Pronostic Autriche France - Euro 2024 17/06/2024 : La France gagne le match et Kylian Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Autriche France, second match du groupe D de l'Euro 2024, ce lundi à 21h.

Pronostic Autriche France : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Autriche France

La France vainqueur ⭐ avec une cote de 1,49 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 65 % pour les Bleus de gagner.

pour les Bleus de gagner. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec une cote de 1,90 sur Winamax, indiquant une probabilité de 52 % pour l'attaquant français de marquer.

pour l'attaquant français de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,80 sur Betclic, représentant une probabilité de 55 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les champions du monde affrontent les outsiders autrichiens lors de leur premier match de l'EURO dans le groupe D lundi soir.

La France arrive au tournoi en tant que deuxième favori clair pour continuer à remporter des trophées, tandis que l'Autriche est présentée comme un outsider potentiel à des cotes élevées pour créer la surprise. Cependant, l'Equipe de France s'est qualifiée avec style. L'effectif est rempli de talents, y compris la nouvelle recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé, qui est attendu pour mener l'attaque. Par conséquent, les attentes sont élevées.

Équipe de France : Entre ambitions et incertitudes avec des Bleus en quête de rédemption après un parcours en dents de scie. Champions du monde en 2018, les Bleus ont connu une trajectoire en dents de scie ces dernières années. Après une élimination prématurée à l'Euro 2021, ils ont réalisé un parcours quasi-parfait en Ligue des Nations, ne s'inclinant qu'en finale face à l'Espagne. Mais c'est leur épopée au Mondial 2022 qui a marqué les esprits.

Portés par un Kylian Mbappé stratosphérique, les Bleus ont atteint la finale, s'inclinant aux tirs au but face à l'Argentine dans un match d'anthologie. Une défaite cruelle mais encourageante, qui a prouvé le mental exceptionnel de cette équipe. Cependant, la suite a été moins reluisante. Les Bleus ont déçu lors des qualifications pour cet Euro, concédant deux défaites face aux Pays-Bas et terminant deuxièmes de leur groupe. Un parcours mitigé qui a semé le doute sur le véritable potentiel des champions du monde.

Mbappé, le fer de lance incontesté : avec 66 buts en 115 sélections à seulement 24 ans, Kylian Mbappé est en route pour marquer l'histoire de l'équipe de France. Élu meilleur buteur du dernier Mondial avec 8 réalisations, dont un triplé en finale, le prodige français est devenu le leader incontesté des Bleus. Vitesse, dribbles dévastateurs, sang-froid devant le but... Mbappé possède toutes les qualités d'un attaquant de classe mondiale. Mais c'est surtout son impact sur le jeu de l'équipe qui impressionne. Par ses appels et ses décrochages, il crée des espaces pour ses partenaires et met les défenses en difficulté. À 24 ans, il est déjà un monument du football français et mondial. Cet Euro doit être son tournoi, celui de la consécration ultime.

Griezmann, le chef d'orchestre discret : dans l'ombre de Mbappé et Benzema, Antoine Griezmann reste pourtant un élément crucial de cette équipe de France. Repositionné en numéro 8 par Deschamps au Mondial, "Grizou" s'est mué en véritable maître à jouer des Bleus. Avec sa vision du jeu, sa qualité de passe et son volume de jeu, il est le liant indispensable entre le milieu et l'attaque. Un rôle de l'ombre qui lui va comme un gant, lui qui n'a jamais rechigné aux tâches défensives. À 32 ans, il arrive à maturité et rêve de guider les Bleus vers un nouveau sacre, après la désillusion de 2016 et la finale perdue à domicile. Avec son expérience et son leadership, il sera le guide de cette jeune garde tricolore. Griezmann, le général qui veut mener ses troupes à la victoire.

Des Bleus face à un défi de taille : archi-favoris mais sous pression, ambitieux mais attendus au tournant, les Bleus jouent gros lors de cet Euro 2024. Après le traumatisme de 2021 et la finale perdue du Mondial 2022, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Avec un effectif aussi talentueux et expérimenté, ne pas atteindre au minimum le dernier carré serait un échec cinglant. Mais cette génération dorée a les épaules pour assumer ce statut et cette pression. Portée par des stars mondiales comme Mbappé, Benzema ou Griezmann, elle a le potentiel pour marquer l'histoire et réussir le doublé Mondial-Euro, ce qu'aucune nation n'a réalisé depuis que les deux compétitions existent. À condition de ne pas se reposer sur ses lauriers et de rester humble et déterminée. Car dans un Euro, rien n'est jamais acquis et les surprises sont légion.

Alors, les Bleus seront-ils sacrés Rois d'Europe ? Réussiront-ils à effacer la déception de 2021 et à entrer dans la légende ? Réponse dans un mois. Une chose est sûre : toute la France retient son souffle. Et rêve d'un nouvel été de folie, comme en 2000 ou 2018. Allez les Bleus, tout un peuple est derrière vous !

L'Autriche est invaincue en sept matchs, y compris une victoire prometteuse 2-0 contre l'Allemagne. Ils seront difficiles à battre tout au long de la phase de groupes.

L'Autriche : une équipe solide et ambitieuse sous l'impulsion de Rangnick grâce à un parcours qualificatif solide et un nouveau style de jeu séduisant. L'Autriche a validé son billet pour l'Euro en terminant deuxième de son groupe, derrière la Belgique, avec un bilan de 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Depuis l'arrivée de Ralf Rangnick comme sélectionneur en avril 2022, l'équipe a trouvé une nouvelle dynamique avec un jeu plus vertical et intense, basé sur un pressing haut et une projection rapide vers l'avant. Ce nouveau style de jeu s'est traduit par des victoires probantes contre des nations de premier plan comme la Croatie (3-0), l'Italie (2-0) et l'Allemagne (2-1) lors des derniers rassemblements.

