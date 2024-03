Pronostic Aston Villa Tottenham - Premier League - 09/03/2024 : Entre 4 et 6 buts dans le match et Son buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Aston Villa Tottenham, comptant pour la 28e journée de Premier League.

Pronostic Aston Villa Tottenham : paris, contexte et compositions

Notre expert en paris sportifs vous présente trois conseils pour Aston Villa vs Tottenham avant que les équipes ne s'affrontent en Premier League à 14h ce dimanche.

Les meilleurs pronostics pour Aston Villa Tottenham

De 4 à 6 buts ⭐ avec des cotes de 2,33 sur Betsson, indiquant une chance de 42,9% pour la tendance des buts à se poursuivre.

pour la tendance des buts à se poursuivre. Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps ⭐ avec des cotes de 6,20 sur Betsson, suggérant une chance de 16,1% pour chaque équipe de marquer dans chaque mi-temps du match.

pour chaque équipe de marquer dans chaque mi-temps du match. Heung-Min Son buteur ⭐ avec des cotes de 2,36 sur Betclic, représentant une chance de 42,4% pour le Sud-Coréen de trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Aston Villa et Tottenham sont sur le point de se battre pour une place dans le top 4 dans les derniers mois de la saison. Les Villains ont un avantage de cinq points avant ce match, mais les Spurs ont un match en retard.

Villa n'a subi que deux défaites à domicile en Premier League cette saison. Leur forme à Villa Park a été clé dans leur succès. Les performances du club se sont considérablement améliorées depuis l'arrivée d'Unai Emery en tant qu'entraîneur la saison dernière. L'équipe d'Unai Emery a enregistré trois victoires consécutives en battant Luton le week-end dernier. Un but tardif de Lucas Digne a été nécessaire pour arracher les trois points dans un match serré.

Ange Postecolgou a été chargé de redonner vie à Tottenham et a relevé le défi lors de la première partie de son mandat. Le départ de Harry Kane a jeté une ombre sur le club, mais le manager a motivé l'équipe en jouant un football fantastique. Tottenham a battu Crystal Palace lors de leur dernier match. Ils ont pu dominer le jeu et limiter l'adversaire à seulement 22% de possession et un seul tir au but. Ils ne sont pas susceptibles de bénéficier d'un tel contrôle contre Aston Villa.

Les compos probables pour Aston Villa Tottenham

La composition probable d'Aston Villa :

Martinez; Moreno, Lenglet, Konsa, Cash; Rogers, Luiz, McGinn, Bailey, Tielemans; Watkins.

La composition probable de Tottenham :

Vicario; Udogie, Van de Ven, Romero, Royal; Bissouma, Bentancur, Maddison; Werner, Kulusevski; Son.

Pronostic 1 pour Aston Villa vs Tottenham : Plage de buts totals : 4-6 @ 2,23 avec Betsson

Comme les récents matchs des équipes ont vu une pléthore de buts, notre premier pari pour celui-ci est qu'il y aura entre quatre et six buts dans le match avec Betsson.

Les sept derniers matchs d'Aston Villa toutes compétitions confondues ont vu une moyenne de 4,29 buts, avec ce pari gagnant dans cinq d'entre eux. Exactement trois buts ont été marqués dans les deux matchs où ce pari a été perdu. Leur dernier match à domicile était une victoire 4-1 contre Nottingham Forest, et ce pari a été gagnant dans quatre de leurs cinq derniers matchs devant leurs supporters. Ce pari a été gagnant dans quatre des cinq derniers matchs de Tottenham à l'extérieur. Ils arrivent à ce choc sur la base de deux matchs nuls consécutifs 2-2 à l'extérieur.

Pronostic 2 pour Aston Villa vs Tottenham : Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps @ 6,20 avec Betsson

Le deuxième de nos pronostics Aston Villa vs Tottenham est un pari avec une cote plus importante. Nous parions sur les deux équipes marquant dans les deux mi-temps à 6,20 avec Betsson. Les matchs de ces équipes ont vu respectivement le 2e et le 3e plus grand nombre de buts en Premier League, donc cela semble être un bon choix.

Ce pari a été gagnant dans la récente victoire de Villa contre Nottingham Forest. Ils menaient 3-1 à la mi-temps avant que les deux équipes ne marquent un but en seconde période.

Les premières mi-temps des matchs de Premier League ont vu une moyenne de 1,32 buts cette saison, bien en dessous de la moyenne de 1,92 en seconde période. Cependant, les premières mi-temps des matchs à l'extérieur de Tottenham ont également vu en moyenne 1,92 buts. Les cotes sont élevées mais cela semble être une bonne valeur sur Betsson.

Pronostic 3 pour Aston Villa vs Tottenham : Heung-Min Son buteur @ 2,36 avec Betclic

Après son retour de la Coupe d'Asie, Heung-Min Son a eu besoin de quelques matchs pour recommencer à marquer pour Tottenham. L'international sud-coréen a réussi à marquer lors de la victoire contre Crystal Palace. L'attaquant a montré sa vitesse et son sang-froid en inscrivant le troisième but de son équipe et nous parions sur lui pour répéter cela ici. Son a un xG hors penalty de 0,49 par 90 minutes jouées cette saison. Il a trouvé le chemin des filets à 13 reprises en 23 matchs de Premier League.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !