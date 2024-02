Pronostic Atlético Madrid Betis Séville 03/02/2024 :Angel Correa buteur et moins de 0,5 but pour le Betis

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Atlético Madrid Betis Séville, comptant pour la 27e journée de Liga, ce dimanche

Pronostic Atlético Madrid Betis Séville : paris, contexte et compositions

Notre expert vous propose ses pronostics et ses meilleurs paris pour Atlético Madrid Betis Séville alors que les équipes s'affrontent à 16h15 dimanche.

Les meilleurs pronostics pour Atlético Madrid Betis Séville

Atlético Madrid -1 handicap ⭐ avec des cotes de 2,50 sur Betsson, suggérant une chance de 40% pour Atlético de l'emporter par au moins deux buts.

pour Atlético de l'emporter par au moins deux buts. Moins de 0,5 buts pour le Betis ⭐ avec des cotes de 2,40 sur Betsson, indiquant une probabilité de 41,7% que le Betis ne trouve pas le chemin des filets.

que le Betis ne trouve pas le chemin des filets. Angel Correa buteur ⭐ avec des cotes de 2,78 sur Betsson, représentant une chance de 36% pour l'attaquant de trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Atlético Madrid accueille le Betis Séville au Wanda Metropolitana dimanche alors qu'ils cherchent à maintenir leur place dans le top 4. Les hommes de Diego Simeone ont 10 points d'avance sur le Betis, qui est 6e.

L'Atlético a connu des difficultés ces dernières semaines. Leur seule victoire lors de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues est venue à domicile contre Las Palmas. La mauvaise forme leur a coûté leur place en Copa Del Rey et les a mis sur la défensive en Ligue des champions. Ils sont également en danger de se faire dépasser par l'Athletic Bilbao en Liga. Simeone a adopté un style plus agressif ces dernières années, s'éloignant d'une approche défensive qui leur a si bien réussi. Leur moyenne est de deux buts par match, la quatrième meilleure de la Liga.

Le Betis a battu l'Athletic Bilbao 3-1 lors de leur dernier match. Ils ont également remporté leurs deux derniers matchs à l'extérieur dans l'élite espagnole. Manuel Pellegrini utilise toujours une formation en 4-2-3-1. Il a les joueurs à sa disposition pour poser des problèmes à n'importe quelle défense, mais la saison n'a pas été un long fleuve tranquille. Ils passent rapidement de la défense à l'attaque et possèdent en moyenne 50% de possession en conséquence.

Les compos probables pour Atlético Madrid Betis Séville

La composition probable de l'Atlético Madrid :

Oblak ; Mandava, Paulista. Savic ; Lino, Barrios, Koke, De Paul, Moline ; Correa, Depay.

La composition probable du Betis Séville :

Silva : Bellerin, Pezzella, Riad, Sabaly ; Johnny, Altamira, Fekir, Fornals, Avila ; Jose.

Pronostic 1 : Handicap Atlético Madrid -1 @ 2,50 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour Atlético Madrid Betis Séville est la victoire à domicile par au moins deux buts. Ce pari est disponible avec des cotes de 2,50 sur Betsson. Bien que ce ne soit pas un match facile pour l'équipe à domicile, les statistiques sont prometteuses.

L'équipe de Diego Simeone a été fantastique devant ses propres supporters en Liga. Ils sont invaincus lors de leurs 13 derniers matchs, en remportant 12 au passage. Sur cette période, ils ont en moyenne marqué 2,46 buts par match et encaissé seulement 0,92.

Le Betis n'a remporté que trois de ses 12 matchs à l'extérieur en championnat. Les trois victoires sont venues contre les équipes actuellement dans la moitié inférieure du tableau.

Pronostic 2 : Moins de 0,5 Buts pour le Betis @ 2,40 avec Betsson

Le deuxième de nos paris pour Atlético Madrid Betis Séville est moins de 0,5 buts pour l'équipe visiteuse avec des cotes de 2,40 sur Betsson. Malgré l'adoption d'une stratégie plus offensive ces derniers temps, l'Atlético affronte une équipe de Betis qui a du mal à marquer à l'extérieur.

Bien qu'étant 6e, les hommes de Pellegrini ont marqué le huitième plus petit nombre de buts à l'extérieur cette saison. Leur xG au cours de ces matchs est de 0,97, ce qui s'est traduit par une moyenne d'un but par match.

L'Atlético a été brillant dans ses matchs à domicile contre le Betis. Ils sont invaincus lors des 10 dernières confrontations directes en compétition et, incroyablement, n'ont encaissé qu'un seul but lors de ces matchs.

Pronostic 3 : Angel Correa Buteur @ 2,78 avec Betsson

Le dernier de nos conseils pour ce choc de La Liga est qu'Angel Correa marque lors du match avec des cotes de 2,78 sur Betsson. Correa compte sept buts en championnat cette saison et a marqué lors de ses deux derniers départs en Liga.

Sa forme sera suffisante pour lui valoir une titularisation dimanche et il a un taux de buts formidable lorsqu'il est dans l'équipe. Sa moyenne de 0,57 buts non-pénalty par match le place dans le 86e percentile parmi tous les autres attaquants des cinq meilleures ligues européennes.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !