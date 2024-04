Pronostic Brighton Arsenal - Premier League - 06/04/2024 : Victoire des Gunners sur le score de 2-0

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Brighton Arsenal, comptant pour la 31e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostic Brighton Arsenal : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs a préparé ses pronostics et conseils pour Brighton vs Arsenal avant leur affrontement en Premier League le 6 avril.

Les meilleurs pronostics pour Brighton Arsenal

Victoire pour Arsenal ⭐ avec des cotes de 1,60 sur Betsson, soit une chance de 62,5% que le club londonien remporte le match.

que le club londonien remporte le match. Match nul/Arsenal ⭐ avec des cotes de 4,50 sur Betsson, soit une chance de 22,2% qu'Arsenal remporte le match après avoir fait match nul à la mi-temps.

qu'Arsenal remporte le match après avoir fait match nul à la mi-temps. Arsenal pour gagner 2-0 ⭐ avec des cotes de 9,0 sur Betsson, donnant une chance de 11,1% pour le score correct.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Brighton accueille Arsenal en Premier League sur la cote sud alors que les Gunners continuent de se battre pour le titre de Premier League.

Brighton a connu une mauvaise passe ces derniers temps, avec cinq défaites depuis février, dont une défaite 2-1 lors du dernier match contre Liverpool. Cependant, leur forme à domicile a été très solide cette année, car ils sont invaincus en 14 matchs. Arsenal aura fort à faire s'ils veulent l'emporter.

Après qu'Arsenal ait obtenu un bon point à l'extérieur contre Manchester City, Mikel Arteta espère que son équipe pourra continuer son excellente forme à l'extérieur cette saison sur la cote sud anglaise. Après d'énormes victoires à l'extérieur ces dernières semaines contre Sheffield United, Burnley et West Ham, les supporters d'Arsenal devraient s'attendre à une nouvelle performance solide.

Les compos probables pour Brighton Arsenal

La composition probable de Brighton :

Verbruggen; Estupinan, van Hecke, Dunk, Veltman, Lamptey, Gross, Baleba, Moder, Adingra, Welbeck.

La composition probable d'Arsenal :

Raya; Kiwior, Gabriel, Saliba, White, Rice, Jorginho, Odegaard, Gabriel Jesus, Havertz, Saka.

Pronostic 1 : Victoire pour Arsenal @ 1,70 avec Betsson

Arsenal a été heureux de ramener un point de l'Etihad le week-end dernier, ce qui les maintient fermement dans la course au titre, aux côtés de Manchester City et Liverpool. Cependant, il n'y a pas de repos pendant cette période chargée et le court déplacement vers le sud pour affronter Brighton approche.

Bien que Brighton ait stoppé sa série de trois défaites consécutives avec des victoires contre Nottingham Forest et la Roma, ils n'ont pas pu faire face au calibre supérieur qu'est Liverpool à Anfield et ont perdu 2-1. C'était leur cinquième défaite depuis février.

Arsenal, en revanche, n'a perdu que deux fois en 2024 au moment de la rédaction de cet article. Ils ont réussi à marquer 13 buts lors de leurs cinq derniers matchs. Sortant vainqueurs confortables 2-0 lors de leur dernière confrontation, Arsenal devrait avoir une qualité supérieure pour sécuriser une autre victoire en Premier League à l'extérieur.

Pronostic 2 : Match nul/Arsenal @ 4,50 avec Betsson

Bien qu'Arsenal soit le favori et à une cote faible, ils pourraient avoir besoin de la deuxième mi-temps pour s'imposer.

Au cours des dernières semaines, Brentford a tenu en échec Arsenal à la mi-temps avant que les Gunners ne remportent les trois points grâce à Kai Havertz. Les Gunners ont fait preuve de résilience à l'extérieur contre Man City pour obtenir un match nul. Si Brighton exerce une pression précoce, leur défense sera difficile à percer.

Lors du match aller plus tôt dans la saison, Brighton a réussi à frustrer Arsenal avant que deux buts en seconde période n'ouvrent la défense des Seagulls. Avec autant en jeu, Arsenal pourrait être plus réservé en première mi-temps et attendre une ouverture lorsque Brighton commencera à fatiguer en seconde période.

Pronostic 3 : Score correct 2-0 pour Arsenal @ 9,00 avec Betsson

Notre troisième conseil à une cote plus élevée est pour Arsenal de répéter leur score correct de 2-0 contre Brighton pour une deuxième fois cette saison. Arsenal a obtenu de grandes victoires à l'extérieur ces dernières semaines, mais Brighton est invaincu en 14 matchs toutes compétitions confondues en 2024 à domicile. Les Seagulls seront très difficiles à contenir.

Cependant, Arsenal possède le meilleur bilan à l'extérieur en Premier League cette saison. Ils ont également marqué 34 buts en déplacement. En remportant des victoires de 6-0 contre West Ham, 5-0 contre Burnley et 6-0 contre Sheffield United, Brighton aura beaucoup de mal à contenir Arsenal alors qu'ils visent à remporter la Premier League.

