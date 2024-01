Pronostic Burkina Faso Mauritanie 16/01/2024 : Nul à la mi-temps puis Burkina Faso vainqueur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Burkina Faso Mauritanie, comptant pour le groupe D de la CAN 2024, ce mardi

Les meilleur paris pour Burkina Faso - Mauritanie

Mi-temps / fin de match : Nul / Burkina Faso à 3,80 sur Betclic, soit 26% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Dango Ouattara buteur à 3,20 sur Betclic, soit 31% de chances que l'attaquant burkinabé marque.

que l'attaquant burkinabé marque. Les deux équipes ne marquent pas à 1,56 sur Betclic, soit 64% de chances que le match se déroule de cette manière.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Burkina Faso et la Mauritanie lancent leur CAN pour leur premier duel dans le groupe D. Nos experts football voient une victoire du Burkina Faso face à une Mauritanie qui ne dispute que sa troisième CAN.

Les Etalons du Burkina Faso joueront leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, contre la Mauritanie au Stade de la Paix de Bouaké. Le Burkina est considéré comme le favori face à l'équipe d'Al-Murabitun, qui est toujours à la recherche de sa première victoire en CAN, après avoir échoué à cet exercice en 2019 et en 2021.

Le sélectionneur français, Hubert Velud, fera ses débuts dans la CAN, à la tête du Burkina. Le Franco-comorien Amir Abdou, à la tête de la Mauritanie, espère reproduire ses exploits édités avec les Comores lors de l'édition 2021, ou il les avait qualifiés pour la phase à élimination directe, dans un groupe avec le Maroc et le Ghana. Depuis 2013, le Burkina Faso a atteint les demi-finales lors de ses trois dernières participations à la CAN, à l'exception de 2015 où il a quitté la phase de groupes.

Quelques chiffres à retenir

Le Burkina Faso n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs alors que la Mauritanie ne l'a plus emporté depuis 4 rencontres.

Pari 1. Mi-temps / fin de match : Nul / Burkina Faso à 3,80 avec Betclic

Les Etalons ont gagné en qualifications contre le Cap Vert 2-0, contre Eswatini 3-1, contre le Togo 1-0, leurs trois victoires de qualifs donc, en marquant tous leurs buts en seconde période. On les voit démarrer au ralenti contre la Mauritanie, avant de débloquer la situation en seconde période.

Pari 2. Dango Ouattara buteur à 3,20 avec Betclic

L'un des duels à suivre sera celui qui opposera Dango Ouattara au défenseur Aly Abeid. Dango a marqué 4 buts lors des éliminatoires de cette CAN et a été le meilleur buteur du Burkina. L’ailier de Bournemouth devra faire face à Aly Abeid, qui a participé aux deux précédentes phases finales de la CAN de la Mauritanie. On peut s’attendre à au moins un but de l’ancien lorientais pour lancer sa CAN sur les chapeaux de roues.

Pari 3. Les deux équipes ne marquent pas à 1,56 avec Betclic

Si le Burkina Faso compte sur un leader offensif comme Dango Ouattara, il compte aussi une star en défense avec Edmond Tapsoba, le défenseur central de 24 ans leader de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Homme fort de Xabi Alonso, il sera l’un des joueurs à suivre tout au long de cette CAN, pour peut-être le voir réussir un premier grand tournoi avec son pays. On le voit tenir la baraque et préserver un clean sheet avec sa sélection contre la Mauritanie.

