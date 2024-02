Pronostic Atlético Madrid Las Palmas 17/02/2024 : Match nul à la mi-temps et Memphis Depay buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Atlético Madrid Las Palmas, comptant pour la 25e journée de Liga, ce samedi.

Pronostic Atlético Madrid Las Palmas : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et pronostics pour le match entre l'Atlético Madrid et Las Palmas lors de leur affrontement en La Liga, ce samedi à 13 heures.

Les meilleurs paris pour Atlético Madrid Las Palmas

Pas de but des deux équipes ⭐ avec une cote de 1,80 sur Betsson, équivalant à une probabilité de 55,6 % pour une seule équipe de trouver le chemin des filets.

pour une seule équipe de trouver le chemin des filets. Résultat à la mi-temps : Match nul ⭐ avec une cote de 2,40 sur Betsson, indiquant une probabilité de 41,7 % pour un score égal à la pause.

pour un score égal à la pause. Memphis Depay pour marquer à tout moment ⭐ avec une cote de 2,60 sur Betsson, représentant une probabilité de 38,5 % pour l'international néerlandais de marquer.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Atlético Madrid reçoit Las Palmas au stade Metropolitano alors qu'ils cherchent à retrouver leur rythme et à continuer de se battre pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Les hôtes n'ont pas gagné lors de leurs trois derniers matchs toutes compétitions confondues mais peuvent renouer avec la victoire contre un adversaire qui peine à marquer ces derniers temps. L'équipe de Diego Simone possède actuellement le meilleur bilan à domicile en La Liga, avec 34 points sur 36 possibles.

Le bilan à l'extérieur de Las Palmas n'est pas exceptionnel, mais ils ont quand même réussi à glaner 14 points - plus que Villarreal, Valence et Séville. Cependant, leur manque de buts (neuf) à l'extérieur est préoccupant, surtout lorsqu'ils se rendent dans une forteresse.

Les compos probables pour Atlético Madrid Las Palmas

La composition probable pour l'Atletico Madrid :

Oblak, Hermoso, Witsel, Gabriel Paulista, Lino, Barrios, Koke, de Paul, Llorente, Greizmann, Morata.

La composition probable pour Las Palmas :

Alvaro Valles, Alex Suarez, Coco, Marmol, Cardona, Marvin, Javier Munoz, Perrone, Rodriguez, El Haddadi, Ramirez

Pari 1 Atlético Madrid contre Las Palmas : une seule équipe marque @ 1,80 avec Betsson

L'équipe de Simone traverse une légère baisse de régime cette saison mais malgré leur défaite contre l'Athletico Bilbao en Copa del Rey, ils sont presque irréprochables en La Liga à domicile. Comme indiqué, le record de 34 points devant leurs supporters les place au-dessus du Real Madrid et du FC Barcelone en termes de forme à domicile, ce qui est une affirmation significative. Ils n'ont encaissé que 12 buts dans ces matchs, dont trois contre Getafe lorsqu'ils ont été réduits à 10 en première mi-temps. On peut donc exclure cet événement exceptionnel.

Toutes compétitions confondues, ils ont gardé six fois leur cage inviolée à domicile, tandis que Las Palmas n'a marqué que neuf buts à l'extérieur. Ce pari a été gagnant dans quatre des cinq derniers matchs à l'extérieur de Las Palmas, tout comme pour l'Atletico Madrid à domicile.

Pari Atlético Madrid contre Las Palmas : Résultat à la mi-temps : Match nul @ 2,40 avec Betsson

Avec un tel bilan à domicile impressionnant, et Las Palmas ayant du mal à marquer à l'extérieur, l'Atlético cherchera à prendre l'avantage dès que possible. Lors de leur récente victoire 2-0 contre Valence, Samuel Lino de l'Atlético a marqué juste avant la mi-temps pour les mettre en tête.

Cependant, cela a été la seule fois en 2024 que l'Atlético a mené à la pause. Ils ont peut-être un bilan phénoménal à domicile, mais ils sont souvent frustrés lors des 45 premières minutes. En fait, l'Atlético n'a mené que trois fois à la mi-temps lors de ses dix derniers matchs. Il convient également d'ajouter que lorsque ces deux équipes se sont rencontrées plus tôt dans la saison, le match était à 0-0 à la mi-temps, avant de s'animer lors de la seconde période. Nous nous attendons à un résultat similaire cette fois-ci également.

Pari 3 Atlético Madrid contre Las Palmas : Memphis Depay pour marquer @ 2,60 avec Betsson

En attaque, les hôtes possèdent deux des meilleurs attaquants du championnat. Alvaro Morata a marqué 13 buts en Liga, tandis qu'Antoine Greizmann en a marqué 11 et délivré 6 passes décisives. Les deux hommes ont marqué plus de 50 % des buts de l'Atlético et devraient à nouveau être les leaders de l'équipe. Cependant, les buts de Morata se sont taris ces derniers temps et une option sur le banc offre beaucoup de valeur.

Memphis Depay a surtout été remplaçant cette saison, mais il doit se faire une place dans les plans de Simeone, car l'Espagnol n'a pas réussi à faire trembler les filets ces derniers temps, et son équipe n'a marqué qu'une seule fois lors de ses trois derniers matches. Depay, quant à lui, a marqué lors de trois de ses quatre derniers matches à domicile lorsqu'il est entré en jeu, et son instinct meurtrier pourrait être nécessaire pour sceller les trois points.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !