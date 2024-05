Pronostic Atalanta Bergame Marseille (OM) - Ligue Europa 09/05/2024 : L'Atalanta gagne en remontant un handicap d'un but

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Atalanta Bergame Marseille (OM), comptant pour les demi-finales de Ligue Europa.

Pronostic Atalanta Bergame Marseille (OM) : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre l'Atalanta et l'OM en vue de leur affrontement en Ligue Europa le 9 mai pour les demi-finales retour de la compétition.

Les meilleurs paris pour Atalanta Marseille

L'Atalanta gagne avec un handicap de -1 ⭐ avec une cote de 2.98 sur Betsson, soit une probabilité de 33,6 % que le club italien l'emporte en remontant un retard d'un but au coup d'envoi.

que le club italien l'emporte en remontant un retard d'un but au coup d'envoi. L'Atalanta marque plus de 1,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1.74 sur Betsson, soit une probabilité de 57,5 % que les Italiens marquent au moins 2 buts durant la rencontre.

que les Italiens marquent au moins 2 buts durant la rencontre. Gianluca Scamacca buteur ⭐ avec une cote de 2.50 sur Betsson, soit une probabilité de 40 % que l'international italien marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après avoir marqué deux buts dans les 20 premières minutes du match aller, cette demi-finale de Ligue Europa est assez équilibrée avant le retour à Bergame. Marseille a eu plus de temps pour se préparer pour le match retour avec un week-end de repos. Pendant ce temps, l'Atalanta a gagné 2-1 à l'extérieur contre Salernitana, un club en difficulté en Serie A.

La récente forme de l'Atalanta est vitale si vous voulez parier sur Atalanta Marseille ce jeudi soir. Vainqueurs de quatre de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, l'Atalanta lutte pour une place dans le top 4 de la Serie A et a livré des performances très impressionnantes en Ligue Europa.

Marseille reste invaincu sur cinq matchs également, mais ils n'ont remporté que deux de leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues. Surtout, ils n'ont remporté qu'un seul de leurs dix derniers matchs à l'extérieur, perdant quatre de leurs cinq derniers déplacements. Avec leurs difficultés loin du Stade Vélodrome, peu de gens parieront sur Marseille dans les pronostics de Ligue Europa cette semaine.

L'Atalanta a perdu à domicile contre Liverpool lors du dernier tour, mais avec le score de 1-1 après le match en France, tout reste à jouer au Gewiss Stadium.

Les compos probables pour Atalanta Marseille

Le XI probable de l'Atalanta :

Musso; Scalvini, Djimsiti, De Roon; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

Le XI probable de l'OM :

Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo, Henrique; Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang.

Pari 1 : L'Atalanta gagne avec un handicap de -1 @ 2.98 avec Betsson

La cote pour une victoire directe d'Atalanta est un peu basse à notre goût. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur l'Atalanta couvrant un écart d'un but. La cote de 2.98 présente une réelle valeur sur ce marché, compte tenu de la différence de buts attendus sur 90 minutes d'e l'talanta en Ligue Europa de +0,51.

Pari 2 : Atalanta marque plus de 1,5 buts dans le match @ 1.74 avec Betsson

L'Atalanta a peut-être été limité à un but lors du match aller, mais ils ont marqué plus de 1,5 buts lors de six de leurs huit dernières sorties. Et ils ont marqué en moyenne 2,2 buts par match au Gewiss Stadium en Serie A.

Pari 3 : Gianluca Scamacca buteur @ 2.50 avec Betsson

Gianluca Scamacca buteur a été l'un des pronostics de football les plus rentables ces dernières semaines. L'ancien attaquant de West Ham a marqué lors de ses trois dernières apparitions, y compris le premier but à Marseille la semaine dernière.

