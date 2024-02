Pronostic Celta Vigo FC Barcelone 17/02/2024 : Celta Vigo vainqueur ou nul et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Celta Vigo FC Barcelone, comptant pour la 25e journée de Liga, ce samedi.

Pronostic Celta Vigo Barcelone : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Celta Vigo Barcelone

Celta Vigo ou nul – ⭐ à 1,75 en pariant sur Betsson, soit 57 % de chances de ne pas voir les coéquipiers de Iago Aspas perdre la rencontre.

de ne pas voir les coéquipiers de Iago Aspas perdre la rencontre. Plus de 2,5 buts – ⭐ à 1,59 en pariant sur Betsson, soit 63 % de chances de voir des buts au stade de Balaídos.

de voir des buts au stade de Balaídos. Vitor Roque buteur - ⭐ à 2,53 en pariant sur Betsson, soit 40 % de chances de voir l’attaquant brésilien trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Celta Vigo accueille un FC Barcelone à la peine pour cette 25e journée de Liga, pour une rencontre entre deux équipes qui font souvent le spectacle, avec l’enjeu d’une lutte pour les places européennes du côté catalan, le titre semblant hors de portée face à un Real Madrid intraitable, et d’une bataille pour le maintien pour les hommes de Rafael Benitez.

Après une saison 2022-2023 terminée à la 13e place en Liga, le Celta Vigo se bat pour son maintien cette année. 17es avec 3 points d’avance sur le premier relégable, les coéquipiers d’Óscar Mingueza ont remporté seulement 4 rencontres, pour 8 nuls et 12 défaites. Ils ont inscrit 26 buts et encaissé 35, et restent sur 3 défaites lors des 4 dernières rencontres de championnat, malgré une belle victoire sur le terrain d’Osasuna, 3 buts à 0. Face à un Barça irrégulier cette saison, ils voudront s’imposer pour prendre de l’air sur le bas du tableau.

Difficile d’analyser ce FC Barcelone. Après un bon début de saison, les Blaugranas ont montré qu’ils sont capables du meilleur comme du pire, avec une défaite 3 buts à 5 face à Villareal et un match nul 3 buts partout face à Grenade lors des 4 dernières rencontres. Ils sont 3es de Liga, avec 15 victoires, 6 nuls et 3 défaites, pour un bilan de 50 buts inscrits et 33 encaissés. Xavi, qui espérait remobiliser ses hommes avec l’annonce de son départ en fin de saison, va devoir trouver des solutions pour chercher à s’imposer sur un terrain qui leur a parfois joué des tours lors des dernières années.

Les compos probables pour Celta Vigo Barcelone

La composition probable du Celta Vigo en 3-4-3 :

Guaita - Dominguez, Nuñez, Tapia - Ristic, Beltran, Jailson, Manquillo - De La Torre, Larsen, Mingueza.

La composition probable du FC Barcelone en 4-3-3 :

Ter Stegen - Kounde, Araujo, Christensen, Cancelo - De Jong, Gundogan, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Celta Vigo vs FC Barcelone Pari 1 : Celta Vigo ou nul @ 1,75 avec Betsson

Le Celta Vigo est à la peine cette saison. Mais le FC Barcelone a démontré ses lacunes défensives avec 9 buts encaissés lors des 4 dernières rencontres. Au stade de Balaídos, le FC Barcelone ne s’est imposé qu’à une seule reprise lors des 6 dernières confrontations, pour 3 nuls et 2 défaites. Les Blaugranas doivent d’ailleurs préparer leur rencontre de Ligue des Champions face à Naples, et le Celta pourrait donc profiter de l’occasion pour aller chercher au moins un point important dans la course au maintien.

Celta Vigo vs FC Barcelone Pari 2 : Plus de 2,5 buts @ 1,59 avec Betsson

Les confrontations entre les deux équipes sont souvent synonymes de buts. Il y a eu plus de 2,5 buts lors de 5 des 6 derniers matches entre les deux formations, et plus de 3,5 à 3 reprises. 6 des 7 dernières rencontres de Liga du FC Barcelone ont vu plus de 2,5 buts inscrits entre les deux équipes, une statistique qui s’est répétée lors des deux derniers matches de championnat du Celta Vigo. Alors samedi, il faut s’attendre à voir du spectacle à Balaídos.

Celta Vigo vs FC Barcelone Pari 3 : Vitor Roque buteur @ 2,53 avec Betsson

Vitor Roque aura l’esprit revanchard pour ce déplacement. Suspendu lors de la dernière rencontre après une expulsion qui a fait polémique face au Deportivo Alavés, le jeune attaquant brésilien voudra montrer qu’il a sa place dans le onze Barcelonais. Il a marqué lors des deux rencontres qu’il a disputées, une fois pour donner la victoire aux Blaugranas, et la seconde pour donner de l’air aux siens avec le but du break. Samedi, dans une rencontre qui devrait laisser des espaces aux attaquants des deux côtés du terrain, il pourrait faire son entrée pour aller chercher son troisième but de la saison en championnat.

