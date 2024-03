Pronostic Bayern Lazio Ligue des Champions 05/03/2024 : Les Bavarois gagnent les 2 mi-temps et Sané buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Bayern Munich Lazio Rome, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Bayern Munich - Lazio Rome : pronos, compos, contexte

Pour ce match retour des 8e de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich doit s’imposer face à la Lazio, pour se qualifier. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Bayern Munich - Lazio Rome, avec une rencontre qui devrait tourner à l’avantage des Bavarois.

Les meilleurs paris Bayern Munich - Lazio Rome :

Le Bayern gagne les deux périodes ⭐ à 2,29 sur Betsson soit 44% de chances que cela se produise

que cela se produise Le Bayern marque plus de 2,5 buts ⭐ à 2,03 sur Betsson soit 29% de chances que cela se produise

que cela se produise Leroy Sané buteur ⭐ à 2,59 sur Betsson soit 39% de chances que cela se produise

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Mais où est passé le Bayern Munich ? Celui qui écrasait tout sur son passage, ne laissant aucun répit à ses adversaires. Depuis quelques semaines, les Bavarois ne sont plus que l'ombre d’eux-mêmes. Lors des cinq derniers matches, les joueurs de Thomas Tuchel ont perdu à trois reprises (1-0 Lazio Rome, 3-0 Bayer Leverkusen et 3-2 contre Bochum), réalisé un nul (2-2 à Fribourg) et une seule victoire 2-1, contre Leipzig. Actuellement 2e de Bundesliga, avec dix points de retard sur Leverkusen, à dix journées de la fin du championnat, les Allemands ont également réalisé une très mauvaise performance en Ligue des Champions lors du match aller des 8e de finale, en s’inclinant 1-0 contre la Lazio, et sans cadrer le moindre tir.

Mais pour ce match retour, les Bavarois pourront compter sur leur arme fatale : Harry Kane. Auteur de 27 buts en 24 matches de Bundesliga, l’Anglais de 30 ans a également marqué à quatre reprises et réalisé trois passes décisives en sept rencontres de Ligue des Champions. Même s’il n’a pas marqué au match aller, il faudra compter sur le serial buteur du Bayern pour permettre à ces derniers de se qualifier.

Du côté de la Lazio, la victoire contre le Bayern à l’aller, est bien l’un des seuls exploits des Romains cette saison. Actuellement 8e, les Italiens viennent de perdre à trois reprises (Bologne 1-2, Fiorentina 2-1 et Milan 0-1) lors des quatre dernières rencontres. Lors du dernier match contre l’AC Milan, les joueurs de Maurizio Sarri ont pris trois cartons rouges, enfonçant encore un peu plus le clou au niveau de leur mauvais classement. Sans réel buteur en Serie A, avec Ciro Immobile qui n’a marqué qu’à six reprises en 23 matches, La Lazio pourra compter sur l’Italien de 34 ans, qui en est à 4 buts en LIgue des Champions cette saison. Dont un lors du match aller…

Les compos probables pour Bayern Lazio

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, De Ligt, Kim, Guerreiro - Pavlovic, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Kane.

Lazio Rome : Provedel - Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic - Guendouzi, Cataldi (ou Vecino), Alberto - Isaksen, Immobile, Anderson.

Pari 1 : Le Bayern gagne les deux périodes à 2,29 sur Betsson

Dans une saison ternie par de mauvaises performances en Bundesliga, le Bayern doit se rattraper en Ligue des Champions. Face à la Lazio qui reste également sur des résultats mitigés, le Bayern pourra faire parler son attaque de feu à domicile, qui a marqué à 39 reprises en 12 matches de Bundesliga. Et ce, peu importe la mi-temps…

Pari 2 : Le Bayern marque plus de 2,5 buts à 2,03 sur Betsson

Cela fait cinq matches maintenant que le Bayern n'a pas mis trois buts dans un match. Mais avec le retour de Leroy Sané en attaque, qui n’était pas disponible lors du dernier match, le Bayern pourrait être plus à l’aise offensivement avec son duo d’attaque Kane - Sané, qui devrait mettre à mal la défense romaine.

Pari 3 : Leroy Sané buteur à 2,59 sur Betsson

Il est l’un des joueurs en forme du Bayern cette saison avec Harry Kane. Auteur de 8 buts et de 11 passes décisives en Bundesliga, l’Allemand réalise (et de loin) sa meilleure saison en Bavière. Celui qui devrait être aligné avec Harry Kane pour le match retour pourrait même trouver une nouvelle fois les filets, pour ce match crucial dans la saison du Bayern.

