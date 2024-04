Pronostic Bayern Munich Francfort 27/04/2024 : Les Bavarois vainqueurs et Harry Kane buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Bayern Munich Francfort, comptant pour la 31e journée de Bundesliga.

Pronostic Bayern Munich Francfort : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre le Bayern Munich et Francfort avant leur affrontement en Bundesliga le 27 avril.

Les meilleurs paris pour Bayern Francfort

Victoire du Bayern ⭐ avec une cote de 1.38 sur Betsson, soit 72 % de chances que le club allemand gagne.

que le club allemand gagne. Harry Kane buteur ⭐ avec une cote de 2.00 sur Betsson, soit 50 % de chances que l'attaquant anglais marque.

que l'attaquant anglais marque. Victoire du Bayern et plus de 3.5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 2.38 sur Betsson, soit 42 % de chances que les hôtes gagnent et qu'au moins quatre buts soient marqués.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Bayern Munich accueille Francfort en Bundesliga samedi alors qu'ils visent à terminer la saison en force.

Après leur victoire 5-1 contre l'Union Berlin, le Bayern a gagné ses trois derniers matchs. Harry Kane a retrouvé le chemin des filets alors que l'international anglais continue de lutter pour le Soulier d'or.

Les visiteurs arrivent dans ce match après n'avoir gagné qu'un de leurs cinq derniers matchs. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs à l'extérieur, concédant trois buts à chaque fois.

On devrait encore une fois s'attendre à beaucoup de buts, le match aller s'étant terminé par une victoire 5-1 en faveur de Francfort. Cependant, il est peu probable que nous voyions ce résultat se répéter puisque le Bayern a remporté quatre de ses cinq derniers matchs à domicile.

Les compos probables pour Bayern Francfort

La composition probable du Bayern :

Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Davies; Pavlovic, Goretzka; Muller, Musiala, Tel; Kane.

La composition probable de Francfort :

Trapp; Collins, Koch, Pacho; Dina Ebimbe, Larsson, Götze, Max; Chaibi; Marmoush, Ekitike.

Pronostic 1 : Victoire du Bayern @ 1.38 avec Betsson

Les demi-finalistes de la Ligue des champions sont en bonne forme en ce moment, ayant gagné leurs trois derniers matchs et restant invaincus lors de leurs quatre derniers. Bien qu'ils aient échoué en Bundesliga, le Bayern cherche à terminer la saison en force. Ils ont gagné huit de leurs dix derniers matchs devant leurs fans. Thomas Tuchel voudra s'assurer que le Bayern termine aussi haut que possible. Avec Stuttgart à la poursuite à la 3ème place, une victoire contre Francfort sera cruciale. Pendant ce temps, Francfort n'a gagné qu'un de ses cinq derniers matchs. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs à l'extérieur et ont concédé six buts au total. Compte tenu de leur forme actuelle, cela devrait être une victoire confortable pour les favoris.

Pronostic 2 : Harry Kane buteur @ 2.00 avec Betsson

Malgré que le Bayern Munich n'ait pas remporté le titre, ils ont réussi à marquer 87 buts en seulement 30 matchs en Bundesliga, ce qui est le plus élevé dans la ligue. Francfort aura du mal à faire face à leurs attaquants. Les hôtes ont excellé à domicile, marquant 49 buts en 15 apparitions et n'en concédant que 11. La forme extérieure de Francfort n'est pas impressionnante, ayant pris seulement 17 points en 15 matchs et concédé 26 buts à l'extérieur cette campagne. Le Bayern a marqué cinq buts lors de son dernier match contre l'Union Berlin. Francfort continue de concéder des buts à l'extérieur, encaissant trois contre Dortmund et Stuttgart. Nous prévoyons une victoire routinière pour les hôtes, mais nous nous attendons à beaucoup de buts.

Pronostic 3 : Victoire du Bayern et plus de 3.5 buts dans le match @ 2.38 avec Betsson

À titre personnel, Harry Kane a beaucoup apprécié sa saison depuis son transfert de Tottenham Hotspur cet été. En Bundesliga, l'international anglais a marqué un impressionnant total de 33 buts et ajouté huit passes décisives. Ayant marqué contre l'Union Berlin lors de son dernier match, Kane a maintenant marqué trois buts lors de ses cinq dernières apparitions alors qu'il s'efforce de terminer la saison en beauté. Il y a certainement un élan dans le jeu de Kane en ce moment. Avec la Ligue des champions encore en jeu, il voudra rester en forme et montrer pourquoi il mérite un trophée à la fin de la campagne.

