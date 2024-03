Pronostic Bologne Inter 09/03/2024 : L'Inter marque dans les 2 mi-temps et Lautaro Martinez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bologne Inter, comptant pour la 28e journée de Serie A, ce samedi à 18h.

Bologne - Inter Milan : pronos, compos, contexte

Quasiment assuré d’être champion, l’Inter Milan va se confronter au 4e, Bologne, qui a beaucoup à perdre samedi soir. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Bologne - Inter Milan, avec une rencontre qui devrait tourner à l’avantage des Milanais.

Les meilleurs paris de Bologne - Inter Milan

Lautaro Martinez buteur ⭐ à 2,37 sur Betsson soit 42% de chances que cela arrive.

que cela arrive. Match nul et Inter Milan et plus de 2,5 buts ⭐ à 2,81 sur Betsson soit 36% de chances que cela arrive.

que cela arrive. L’Inter Milan marque dans les deux périodes ⭐ à 3,15 sur Betsson soit 32% de chances que cela arrive.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avec six victoires lors des six derniers matches, le Bologne de Thiago Motta est de retour. 4e avec 51 points, les Bolognais sont à cinq points du 3e : l’AC Milan. Et surtout, possèdent huit points de plus que Naples, 7e. Une saison surprenante due notamment à une défense d’acier, qui n’a encaissé que 0,9 but par match en championnat cette saison : le 3e total en Série A. Offensivement, les Italiens ont également fait des progrès, avec une moyenne de 1,25 but par match soit le 7e total en Série A. Un bon ratio obtenu grâce à un joueur en particulier : Joshua Zirkee. Le Néerlandais de 22 ans, venu par le Bayern Munich en 2022, en est à 10 buts et 3 passes décisives en 26 rencontres de championnat cette saison. Faisant de lui le 7e meilleur buteur de Serie A, à égalité avec Lukaku (AS Rome) et Thuram (Inter Milan). Riccardo Orsolini, un des joueurs les plus constants à Bologne depuis quelques saisons, permet également à sa formation de briller, avec neuf buts et deux passes décisives en 23 matches.

Du côté de l’Inter Milan, on ne voit pas qui pourrait empêcher les Interistes de ne pas être champions. Avec 15 points d’avance sur son dauphin, la Juventus, l’Inter Milan écrase tout sur son passage en Ligue des Champions. Offensivement, les joueurs d’Inzaghi se régalent avec 2,6 buts marqués par match (1ère attaque), soit 0,7 but de plus par match que la Roma (1,9). Défensivement, c’est la même chose. Seulement 0,5 but par match encaissé, soit la meilleure défense des 5 plus grands championnats. Tout cela grâce notamment à Lautaro Martinez, buteur à 23 reprises en 25 rencontres de Série A, soit sa meilleure saison sous les couleurs interistes depuis son arrivée. À moins d’une énorme surprise, l’Inter Milan sera champion de Série A, mais risque de vouloir continuer sur sa lancée.

Les compos probables pour Bologne Inter

Bologne : Skorupski - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Fabbian - Orsolini, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee.

Inter Milan : Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, Arnautovic.

Pari 1 : Lautaro Martinez buteur à 2,37 sur Betsson

Lors des quatre derniers matches de Série A, Lautaro Martinez a marqué quatre buts. Quatre buts, synonyme de sa bonne forme constante cette saison. Lors du match aller, l’Argentin avait déjà marqué lors du match nul 2-2. Il serait fort probable de voir l’attaquant trouver une 24e fois le chemin des filets en Série A, samedi soir.

Pari 2 : Match nul et Inter Milan et plus de 2,5 buts à 2,81 sur Betsson

Dans cette rencontre entre deux des meilleures formations d'Italie, on devrait assister à une rencontre avec des buts. Avec d’un côté la meilleure attaque, difficile à arrêter et de l’autre une défense en forme, tout comme ses offensifs. Mais il sera très compliqué de voir l’Inter réaliser une contre-performance.

Pari 3 : L’Inter Milan marque dans les deux périodes à 3,15 sur Betsson

Lors des cinq derniers matches, l’Inter Milan a écrasé chacun de ses adversaires : 2-1, 4-0, 0-4, 4-0 et 2-4. Et lors de ces 5 matches, l’Inter a marqué à quatre reprises lors des deux mi-temps. Synonyme de leur attaque de feu, décisive dans chaque période, peu importe le match.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !