Pronostic Chakhtior Donetsk Marseille (OM) Ligue Europa 15/02/2024 : Donetsk vainqueur ou nul et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Chakhtior Donetsk Marseille (OM), comptant pour les 16e de finale de Ligue Europa.

Pronostic Chakhtior Donetsk Marseille : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Chakhtior Donetsk Marseille

Chakhtior Donetsk ou nul – ⭐ à 1,54 en pariant sur Betsson, soit 65 % de chances de ne pas voir les Marseillais s’imposer.

de ne pas voir les Marseillais s’imposer. Les deux équipes marquent – ⭐ à 1,65 en pariant sur Betsson, soit 61 % de chances de voir des buts des deux côtés du terrain.

de voir des buts des deux côtés du terrain. Pierre-Emerick Aubameyang buteur - ⭐ à 2,39 en pariant sur Betsson, soit 42 % de chances de voir l’attaquant marseillais trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Début des 16es de finale aller de la Ligue Europa : le Chakhtior Donetsk accueille l’Olympique de Marseille à Hambourg. Une rencontre entre une équipe troisième de la phase de poules de Ligue des Champions, et l’autre qualifiée à la deuxième place du groupe B en Ligue Europa. Difficile de voir un favori clair dans cette confrontation, avec de nombreux facteurs entrant en jeu.

Le Chakhtior n’a plus joué de rencontres officielles depuis début décembre, et a profité de ce mercato hivernal pour se renforcer, avec encore et toujours sa filière brésilienne. 4es en championnat avec 9 victoires, 4 nuls et deux défaites pour 26 buts inscrits et 13 encaissés, les hommes de Marino Pusic ont effectué une belle phase de poules en Ligue des Champions, avec 3 victoires, dont une contre le FC Barcelone, et 3 défaites, pour un total de 10 buts marqués et 12 encaissés. En janvier, ils ont joué 3 matches amicaux, pour un total de 2 victoires et un nul, et ils voudront s’imposer jeudi pour prendre une option pour la qualification.

Saison difficile pour les Olympiens. À la huitième place en Ligue 1, les Marseillais présentent un bilan de 7 victoires, 9 nuls et 5 défaites, toutes à l’extérieur, et ont inscrit 29 buts pour 23 encaissés. En Ligue Europa, ils se sont qualifiés à la deuxième place d’un groupe relevé devant l’Ajax d’Amsterdam, avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, pour un total de 14 buts marqués et 10 encaissés. Mais c’est surtout leur forme lors des dernières rencontres qui inquiète : ils ont remporté leur dernier match le 7 janvier en Coupe de France, et ont effectué 4 nuls et une défaite lors des 5 rencontres qui ont suivi, jusqu’à aujourd’hui. Alors, va-t-on retrouver le Marseille européen du début d’année jeudi ?

Les compos probables pour Chakhtior Donetsk Marseille

La composition probable du Chakhtior Donetsk en 4-1-4-1 :

Riznyk - Gocholeishvili, Bondar, Rakitskyi, Matviienko - Zubkov, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Kryskiv – Sikan.

La composition probable de l’Olympique de Marseille en 4-3-3 :

Pau Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin - Ounahi, Onana, Harit - Sarr, Aubameyang, Moumbagna.

Chakhtior Donetsk vs Marseille Pari 1 : Chakhtior Donetsk ou nul @ 1,54 avec Betsson

Les coéquipiers de Danylo Sikan, auteur de 4 buts en phase de groupes de la Ligue des Champions, n’ont plus participé à de matches officiels depuis début décembre, mais cette pause pourrait leur permettre de recharger les batteries. À l’inverse, les Olympiens ont disputé 6 rencontres depuis la pause hivernale, et semblent caler, avec un bilan de 4 nuls pour une victoire et une défaite. Gennaro Gattuso doit de plus faire avec des absences importantes (Valentin Rongier, Jordan Veretout, Jordan Onana) pour espérer aller chercher un résultat important à l’extérieur. Surtout, l’Olympique de Marseille voyage mal cette saison : une seule victoire pour 4 nuls et 5 défaites loin du Stade Vélodrome en Ligue 1. Alors voir le Chakhtior faire son retour sans s’incliner paraît probable.

Chakhtior Donetsk vs Marseille Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 1,65 avec Betsson

En championnat, les coéquipiers de Pau López ont trouvé le chemin des filets lors de 9 des 10 dernières rencontres qu’ils ont disputées. En Ligue Europa, cela a été le cas lors de 5 des 6 matches de la phase de poules, et avec une moyenne de 2,33 buts inscrits par 90 minutes, ils devraient réussir à trouver le chemin des filets à Hambourg. Même constat du côté du Chakhtior, qui est resté muet face aux filets adverses à une seule reprise lors des 15 rencontres de championnat, et à aucune occasion en 6 matches de Ligue des Champions. Avec deux équipes parfois fébriles défensivement, les deux équipes ont des chances de trouver le chemin des filets pour ce match aller.

Chakhtior Donetsk vs Marseille Pari 3 : Pierre-Emerick Aubameyang buteur @ 2,39 avec Betsson

Arrivé en provenance de Chelsea cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a eu besoin de quelques rencontres pour trouver ses marques. Auteur de 6 buts en championnat, c’est surtout en Europe qu’il a fait ses preuves, avec 5 buts en 5 rencontres lors de la phase de groupes. Mardi soir, il pourrait profiter des faiblesses défensives du Chakhtior qui a encaissé 10 buts en 6 rencontres en Ligue des Champions pour permettre aux siens de prendre l’avantage dans cette double confrontation.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !