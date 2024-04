Pronostic Aston Villa Chelsea - Premier League - 28/04/2024 : Match nul et plus de 3,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Aston Villa Chelsea, comptant pour la 34e journée de Premier League.

Pronostic Aston Villa Chelsea : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Aston Villa Chelsea en Premier League le 28 avril.

Les meilleurs paris pour Aston Villa Chelsea

Match nul ⭐ avec une cote de 3.90 sur Betsson, soit 26 % de chances qu'un match nul se produise.

qu'un match nul se produise. Plus de 3.5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 2.20 sur Betsson, soit 45 % de chances qu'il y ait au moins quatre buts.

qu'il y ait au moins quatre buts. Les deux équipes marquent en seconde mi-temps ⭐ avec une cote de 2.35 sur Betsson, donnant 42 % de chances pour que les deux clubs trouvent le filet après la pause.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Aston Villa, éliminé de la FA Cup par Chelsea lors de leur dernière confrontation, cherchera à prendre sa revanche ici.

Unai Emery a fait un travail remarquable depuis son arrivée à Villa Park. Grâce à son impact immédiat, ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence. Ils ont maintenant une chance de remporter la compétition pour mettre fin à leur longue attente pour un trophée. Ils sont à la poursuite d'une place en Ligue des Champions la saison prochaine, mais font face à une concurrence sérieuse de Tottenham. Villa a remonté un retard pour battre Bournemouth lors de leur dernier match. Ils ont été une véritable force en attaque cette saison. Ollie Watkins a atteint de nouveaux sommets au poste d'avant-centre et Emery est engagé à développer les capacités offensives de son équipe.

Mauricio Pochettino n'a pas connu le même bon début qu'Emery. Sa première saison à Chelsea a été marquée par des blessures. Cependant, les choses se sont lentement améliorées depuis le début de l'année. Les Blues ont bien joué et ont eu la malchance de perdre leur demi-finale de FA Cup contre Manchester City le week-end dernier. Ils n'ont subi que deux défaites en 11 matchs de Premier League en 2024 avant leur déplacement en milieu de semaine à l'Emirates.

Les compos probables pour Aston Villa Chelsea

La composition probable d'Aston Villa :

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Bailey, Diaby, Rogers; Watkins.

La composition probable de Chelsea :

Petrovic; Gusto, Chalobah, Silva, Cucurella; Caicedo, Fernandes, Madueke, Palmer, Gallagher; Jackson.

Pronostic 1 : Match nul @ 3.90 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour Aston Villa contre Chelsea est que le match se termine par un match nul. C'est un match difficile à prévoir, mais l'équipe d'Unai Emery a été exceptionnelle à domicile cette saison. Ils n'ont perdu que trois de leurs 17 matchs de Premier League à Villa Park. Bien qu'ils aient battu des équipes comme Arsenal et Manchester City sur leur terrain, ils n'ont battu Chelsea qu'une seule fois lors des cinq dernières rencontres à ce stade. L'équipe de Mauricio Pochettino est invaincue lors de ses huit derniers matchs de Premier League. Ils ont affronté Sheffield United, Brentford et Manchester City lors de leurs trois derniers matchs à l'extérieur. Ils ont pris un point à chaque fois.

Pronostic 2 : Plus de 3.5 buts dans le match @ 2.20 avec Betsson

Ce match a un fort potentiel de buts. Les matchs d'Aston Villa en Premier League ont vu une moyenne de 3.56 buts par match cette saison. Ce nombre monte à 3.88 si on ne compte que les stats de leurs matchs à domicile. Dans ces matchs à Villa Park, les hommes d'Emery ont marqué en moyenne 2.52 buts et encaissé 1.35. Les matchs de Premier League de Chelsea en 2024 (avant leur match contre Arsenal) ont vu beaucoup de buts, avec une moyenne de 4.36 par match. Les deux équipes ont marqué lors de neuf de leurs dix derniers matchs, faisant de plus de 3.5 buts le prochain de nos conseils.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent en seconde mi-temps @ 2.35 avec Betsson

Le prochain de nos pronostics pour Aston Villa contre Chelsea est que les deux équipes marquent en seconde mi-temps du match, avec une cote de 2.35 en utilisant le marché GG de Betsson. Ce pari a été gagnant lors de 11 des 17 matchs à domicile d'Aston Villa en Premier League cette saison. Ces secondes mi-temps ont vu Villa marquer en moyenne 1.47 buts et encaisser un. Les deux équipes ont trouvé le filet après la pause lors de cinq des six derniers matchs de Premier League de Chelsea. Everton a été la seule équipe à ne pas marquer de but en seconde mi-temps pendant cette période. Villa a marqué en moyenne 1.06 buts de plus par match que les Toffees cette saison.

