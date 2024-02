Pronostic Bayern Munich Leipzig 24/02/2024 : Plus de 3,5 buts dans le match et Harry Kane buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Munich Leipzig, comptant pour la 22e journée de Bundesliga, ce samedi.

Bayern Munich - Leipzig : paris, contexte, compositions

Après sa défaite contre Bochum, le Bayern Munich va devoir se reprendre face à un flamboyant Leipzig. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Bayern Munich - Leipzig, avec une rencontre qui devrait être prolifique en but.

Les meilleurs paris pour Bayern Munich - Leipzig

Harry Kane buteur ⭐ à 1,72 sur Betsson soit 58% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps ⭐ à 8,15 sur Betsson soit 12 % de chances que cela se produise.

que cela se produise. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ à 1,94 sur Betsson soit 52% de chances que cela se produise.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Bayern Munich n’avait plus été autant en difficulté depuis de longues années. Et depuis quelques semaines, les Bavarois traversent une période de crise, malgré les exploits d’Harry Kane, qui est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre la barre des 25 buts en championnat (sur 22 matches). Après avoir été battus 3-0 par le Bayer Leverkusen en championnat, les Allemands ont été surpris par la Lazio Rome, lors du match aller des 8e de finale de Ligue des Champions, en perdant 1-0. Le Français Dayot Upamecano avait d’ailleurs été expulsé lors de la rencontre. Mais lors de la dernière de championnat, l’attaque la plus prolifique du championnat avec 61 buts marqués en 22 rencontres se déplaçait sur la pelouse de Bochum, qui se bat pour sa survie en Bundesliga. Les joueurs de Thomas Tuchel ont signé une contre-performance avec une défaite 3-2 contre les coéquipiers d’Anthony Losilla, le capitaine de Bochum. Avec ces trois points de perdus, les Bavarois figurent à huit points de Leverkusen. Adieu le titre ?

Du côté du RB Leipzig, les choses vont mieux depuis quelques semaines. Les Allemands ont pu compter sur un flamboyant Xavi Simons lors de la réception de Monchengladbach, le week-end dernier (2-0). Le crack néerlandais de 20 ans a inscrit son 6e but de la saison en championnat, lui qui cumule déjà sept passes décisives à son actif. L’autre recrue phare de cette attaque en début de saison était également Lois Openda. Et l’ancien Lensois confirme parfaitement pour sa première saison en Allemagne. Avec 16 buts et quatre passes décisives, le Belge de 24 ans est le 3e meilleur buteur du championnat, juste derrière Serhou Guirassy (18 buts) et Harry Kane (25 buts). Grâce à cette victoire, Leipzig a pu faire le trou derrière, en prenant sept points d’avance sur l'Eintracht Francfort. Mais ce succès a surtout permis aux joueurs de Marco Rose, de revenir à six petits points du 3e, Stuttgart.

Les compos probables pour Bayern Munich Leipzig

Bayern Munich : Neuer - Mazraoui, de Ligt, Kim, Guerreiro - Pavlovic, Kimmich - Sane, Müller, Musiala - Kane

Leipzig : Gulacsi - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - Olmo, Haidara, Schlager, X. Simons - Openda, Sesko

Pari 1 : Harry Kane buteur à 1,72 sur Betsson

Le Bayern ne va pas bien, mais lui, c’est une autre histoire. Ce week-end, il est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre la barre des 25 buts en championnat (sur 22 matches), devançant même Erling Haaland, qui avait marqué 25 buts lors de ses 25 premiers matches de championnat. Face à Leipzig, celui qui est le meilleur joueur de la meilleure attaque de Bundesliga, pourrait encore une fois trouver le chemin des filets.

Pari 2 : Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps à 8,15 sur Betsson

Rares ont été les rencontres Bayern Munich - Leipzig peu attrayantes. Et cette saison, cela ne devrait pas être bien différent de d’habitude. Pour ce duel entre la 4e meilleure attaque, avec une moyenne de 2,2 buts inscrits par match (Leipzig) et la meilleure attaque (le Bayern) avec 2,8 buts inscrits par rencontre, les offensifs devraient être sollicités. On pourrait donc voir un match assez fou, aussi bien en première qu’en seconde période.

Pari 3 : Plus de 3,5 buts dans le match à 1,94 sur Betsson

Lors des cinq derniers déplacements de Leipzig, un seul match a fini avec moins de 3 buts. C’était au Werder Brême (1-1). Du côté du Bayern, lors des cinq dernières réceptions, une seule rencontre a également fini avec moins de 3 buts, lors de la victoire 1-0 contre l’Union Berlin. Pour ce duel entre deux des équipes les plus prolifiques de Bundesliga, le spectacle devrait être au rendez-vous.

