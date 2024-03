Pronostic Athletic Bilbao FC Barcelone 03/03/2024 : Victoire du Barça et Lewandowski buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Athletic Bilbao Madrid FC Barcelone, comptant pour la 27e journée de Liga.

Pronostics Athletic Bilbao - Barcelone : paris, contexte et compos

Solidement installé sur le podium de Liga, le Barça se déplace chez le 5e du classement. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour l’affiche au sommet Athletic Bilbao - Barcelone.

Les meilleur paris pour Athletic Bilbao - Barcelone

Victoire du FC Barcelone ⭐ à 2,37 sur Betsson soit 42 % de chances que le Barça l'emporte.

que le Barça l'emporte. Robert Lewandowski buteur ⭐ à 2,30 sur Betsson soit 43 % de chances que l'attaquant polonais marque.

que l'attaquant polonais marque. Les deux équipes marquent ⭐ à 1,53 sur Betsson, soit 66 % de chances que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Barça est en forme en ce moment et vient d’écraser Getafe 4-0. Sur les cinq derniers matchs, seul Grenade a réussi à prendre un point aux Barcelonais, et cette belle série permet au Barça de se rapprocher de la 2e place du classement, occupée actuellement par son voisin de Gérone. L’attaque du FC Barcelone est en pleine bourre en ce moment, et depuis le début de la saison, elle a déjà inscrit 56 buts en 26 matchs, soit 2 de plus que le leader madrilène. Côté défensif, les problèmes restent présents, puisque les Barcelonais ont encaissé 3 buts face à Grenade et 5 dans la défaite contre Villarreal.

Du côté de l’Athletic Bilbao, on s’accroche à la 5e place, puisqu'elle est synonyme de qualification européenne pour la saison prochaine, tout en rêvant de Ligue des Champions. Les hommes d’Ernesto Valverde ne sont en effet qu’à 3 points de l’Atlético Madrid, et une victoire face à l’ogre barcelonais leur permettrait de viser plus haut.

Pari 1. Victoire du FC Barcelone à 2,37 avec Betsson

Les chances barcelonaises de décrocher le titre de Liga cette année sont assez minces, étant donné la cadence infernale imposée en tête par le Real Madrid, mais la formation de Xavi tient à récupérer la deuxième place du classement et cherchera à faire la différence rapidement face à Bilbao. Étant donné l’état de forme des deux équipes, la cote de la victoire barcelonaise nous semble intéressante.

Pari 2. Robert Lewandowski buteur à 2,30 avec Betsson

L’attaquant polonais de 35 ans est en forme en ce moment. Il a inscrit 4 buts au cours des 4 derniers matchs et les rumeurs de transfert ne semblent pas le perturber. Avec 12 buts inscrits en 24 matchs, son bilan ne semble pas exceptionnel, mais il continue à se rapprocher de la tête du classement des buteurs, occupée pour le moment par l’Anglais Jude Bellingham avec 16 buts. Si le Polonais inscrit un nouveau but lors de match au sommet, son équipe pourrait bien se rapprocher de la deuxième place de Liga.

Pari 3. Les deux équipes marquent à 1,53 avec Betsson

Dans ce match entre deux très bonnes attaques, ce pari nous semble être une bonne affaire. Le Barça est connu pour sa puissance offensive, et même s’il n’a pas encaissé de but face à Getafe, il a l'habitude de laisser des espaces en défense.

