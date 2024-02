Pronostic Benfica Toulouse Ligue Europa 15/02/2024 : Match nul à la mi-temps puis Benfica vainqueur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Benfica Toulouse, comptant pour les 16e de finale aller de Ligue Europa, ce jeudi.

Pronostics Benfica - Toulouse : paris, contexte et compos

Le TFC reprend sa saison européenne sur le terrain de Benfica pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Un déplacement périlleux pour des Toulousains dans le doute, qui visent l’exploit. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Benfica - Toulouse.

Les meilleur paris pour Benfica - Toulouse

Mi-temps/fin de match : Nul / Benfica à ⭐ 3,55 soit 28% de chances que les Toulousains accrochent Benfica en première période avant de céder en seconde mi-temps.

que les Toulousains accrochent Benfica en première période avant de céder en seconde mi-temps. Marcos Leonardo buteur à ⭐ 2,23 soit 44% de chances que l'attaquant marque.

que l'attaquant marque. Plus de 2,5 buts à ⭐ 1,68 à soit 59% de chances que le match soit prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après un début de campagne malheureux en Ligue des champions, Benfica a remonté la pente pour aller en Ligue Europa. Toulouse a mis de côté sa mauvaise forme en Ligue 1, pour se hisser derrière Liverpool dans le groupe E. Depuis la sixième journée de Ligue Europa, Benfica a entamé une série de 11 victoires en 13 matches. Après zéro point en quatre matches, Benfica a signé un nul 3-3 contre l'Inter Milan, où ils ont gaspillé une avance de trois buts. Puis les hommes de Roger Schmidt se sont imposés à Salzbourg pour se hisser à la troisième place.

Sur ces treize matches, les Aigles ont inscrit pas moins de trente-cinq buts. Benfica a été tenu en échec par une solide équipe du Vitoria Guimaraes, avec un but d'Arthur Cabral en fin de match pour prendre un point. Leur attention se porte maintenant sur l'Europe, où Benfica a été éliminé deux fois consécutivement en quarts de finale de Ligue des champions.

Toulouse reste sur une forme terne en France. En 2024, les hommes de Carles Martinez Novell ont gagne contre Metz (1-0) et Reims (3-2), mais ont perdu en 16emes de finale de Coupe de France contre Rouen (3-3, 11-12 tab) et ont perdu deux fois en championnat à domicile, contre Lens (0-2) et Nantes (1-2).

Les compos probables pour Benfica Toulouse

Benfica : Trubin - Aursnes, Araujo, Otamendi, Morarto - Kokcu, Neves - Maria, Silva, Mario - Tengstedt

Toulouse : Restes - Desler, Nicolaisen, Mawissa, Diarra - Sierro, Casseres - Babicka, Gboho, Suazo - Dallinga

Pari 1. Mi-temps/fin de match : Nul / Benfica à 3,55 avec Betsson

La mise en jambes sur la scène européenne est parfois difficile, même pour une équipe qui marque autant que Benfica. Les Aigles ont parfois du mal en championnat et même avec une victoire, on les voit accrochés par Toulouse à la pause.

Pari 2. Marcos Leonardo buteur à 2,23 avec Betsson

Marcos Leonardo est la sensation de Benfica. Arrivé cet hiver en provenance de Santos, le Bresilien de 20 ans a marqué trois buts en sept apparitions avec Benfica. Pour sa première sur la scène européenne, on le voit faire trembler les filets toulousains.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,68 avec Betsson

Les matchs entre les deux équipes se sont soldées par trois buts ou plus, a plus d’une fois en cette année 2024. Avec des 2-2, 3-0, 4-1, 4-1, 3-2 et encore 3-0 en 2024, Benfica offre un spectacle de buts sur la scène nationale. On les voit nous divertir aussi contre Toulouse.

