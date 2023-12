Pronostic Barça Gérone : Gérone vainqueur mais Lewandoswki marque

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Barça Gérone lors de la 16e journée de Liga, ce dimanche

Le Barça accueille l’équipe surprise de ce début de saison, sachant qu’une contre performance permettrait au Real Madrid de se détacher au classement. Nos experts envisagent un nouvel exploit de cette jeune équipe de Gérone.

Les meilleurs paris pour Barça - Gérone

Gérone vainqueur à 5,5 sur PMU Sport

Robert Lewandowski buteur à 1,75 sur PMU Sport

Gérone marque plus de 1,5 but à 2,70 sur PMU Sport

Le Barça subit une grosse pression : troisième seulement au classement, les hommes de la légende du club Xavi ont du mal à produire du jeu et marquent peu de buts (cinquième meilleure attaque de Liga avec 28 buts inscrits en 15 matchs). Une défaite face à Gérone les placerait en fâcheuse posture, sachant que le leader madrilène est dans une bonne passe et a l’occasion de creuser l’écart en tête face au Betis Séville alors que le deuxième et le troisième s’affrontent au stade olympique Lluís Companys.

Joao Cancelo est désormais en pleine possession de ses moyens et pourrait être réintégré dans l'équipe barcelonaise pour faire face à l'attaque de Gérone dans ce derby catalan de tous les dangers. Robert Lewandowski ne parvient pas à donner la pleine mesure de ses moyens cette saison, mais il devrait être titularisé pour essayer de gagner les faveurs des Socios du Barça.

Gérone, étonnant leader de la Liga, réalise un début de saison historique. Une réussite qu'Aleix Garcia, capitaine des Blanqui Vermells, incarne parfaitement. Les Catalans prennent les matchs les uns après les autres, mais l'appétit venant en mangeant, plus personne ne parle d’éviter la relégation en fin de saison dans les rangs de Gérone. L'attaquant ukrainien Artem Dovbyk, arrivé pour sept millions et demi d'euros l’été dernier, a déjà marqué sept buts en Liga cette saison, soit autant que la star barcelonaise Robert Lewandowski. Face au voisin barcelonais, les hommes de Míchel chercheront à prolonger leur rêve et à rester au contact d’un Real Madrid en grande forme cette saison.

Pari 1. Gérone vainqueur à 5,50 sur PMU Sport

Difficile de ne pas imaginer Gérone prolonger sa saison de rêve en gagnant face au Barça. Les Blaugrana doutent, et même s’ils viennent de battre l’Atlético Madrid 1-0, leur match précédent fut un match nul frustrant concédé contre le Rayo. Gérone n’a plus perdu depuis le 30 septembre face au Real et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Pari 2. Robert Lewandowski buteur à 1,75 sur PMU Sport

L’attaquant polonais est sous pression. Il est souvent montré du doigt dans les moments difficiles comme lors de la défaite 1-0 face au Chakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Mais le propre des grands attaquants étant de répondre présent dans les matchs à enjeu, il aura à cœur de montrer qu’il fait partie de cette catégorie ce dimanche.

Pari 3. Gérone marque plus de 1,5 but à 2,70 sur PMU Sport

Cette saison, Gérone sait faire trembler les filets adverses, et c’est aussi vrai à l’extérieur qu’à domicile. Ils ont déjà inscrit 16 buts en 7 déplacements, et un nouveau festival offensif les ferait entrer dans la cour des grands d’Europe. Le Barça est solide à domicile, n’ayant encaissé que 5 buts en 8 matchs, mais il ne faut pas oublier que le Real Madrid était venu s’imposer en Catalogne 2-0 plus tôt dans la saison.

