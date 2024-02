Pronostic Bournemouth Manchester City 24/02/2024 : City vainqueur, les deux équipes marquent et Haaland buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bournemouth Manchester City, comptant pour la 26e journée de Premier League.

Pronostic Bournemouth Manchester City : paris, contexte et compositions

Notre expert en paris sportifs vous propose ses prévisions pour Bournemouth contre Manchester City alors que les équipes se préparent à s'affronter en Premier League ce samedi. L'équipe de Pep Guardiola vise à prolonger sa série d'invincibilité et à rattraper Liverpool en tête de la Premier League.

Les meilleurs paris pour Bournemouth Manchester City

Victoire de Manchester City dans le match ⭐ avec une cote de 2,13 sur Betsson, suggérant une probabilité de 46,9 % que ce pari soit gagnant.

que ce pari soit gagnant. Les deux équipes marquent plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à 1,91 avec Betsson, ce qui équivaut à une probabilité de 52,4 % pour que chaque équipe participe à un festival de buts.

pour que chaque équipe participe à un festival de buts. Victoire de Manchester City, les deux équipes marquent et Haaland marque ⭐ avec des cotes de 2,24 sur Betsson, indiquant une probabilité de 30,3 % que l'attaquant marque avec nos deux paris précédents réussis.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester City a battu Brentford lors de son dernier match. Ils visent à rester au contact de Liverpool avec l'équipe de Jurgen Klopp en action plus tôt dans la semaine grâce à la finale de la Carabao Cup. Ils se rendent chez une équipe de Bournemouth qui stagne ces dernières semaines.

Les Cherries se sont remis de leurs déboires en début de saison et ont enchaîné de bons résultats qui les ont propulsés vers le haut du classement depuis la mi-novembre. Ils occupent actuellement la 13e place de la Premier League, avec une avance de huit points sur les trois derniers. Bournemouth a obtenu un match nul à St. James's Park lors de son dernier match. Malgré une possession de balle de seulement 37 %, l'équipe d'Andoni Iraola a créé plusieurs occasions de qualité. Ils devront se contenter d'avoir très peu le ballon une fois de plus lorsqu'ils affronteront City.

Manchester City n'a pas perdu depuis sa défaite contre Aston Villa le 6 décembre. C'est une série de 16 matchs sans défaite dans toutes les compétitions. Bien qu'ils soient légèrement derrière Liverpool, ils font partie des trois principaux prétendants au titre. Les hommes de Pep Guardiola ont développé une habitude de séries de victoires remarquables ces derniers mois de la saison. Une telle série pourrait être nécessaire une fois de plus, Arsenal et Liverpool étant prêts à pousser les champions jusqu'au bout.

Les compos probables pour Bournemouth Manchester City

Bournemouth : Neto; Smith, Senesi, Zabarnyi, Kelly; Cook, Christie, Semenyo, Kluiver, Tavernier; Solanke

City : Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, Silva, Foden, De Bruyne, Doku; Haaland

Pari Bournemouth contre Manchester City 1 : Handicap -1 pour Manchester City @ 2,13 Betsson

Le premier de nos pronostics Bournemouth contre Manchester City est pour les visiteurs de gagner par au moins deux buts d'écart. Ce pari est disponible sur le marché du handicap de Betsson en soutenant Manchester City -1.

Manchester City a disputé 14 matchs contre les équipes actuellement dans la moitié inférieure du classement de la Premier League. Ces matchs les ont vus marquer en moyenne 2,77 buts, soit 1,92 de plus que leurs adversaires. Ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs dans toutes les compétitions par au moins deux buts d'écart. Bournemouth a été battu 6-1 par l'équipe de Pep plus tôt dans la saison. Ils ont subi une défaite 4-1 dans ce match la saison dernière. Les hommes d'Iraola ont également subi une lourde défaite lorsqu'ils ont reçu Liverpool, l'un des rivaux de City pour le titre, il y a un peu plus d'un mois.

Pari Bournemouth contre Manchester City 2 : Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts @ 1,91 Betsson

Le prochain pari pour ce match est pour les deux équipes de marquer avec plus de 2,5 buts dans le match. Ce pari a été gagnant dans cinq des six dernières confrontations entre ces deux équipes.

Les Cherries n'ont pas réussi à marquer dans seulement un de leurs 16 derniers matchs dans toutes les compétitions. Sur cette période, ils ont marqué en moyenne 1,75 but par match. Bien que je m'attende à ce qu'ils encaissent quelques buts ici, ils ont les compétences pour représenter une menace.

Manchester City domine en possession. Cependant, ils ont été pris en défaut défensivement lors de leurs derniers matchs à l'extérieur. Les hommes de Pep n'ont gardé qu'un seul drap propre lors de leurs 10 derniers matchs à l'extérieur dans toutes les compétitions. Ces 10 matchs à l'extérieur ont vu en moyenne 3,89 buts au total. Les deux équipes marquant et plus de 2,5 buts au total est un bon choix pour ce match.

Pari Bournemouth contre Manchester City 3 : Victoire de Manchester City, les deux équipes marquent & Erling Haaland marque @ 3,30 Betsson

Le dernier de nos pronostics Bournemouth contre Manchester City est pour Erling Haaland de marquer. Nous soutenons cela dans le cadre du créateur de paris pré-construit de Betsson, qui inclut également la victoire de Manchester City et les deux équipes marquant, nos deux angles de paris précédents.

Haaland a marqué trois buts lors des trois derniers matchs de Premier League et semble être de retour à sa pleine forme après son retour de blessure.

Le xG non-pénalty de Norvégien de 0,82 par 90 minutes jouées le place dans le 99e percentile des attaquants des cinq grands championnats européens. Il est le meilleur buteur de la ligue avec 17 buts et vise à ajouter à son total ici.

