Pronostic Cap-Vert Afrique du Sud 02/02/2024 : Qualification des Bafana Bafana avec clean sheet

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Cap-Vert Afrique du Sud, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2024.

Pronostic Cap-Vert Afrique du Sud : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Cap-Vert Afrique du Sud

Afrique du Sud qualifiée – à 1,78 en pariant sur Betclic, soit 56 % de chances de voir les Bafana Bafana rejoindre les demi-finales.

de voir les Bafana Bafana rejoindre les demi-finales. Clean sheet pour l’Afrique du Sud – à 2,39 en pariant sur Betclic, soit 42 % de chances de voir Williams conserver sa cage inviolée.

de voir Williams conserver sa cage inviolée. Moins de 2,5 buts - à 1,38 en pariant sur Betclic, soit 72 % de chances de voir peu de buts samedi soir.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Dernier quart de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec peut-être la rencontre la plus indécise à ce niveau de la compétition. Le Cap-Vert affronte l’Afrique du Sud au stade Charles-Konan-Banny, un match entre deux sélections d’un niveau similaire, et qui ont l’occasion d’aller chercher une place en demi-finale inespérée au début du tournoi.

Le Cap-Vert fait partie des surprises de ce tournoi. Avec la première place du groupe B, obtenue après deux victoires contre le Ghana et le Mozambique, et un nul contre l’Égypte, les Requins Bleus ont ensuite poursuivi leur parcours en s’imposant en fin de rencontre sur penalty face à la Mauritanie en huitièmes. Les coéquipiers de Ryan Mendes n’ont jamais atteint les demi-finales de la CAN, pour ce qui représente seulement leur 4e participation en phase finale. Samedi, ils voudront créer l’exploit face à une Afrique du Sud plus expérimentée.

Suite à une phase de poules terminée à la deuxième place du groupe E, avec un bilan d’une victoire contre la Namibie, d’un match nul contre la Tunisie et d’une défaite contre le Mali, les Bafana Bafana ont dominé le grand favori de cette CAN en huitièmes de finale, le Maroc, en s’imposant 2 buts à 0. Les Sud-Africains ont remporté le tournoi en 1996, mais n’ont plus connu les demi-finales depuis 2000, et voudront remédier à cette anomalie face au Cap-Vert.

Les compos probables pour Cap-Vert Afrique du Sud

La composition probable du Cap-Vert en 4-3-3 :

Vozinha - Moreira, Costa, Lopes, Paulo - Monteiro, Pina, Duarte - Mendes, Bebé, Cabral

La composition probable de l’Afrique du Sud en 4-2-3-1 :

Ronwen - Modiba, Mvala, Kekana, Mudau - Sithole, Mokoena - Tau, Zwane, Morena - Makgopa

Cap-Vert vs Afrique du Sud Pari 1 : Afrique du Sud qualifiée @ 1,78 avec Betclic

Bien que le Cap-Vert présente un meilleur bilan que les Bafana Bafana en étant toujours invaincu dans cette CAN, les joueurs de Bubista n’ont affronté aucun cador à l’exception d’une sélection égyptienne à la peine et aujourd’hui éliminée de la compétition. Avant leur arrivée en Côte d’Ivoire, les Requins Bleus restaient sur 4 défaites en 6 rencontres. À l’inverse, les joueurs d’Hugo Broos ont montré de belles choses malgré leur défaite face au Mali, mais ils ont surtout éliminé le grand favori de cette Coupe d’Afrique en huitièmes, en montrant qu’ils savaient faire le dos rond pour ensuite faire mal à leur adversaire. Samedi soir, ce sera sans aucun doute un match disputé des deux côtés du terrain, mais l’Afrique du Sud semble mieux armée pour gérer ce type de rencontre, et devrait obtenir son billet pour les demi-finales.

Cap-Vert vs Afrique du Sud Pari 2 : Clean sheet pour l’Afrique du Sud @ 2,39 avec Betclic

Avec 8 buts en 4 rencontres, le Cap-Vert a démontré son efficacité offensive dans cette CAN. Mais face aux coéquipiers d’un Ryan Mendes auteur de 2 buts dans la compétition se présente des Bafana Bafana sûrs de leur force défensivement. Ils ont effectué 3 clean sheets lors des 4 rencontres disputées dans le tournoi, en encaissant seulement 2 buts contre le Mali en match d’ouverture. Avec un Ronwen Williams qui fait sûrement partie des meilleurs gardiens de cette Coupe d’Afrique, les Sud-Africains peuvent espérer conserver leur cage inviolée samedi soir.

Cap-Vert vs Afrique du Sud Pari 3 : Moins de 2,5 buts @ 1,38 avec Betclic

Il y a eu moins de 2,5 buts lors de 9 des 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues de l’Afrique du Sud, et les Bafana Bafana restent sur 3 clean sheets en 3 rencontres. À l’inverse, ce sont 4 des 7 derniers matches des Requins Bleus qui présentent cette caractéristique. Et avec la pression d’une place en demi-finale, les deux équipes pourraient hésiter à se livrer, à l’image des huitièmes de finale de cette Coupe d’Afrique, où 6 des 8 rencontres se sont conclues avec moins de 2,5 buts inscrits. Alors, même rengaine au stade Charles-Konan-Banny ?

