Pronostic Brighton Marseille (OM) : Match nul et Aubameyang buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Brighton Marseille (OM), dernier match de groupe de Ligue Europa, ce jeudi

Brighton reçoit Marseille pour cette dernière journée dans le groupe B d’Europa League. Déjà qualifiées, les deux équipes visent la première place. Nos experts football voient un match nul pour clore cette phase de groupe et sceller la première place de l’OM.

Les meilleurs paris pour Brighton - Marseille

Match nul : cote à 4,20 sur PMU Sport

Plus de 3,5 buts dans le match : cote à 2,12 sur PMU Sport

Aubameyang marque 2 buts ou plus : cote à 18 sur PMU Sport

Brighton et Marseille s’affrontent une dernière fois dans cette phase de poule à l'AMEX stadium, pour déterminer qui finira leader du groupe. Brighton est moins régulier et dangereux offensivement que cette saison et traîne à la huitième place en Premier League. Les Seagulls restent sur un match nul à domicile contre le 19eme Burnley (1-1) et devront se découvrir s’ils veulent ravir la première place de l’OM à domicile.

Sous l’impulsion de son nouveau coach Gennaro Gattuso, Marseille reste sur trois victoires en Ligue 1, dont deux sans encaisser de but (Rennes 2-0, Lyon 3-0 et Lorient 4-2). Les Phocéens ont pris deux cartons rouges sur ces trois matchs, et devront faire sans Rongier, Correa et Kondogbia, blessés. Ils devront faire preuve de maîtrise pour conserver leur avantage.

Pari 1. Match nul : cote à 4,20 avec PMU Sport

Brighton n’a pas encore confirmé la superbe saison réalisée l’an dernier sous Graham Potter puis Roberto De Zerbi, ou les Seagulls avaient décroché une sixième place en Premier League, record de l’histoire du club. Avec une moyenne d'âge de 26 ans (élevée notamment par James Milner, 37 ans), Brighton peine à se créer des occasions et à apporter le danger sur ses séquences de possession de balle. S’ils abordent ce match à domicile avec une domination balle au pied mais qu’ils ne convertissent pas, ils pourront être punis par les contres marseillais, qui peuvent se contenter d’un nul pour aborder les huitièmes de finale sereinement. Les Seagulls feront sans Enciso, March, Estupinan, Lamptey, Welbeck et Webster, blessés.

Pari 2. Plus de 3,5 buts dans le match : cote à 2,12 avec PMU Sport

Le match aller s’est déjà soldé sur deux partout. Brighton n’est que la 13eme meilleure défense de Premier League cette saison (28 buts pris) et son nouveau gardien Bart Verbruggen, arrivé cet été pour sa qualité de jeu au pied, présente des carences sur sa ligne (une tendance en Angleterre cette saison). Les Seagulls joueront l’attaque pour chasser la 1ere place de l’OM et laisseront des espaces à exploiter en contre.

Pari 3. Aubameyang va marquer 2 buts ou plus : cote à 18 avec PMU Sport

Auteur d’un triplé lors du dernier match européen contre l’Ajax, Aubameyang a été buteur lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1, dont un double sur le terrain de Lorient ce week-end, Pierre-Emerick Aubameyang est sur un rythme de croisière sous les couleurs olympiennes. Le Lavallois est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa (29 buts) et égalera Radamel Falcao (30) en cas de but à Brighton. Pourquoi ne pas entrer dans l’histoire et casser le record avec un doublé ?

