralement dans la moitié supérieure du classement, donc ils ne devraient pas gagner celui-ci. Leurs six matches à l'extérieur en championnat en 2024 ont vu en moyenne 3,67 buts.

Pronostic 3 : Cole Palmer Buteur @ 2,20 avec Betsson

Le dernier de nos pronostics Chelsea vs Manchester United est pour Cole Palmer de marquer. Cela promet d'être un match riche en buts et l'ancien joueur de Manchester City a été le phare de la saison de Chelsea. Palmer a marqué lors de la défaite à Old Trafford plus tôt cette saison.

Palmer a marqué 13 buts et délivré huit passes décisives en Premier League cette saison. Son xG non-pénalty de 0,3 par tranche de 90 minutes de jeu le place dans le top 20% des milieux de terrain offensifs et des ailiers parmi les joueurs des cinq grands championnats européens. Cole est également responsable des penalties pour Chelsea, donc son prix semble intéressant.