Un collectif soudé et combatif à la recherche d'exploits dont le principal atout de cette équipe réside dans son collectif solidaire. Si l'Autriche ne compte pas de superstars, elle possède de nombreux joueurs talentueux et combatifs qui compensent leur manque de renommée par une cohésion et une abnégation exemplaires. Menés par un David Alaba impérial en défense, un Marcel Sabitzer maestro au milieu de terrain et un Marko Arnautovic expérimenté en attaque, les Autrichiens ne lâchent jamais rien et forment un bloc compact et difficile à manœuvrer.

Des lacunes individuelles et un manque de profondeur offensive : cependant, l'Autriche accuse un certain manque de joueurs de classe mondiale. Hormis David Alaba qui est forfait, aucun joueur ne semble capable de faire la différence à lui seul. Offensivement, l'équipe souffre d'un problème de buteur récurrent. Ni Marko Arnautovic, ni Gregoritsch, ni Kalajdzic n'ont su s'imposer comme un véritable buteur de haut niveau, ce qui pourrait s'avérer crucial dans les moments clés de la compétition.

Sabitzer, le chef d'orchestre indispensable : après des années difficiles au Bayern Munich, Marcel Sabitzer a retrouvé la confiance et la forme du côté du Borussia Dortmund. Véritable métronome du jeu autrichien, ce joueur de 29 ans est l'un des cadres de la sélection. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa science du jeu font de lui le dépositaire du jeu de l'ÖFB. Depuis l'arrivée de Rangnick, il a pris une nouvelle dimension, devenant plus tranchant et décisif dans les 30 derniers mètres. Son entente technique avec ses compères du milieu Laimer et Schlager est un régal pour les yeux. Si Marcel Sabitzer est dans un grand jour, l'Autriche peut créer la surprise et réaliser un parcours remarquable à cet Euro.

L'Autriche, une équipe à suivre de près, capable de bousculer la hiérarchie et de jouer les trouble-fête dans cet Euro.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les compos probables pour Autriche France

La composition probable de l'Autriche :

Pentz ; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene ; Laimer, Seiwald ; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner ; Gregoritsch.

La composition probable de la France :

Maignan ; Koundé, Konaté, Upamecano, Hernández ; Griezmann, Kanté, Rabiot ; Dembélé, Thuram, Mbappé.

Les meilleurs paris à prendre pour Autriche France

Pronostic Autriche vs France 1 : Victoire de la France @ 1,49 sur Parions Sport

La France est favorite pour remporter l'EURO aux côtés de l'Angleterre de Gareth Southgate, et ce n'est pas une surprise. Les vainqueurs de la Coupe du Monde possèdent des talents dans tout l'effectif, ce qui rend difficile de savoir exactement qui aligner dans le onze de départ - un bon problème à avoir lors d'un tournoi long format. Comme prévu, la France a dominé son groupe de qualification pour l'EURO, terminant quatre points devant les Pays-Bas, marquant 29 buts en huit matchs et n'en concédant que trois. Bien que tous les yeux soient rivés sur Kylian Mbappé, la France compte aussi d'autres attaquants incroyables dans d'autres ligues européennes cette saison. Marcus Thuram de l'Inter et Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid devraient débuter, et l'Autriche pourrait avoir du mal à contenir une telle qualité. L'Autriche a été très prometteuse ces derniers mois, mais garder les champions du monde silencieux sera une tâche extrêmement difficile.

Pronostic Autriche vs France 2 : Kylian Mbappé Buteur @ 1,90 sur Winamax

Kylian Mbappé a encore une fois eu une saison statistiquement impressionnante avec le PSG et se dirige vers l'EURO après avoir signé avec le Real Madrid. Les attentes sont toujours élevées, mais le joueur de 25 ans prospère sous la pression et il sera leur principale menace tout au long du tournoi.

Ayant marqué 27 buts en Ligue 1, huit en Coupe de France et encore huit en Ligue des Champions, il est difficile de savoir exactement comment l'arrêter. Le nouveau buteur du Real Madrid a également marqué neuf buts lors des huit matchs de qualification de la France. Ses chiffres ont tout simplement été incroyables en 2024. Le fait que Mbappé soit coté à 2,00 pour marquer à tout moment semble être une opportunité incroyable à ne pas manquer. Si jamais il est à ce prix ou plus, il faut en profiter.

Pronostic Autriche vs France 3 : Les deux équipes marquent @ 1,80 sur Betclic

Bien que nous croyions que la France a suffisamment de talent pour s'imposer, on ne peut pas ignorer la forme actuelle de l'Autriche en abordant le tournoi. Les buts et les victoires contre l'Allemagne, la Slovaquie et la Serbie se distinguent, mais ils ont également écrasé la Turquie 6-1. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés dans l'effectif provenant de clubs de haut niveau, ce qui peut avoir été négligé par ceux qui s'attendent à une victoire confortable pour la France. La France aborde également ce match après avoir concédé des buts dans trois de ses cinq derniers matchs. Concéder deux buts contre la Grèce, l'Allemagne ainsi que le Chili est une source d'inquiétude, et l'Autriche sera désireuse d'exploiter leurs problèmes défensifs.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !