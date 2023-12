Pronostic Borussia Dortmund PSG : Dortmund ou match nul et Kolo Muani buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Borussia Dortmund PSG, dernier match de groupe de Ligue des Champions

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu le 13 décembre à 21 h.

Nos propositions de cotes pour la rencontre Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain (PSG)

Dortmund ou match nul – à 1,90 en pariant sur PMU Sport, soit 52% de chances d'avoir un des deux résultats à la fin de la rencontre.

d'avoir un des deux résultats à la fin de la rencontre. Plus de 2,5 buts dans la rencontre – à 1,48 en pariant sur PMU Sport, soit 67% de chances qu'il y ait autant de buts dans le match.

qu'il y ait autant de buts dans le match. Randal Kolo Muani buteur - à 2,90 en pariant sur PMU Sport, soit 34% de chances que le Français marque.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Retrouvez les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs dans notre comparatif détaillé !

Match crucial pour cette dernière journée de Ligue des champions, avec encore une place qualificative pour les huitièmes de finale en jeu dans ce groupe F, le Borussia Dortmund étant déjà qualifié. Pour la deuxième, le PSG, l’AC Milan et Newcastle sont encore en course. Les Parisiens, en cas de victoire, peuvent aller chercher la première place du groupe. Cependant, en cas de défaite conjuguée à une victoire de Milan ou de Newcastle, les joueurs de la capitale se verraient reverser en Ligue Europa. C’est d’ailleurs la première fois en 15 participations en Ligue des champions que Paris joue sa qualification lors de la dernière journée.

Pour les joueurs de Luis Enrique, la saison se joue déjà mercredi soir. Malgré une forme étincelante en championnat, leaders avec une série de 8 victoires consécutives et une seule défaite depuis le début de la saison, ils sont à la peine dans la compétition reine. Avec 7 points au compteur, et un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, pour 8 buts inscrits et 7 encaissés, les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui a trouvé le chemin des filets à trois reprises, vont devoir s’employer pour aller chercher la qualification.

C’est l’inverse pour le BVB. En difficulté en Bundesliga, 5e avec déjà 11 points de retard sur le leader, c’est en Ligue des champions que les joueurs d’Edin Terzić retrouvent des couleurs. Malgré deux premiers matches ponctués par une défaite et un match nul, ils ont ensuite enchaîné trois victoires pour obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale. Et bien que cela pourrait entraîner un manque de motivation, il reste encore la première place à aller chercher, qui sera validée en cas de match nul ou de victoire face au PSG.

Pari n° 1 : Dortmund ou match nul : 1,90 avec PMU Sport

Un match compliqué pour les Parisiens. Le Borussia est d’ores et déjà qualifié pour les huitièmes, ce qui devrait sans aucun doute leur enlever un poids. Et avec seulement deux défaites en 11 rencontres à domicile toutes compétitions confondues, les coéquipiers de Julian Brandt voudront sans doute continuer sur cette lancée. Malgré une forme compliquée en Bundesliga, ils ont remporté leurs 3 dernières rencontres en Ligue des champions. Les Parisiens quant à eux ont perdu leurs deux matches à l’extérieur dans la compétition reine, et la pression d’une élimination pourrait leur faire revivre de mauvais souvenirs de leur histoire récente sur la scène européenne.

Pari n° 2 : Plus de 2,5 buts dans la rencontre : 1,48 avec PMU Sport

Pas de score vierge au Signal Iduna Park. Il faut s’attendre à des buts à Dortmund, avec 4 des 7 derniers matches du BVB s’étant terminés par plus de 2,5 buts inscrits. Pour le PSG, ce sont 10 des 12 dernières rencontres qui présentent cette caractéristique. La formation menée par Kylian Mbappé a marqué 30 buts lors de ses 12 derniers matches, et en a déjà encaissé 6 en 2 rencontres à l’extérieur en Ligue des Champions. Du côté du Borussia, Gregor Kobel est allé chercher le ballon dans ses cages à 11 reprises lors des 6 derniers matches, des statistiques qui annoncent des buts mercredi soir.

Pari n° 3 : Randal Kolo Muani buteur : 2,90 avec PMU Sport

Un Français en cache un autre. Randal Kolo Muani connait la Bundesliga. Sa saison passée à l’Eintracht Francfort, ponctuée par 15 buts, lui a d’ailleurs ouvert les portes du PSG. Et après avoir trouvé le chemin des filets ce week-end en championnat face au FC Nantes, son ancienne équipe, pourquoi ne pas continuer sur sa lancée en se remémorant son expérience outre-Rhin face à Dortmund ? L’attention portée à Kylian Mbappé pourrait offrir des espaces à l’attaquant français, auteur de 5 buts toutes compétitions confondues avec le club de la capitale cette saison.

Profitez des meilleures cotes sur PMU Sport en ouvrant un compte sur le bookmaker avec le code promo SP*** :