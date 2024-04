Pronostic Benfica Marseille (OM) - Ligue Europa 11/04/2024 : Benfica vainqueur, les 2 équipes marquent et plus de 2,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Benfica Marseille (OM), comptant pour les 1/4 de finale aller de Ligue Europa.

Pronostic Benfica Marseille (OM) : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Benfica Marseille avant leur affrontement en Ligue Europa.

Les meilleurs pronostics pour Benfica Marseille

Victoire pour Benfica ⭐ avec des cotes de 1,88 sur Betsson, soit une chance de 53% que le club portugais l'emporte.

que le club portugais l'emporte. Les deux équipes marquent + Plus de 2,5 buts au total ⭐ avec des cotes de 2,07 sur Betsson, soit une chance de 48% pour que les deux équipes marquent dans le match avec au moins 3 buts.

pour que les deux équipes marquent dans le match avec au moins 3 buts. Résultat à la mi-temps : Match nul ⭐ avec des cotes de 2,26 sur Betsson, donnant une chance de 44% pour que le score soit égal à la mi-temps.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'excitation monte alors que nous atteignons les quarts de finale de la Ligue Europa. Encore plus lorsque deux équipes ayant une riche histoire dans le football européen se rencontrent.

Benfica aborde ce choc après avoir affronté les rivaux lisboètes du Sporting deux fois en quelques jours. Malgré avoir été la meilleure équipe lors du match retour, qui s'est terminé par un match nul 2-2, ils ont été éliminés de la Coupe du Portugal sur l'ensemble des deux matches. La rencontre la plus récente s'est soldée par une défaite 2-1 laissant les Aigles à quatre points du Sporting, ayant disputé un match de plus. Cette compétition semble désormais être le chemin le plus probable pour remporter un trophée d'ici la fin de la saison.

Marseille a connu une saison tumultueuse. Ils n'ont pas réussi à se qualifier depuis la phase de groupes de la Ligue des Champions, ont changé d'entraîneur et glissent désormais dans le classement de la Ligue 1. La défaite contre Lille vendredi soir laisse les Phocéens à quatre points des places de qualification européenne. Leurs matchs nationaux ont été reprogrammés pour leur permettre de se concentrer sans interruption sur les deux manches de cette confrontation.

Les compos probables pour Benfica Marseille

La composition probable de Benfica en 3-4-3 :

Anatoliy Trubin, Nicolás Otamendi, Alexander Bah, António Silva, Ángel Di María, Fredrik Aursnes, Rafa Silva, Florentino Luís, João Neves, David Neres, Casper Tengstedt.

La composition probable de Marseille en 4-3-3 :

Pau López, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Quentin Merlin, Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, Azzedine Ounahi, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Harit, Luis Henrique.

Pronostic 1 : Victoire pour Benfica @ 1,88 avec Betsson

Benfica n'a subi que deux défaites à domicile cette saison. Les deux défaites sont survenues lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad et Salzbourg. Depuis leur défaite face à leurs adversaires espagnols, les Aigles sont invaincus lors de 19 matchs à domicile toutes compétitions confondues. Ils ont remporté 11 de leurs 14 derniers matchs à l'Estádio da Luz.

Marseille traverse une mauvaise passe. La défaite 3-1 contre Lille vendredi était la quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Cette série a commencé en Ligue Europa après avoir été battu sur le même score à Villarreal. Marseille a désormais récolté moins de points à l'extérieur que toute autre équipe de Ligue 1.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent + Plus de 2,5 buts @ 2,07 avec Betsson

Avec une équipe contenant le vainqueur de la Coupe du Monde Ángel Di María et un talent prometteur, João Neves, attendez-vous à ce que les hôtes offrent beaucoup de menace offensive. Pendant ce temps, l'opposition peut se vanter d'avoir le meilleur buteur actuel de la compétition de cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang, avec neuf buts.

Bien que je m'attende à ce que Benfica remporte cette confrontation, ils ont encaissé des buts lors de leurs cinq matchs européens à domicile cette saison. Pendant ce temps, Marseille a marqué lors de quatre de ses cinq matchs de Ligue Europa à l'étranger. Ils n'ont échoué à marquer qu'à Brighton, où ils se sont déjà qualifiés.

Pronostic 3 : Résultat à la mi-temps : Match nul @ 2,26 avec Betsson

Suite aux résultats des matchs nationaux du week-end, il y a maintenant encore plus en jeu dans ce match. La Ligue Europa semble désormais être la seule opportunité pour l'une ou l'autre de ces équipes de tirer quelque chose d'une saison décevante.

Typiquement, dans de telles circonstances, nous assistons à des débuts de match serrés et prudents, avec aucune équipe ne voulant rien céder. Les deux équipes aiment attaquer et donner carte blanche à leurs joueurs de talent, mais seront également conscientes des risques si elles laissent des espaces derrière elles. Parier sur le match nul à la mi-temps semble être une bonne façon de s'engager dans cette voie.

