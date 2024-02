Pronostic Bochum Bayern Munich 18/02/2024 : Match nul et Moritz Broschinski buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bochum Bayern Munich, comptant pour la 22e journée de Bundesliga, ce dimanche.

Pronostics Bochum - Bayern Munich : paris et formes des équipes

Freiné dans sa course au titre par une étonnante équipe de Leverkusen (défaite 3-0), le Bayern Munich cherchera à repartir de l’avant face à Bochum, 14e au classement. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Bochum - Bayern Munich.

Les meilleur paris pour Bochum - Bayern Munich

Match nul ⭐ à 5,10 sur Betsson soit 19,6 % de chances que les équipes fassent égalité.

que les équipes fassent égalité. Moins de 3,5 buts ⭐ à 1,70 sur Betsson soit 58 % de chances que le match voient plusieurs buts.

que le match voient plusieurs buts. Moritz Broschinski buteur ⭐ à 4,40 sur Betsson soit 22 % de chances que l'attaquant allemand marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La beauté de ce sport, c’est que la saison de n’importe quelle équipe peut basculer à tout moment. Il y a moins de deux semaines, le Bayern venait de battre Mönchengladbach 3-1 en inscrivant tous ses buts après la pause, et la formation de Thomas Tuchel envisageait de prendre la tête du championnat en surclassant Leverkusen. Rien ne s’est passé ensuite comme prévu pour les Munichois, puisque quelques jours après s’être inclinés face au leader de Bundesliga, ils ont également perdu le match aller de leur 8e de finale de Ligue des Champions (1-0 face à la Lazio). Le Bayern doit donc absolument se reprendre face à Bochum, puisqu’une nouvelle déconvenue pourrait signifier la fin de leurs espoirs de titre.

Du côté du Vfl Bochum, la saison est compliquée, avec seulement 4 victoires en 21 matchs et une 14e place au classement. Avec 6 points d’avance sur Cologne 16e, Bochum n’est pas du tout assurée du maintien, et elle d’ailleurs terminé la saison dernière à cette même 14e place, avec seulement 2 points de plus que Stuttgart, barragiste pour le maintien. Les hommes de Thomas Letsch n’ont pas gagné depuis le 20 janvier, mais ils restent sur deux matchs nuls prometteurs face à Francfort et Augsbourg.

Pari 1. Match nul à 5,10 avec Betsson

Bochum ne s’attendait pas forcément à avoir une chance de marquer un ou plusieurs points contre l’ogre munichois, mais la récente période de doute des Bavarois peut leur offrir une occasion de créer la surprise. Le Bayern Munich n’a pas marqué lors des deux derniers matchs et sa défense a notamment encaissé 7 buts au cours des 4 derniers matchs.

Pari 2. Moins de 3,5 buts à 1,70 avec Betsson

Le Bayern a beau disposer de l’une des meilleures attaques d’Europe, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas trouvé le chemin des filets depuis deux matchs. Face à une équipe de Bochum qui n’est pas non plus réputée pour son jeu offensif, on peut s’attendre à un match relativement fermé, avec peu de buts.

Pari 3. Moritz Broschinski buteur à 4,40 sur Betsson

Muet depuis le début de la saison, l’attaquant allemand vient de marquer deux fois en deux matchs. Ses deux buts ayant permis d’engranger deux points, il cherchera à réaliser la passe de trois pour empêcher le Bayern de repartir de l’avant.

