Pronostic Bayern Munich Mayence 09/03/2024 : Les Bavarois vainqueurs et plus de 3,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Munich Mayence, comptant pour la 24e journée de Bundesliga, ce samedi.

Pronostic Bayern Munich Mayence : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Bayern Munich Mayence

Bayern Munich vainqueur – ⭐ à 1,21 en pariant sur Betsson, soit 83 % de chances de voir les Munichois s’imposer.

de voir les Munichois s’imposer. Plus de 3,5 buts – ⭐ à 1,89 en pariant sur Betsson, soit 53 % de chances de voir des buts à l’Allianz Arena.

de voir des buts à l’Allianz Arena. Mathys Tel buteur - ⭐ à 2,03 en pariant sur Betsson, soit 49 % de chances de voir l’attaquant français trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Jouez sur Betsson avec les meilleures cotes en réalisant votre inscription sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le Bayern Munich accueille Mayence pour la 25e journée de Bundesliga, dans une rencontre opposant les deux extrêmes du classement. Les Munichois ont sûrement dit définitivement adieu au titre après leur match nul face à Fribourg le week-end dernier, eux qui accusent maintenant 10 points de retard sur le Bayer Leverkusen, et séparent les joueurs de Bo Heriksen doivent espérer un miracle pour rattraper les 9 points qui les séparent du premier non-relégable. Il reste cependant une once d’espoir, avec un seul point de retard sur le barragiste.

Le Bayern Munich a vu ses espoirs s’envoler en Bundesliga après son match nul à Fribourg, mais les joueurs de Thomas Tuchel ont repris des couleurs en milieu de semaine en s’imposant 3-0 face à la Lazio et en allant chercher une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Munichois présentent un bilan de 17 victoires, 3 nuls et 4 défaites, pour 65 buts inscrits et 28 encaissés, et voudront reprendre leur marche en avant contre Mayence, puisqu’ils doivent désormais regarder derrière eux plutôt que devant.

Pourtant habitué à la première partie de tableau, Mayence est à la peine cette saison. 17es avec 16 points, les coéquipiers de Sepp van den Berg ont remporté seulement 2 rencontres cette saison, pour 10 matches nuls et 12 défaites, et 19 buts inscrits pour 38 encaissés. Ils se dirigent tout droit vers la relégation, et voudront limiter la casse face à l’ogre munichois, mais la marche pourrait s’avérer trop haute face à l’armada des coéquipiers d’un Harry Kane auteur de 27 buts en championnat cette saison.

Les compos probables pour Bayern Munich Mayence

La composition probable du Bayern Munich en 4-2-3-1 :

Neuer - Kimmich, Min-Jae, Dier, Guerreiro – Laimer, Goretzka - Tel, Muller, Musiala – Kane.

La composition probable de Mayence en 3-4-3 :

Zentner - Da Costa, Guilavogui, van den Berg - Widmer, Gruda, Amiri, Mwene – Krauß, Jae-Sung, Burkardt.

Bayern Munich vs Mayence Pari 1 : Bayern Munich vainqueur @ 1,21 avec Betsson

Le Bayern a connu des désillusions lors des dernières rencontres, en voyant le titre s’envoler. Mais après s’être remis sur les bons rails en milieu de semaine, les hommes de Thomas Tuchel devraient démontrer leur supériorité à domicile, où ils ont seulement subi une défaite et un nul en 12 rencontres, pour 39 buts inscrits et 8 encaissés. Mayence n’a jamais fait mieux qu’un match nul à l’extérieur cette saison, et reste sur 6 défaites en 6 rencontres face au Bayern à l’Allianz Arena. Cela ressemble à une mission impossible pour les hommes de Bo Heriksen.

Bayern Munich vs Mayence Pari 2 : Plus de 3,5 buts @ 1,89 avec Betsson

Avec 4 des 6 dernières rencontres du Bayern Munich en Bundesliga qui ont vu plus de 3,5 buts inscrits au cours des 90 minutes, les coéquipiers de Leroy Sané ont démontré qu’ils savaient offrir du spectacle. Et bien que les matches de Mayence cette saison ne soient pas des modèles de festival offensif, 5 des 6 dernières confrontations entre les deux formations à l’Allianz Arena ont vu plus de 3,5 buts (plus de 5,5 buts à 4 reprises). Alors après un match aller où le Bayern s’est imposé sur le score de 3 buts à 1, le match de samedi pourrait nous offrir un scénario similaire.

Bayern Munich vs Mayence Pari 3 : Mathys Tel buteur @ 2,03 avec Betsson

Harry Kane attire tous les projecteurs cette saison, avec 33 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Mais samedi, un attaquant pourrait en cacher un autre : Mathys Tel a inscrit 4 buts cette saison en Bundesliga, en ayant joué seulement 480 minutes au total. Surtout, après avoir connu un passage à vide en championnat, l’attaquant français a trouvé le chemin des filets face à Fribourg le week-end dernier, et il pourrait profiter des quelques minutes qui lui seront accordées afin de tirer avantage de l’attention portée à Harry Kane et aller tromper Zentner.

Les meilleurs cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide détaillé !