Pronostic Aston Villa Manchester City : les deux équipes marquent et Haaland premier buteur du match

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Aston Villa Manchester City de cette 15e journée de Premier League

Choc de milieu de semaine entre deux membres du Top 4 de Premier League. Aston Villa a été tenu en échec à Bournemouth (2-2) et Man City reste sur 3 nuls consécutifs.

Nos experts football voient une victoire dans la souffrance de Manchester City (1,66) sur le terrain d’Aston Villa.

Des équipes qui ont surpris et qui se sont hissées au niveau supérieur l’an dernier (Brentford, Brighton, Aston Villa), ce sont les Villans qui confirment cette saison. Membre du Top 4 en ce début de décembre, Villa est passé devant l’ex-leader Tottenham, grâce à sa victoire chez les Spurs (2-1). Mais l'équipe d’Unai Emery a flanché à Nottingham Forest avant la trêve (0-2) et a été tenue en échec sur le terrain de Bournemouth ce week-end (2-2). Surtout, les Villans se sont cassé les dents chaque fois qu’ils ont affronté une top écurie de PL cette saison (Newcastle 1-5 et Liverpool).

De son côté, Manchester City a encore été frustré à domicile contre Tottenham (3-3). Les Citizens doivent se ressaisir pour rester au contact d’Arsenal et Liverpool.

Les meilleurs paris pour Aston Villa - Manchester City

Combo Haaland premier buteur du match, Manchester City gagne et Alvarez marque à 17,92

Les deux équipes marquent à 1,42

Haaland premier buteur du match à 4,00

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Pari 1. Combo Haaland premier buteur du match, Manchester City gagne et Alvarez marque (17,92) avec PMU Sport

Après trois matchs nuls en Premier League, Manchester City abordera cette rencontre en milieu de semaine comme un match de Ligue des champions. Les Citizens voudront se rattraper à commencer par Erling Haaland, auteur de 0 tir cadré en 5 tentatives contre Tottenham. Le Norvegien voudra effacer cette frustration et sera porté par Alvarez, impliqué dans tous les bons coups et toujours inspiré face à Tottenham.

Pari 2. Les deux équipes marquent (1,42) avec PMU Sport

Avec 10 buts encaissés sur ses 4 derniers matchs, Manchester City n’est plus la “best defence in Europe” de l’an dernier. A Tottenham dimanche (3-3), les Citizens n’ont pas réussi à contenir les cotes, seul domaine sur lesquels les Spurs pouvaient les mettre en danger. Le 4-4-2 Villan exploitera cette faiblesse, Moussa Diaby et Zaniolo ou Bailey (buteur contre Bournemouth) chercheront à faire briller Ollie Watkins, 4e meilleur buteur de Premier League cette saison (8).

Même avec une victoire de City, orphelin de son pilier Rodri (suspendu), il faut s’attendre à au moins un but de chaque côté.

Pari 3. Haaland premier buteur du match (4,00) avec PMU Sport

Le géant norvégien veut se reprendre après ses loupes (0 tir cadré) contre Tottenham et les Citizens chercheront à le trouver par tous les moyens. Surtout sans leur pilier Rodri dans l’axe, les Citizens pourraient chercher davantage à passer par les côtés et adresser des centres vers la tête de Haaland qui a déjà marqué. Aston Villa est toujours sans son capitaine Tyson Mings en défense centrale et Haaland pourrait bien marquer en dominant la paire Torres-Diego Carlos.

