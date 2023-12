Pronostic AS Monaco (ASM) Lyon (OL) : Ben Yedder buteur et l'OL ouvre le score

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour AS Monaco (ASM) Lyon (OL) lors de la 16e journée de Ligue 1

Deux équipes historiques du championnat de France s’affrontent pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Sur le papier, le match est déséquilibré entre le troisième au classement et la lanterne rouge, mais qu’en sera-t-il sur le terrain ?

Les meilleurs paris pour Monaco - Lyon

L’OL ouvre le score à 2,40 sur PMU Sport

Lyon vainqueur (remboursé si match nul) à 3,10 sur PMU Sport

Ben Yedder buteur à 1,75 sur PMU Sport

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse des deux équipes

Monaco s’est bien relevé de sa lourde défaite face au PSG (5-2) en battant successivement Montpellier et Rennes. Cela leur a permis de revenir à deux points de l’OGC Nice, tandis que les Parisiens ne laissent que des miettes à leurs adversaires avec 11 victoires en 15 matchs.

L'attaque monégasque fonctionne bien depuis le début de la saison et les hommes d’Adi Hütter commencent à trouver une certaine solidité derrière, en particulier à domicile, puisqu’ils n’ont encaissé que quatre buts en sept rencontres au stade Louis II.

Pour les Lyonnais, c’est la soupe à la grimace depuis le début de saison, mais l’OL vient de réaliser sa meilleure performance en 15 journées en battant le TFC 3-0, mettant fin à une série de trois défaites, et Pierre Sage vient d’être confirmé au poste d’entraîneur jusqu'à la fin de l’année civile.

Les joueurs lyonnais ont donc deux matchs, face à Monaco et Nantes, pour s’éviter un nouveau changement d’entraîneur et pour se rapprocher du maintien, puisqu’ils ont actuellement deux points de retard sur le barragiste Lorient.

Les compos probables pour Monaco Lyon

La composition probable de Monaco en 3-4-3 :

Köhn - Maripan, Zakaria, Magassa - Sing, Fofana, Camara, Jakobs - Minamino, Balogun, Diatta.

Matazo, Ben Seghir, Embolo et Caio Henrique sont blessés ou en reprise alors que Vanderson et Golovin sont suspendus.

La composition probable de Lyon en 4-2-3-1 :

Lopes - Mata, Lovren, O'Brien, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Nuamah, Cherki, Moreira - Lacazette.

Lepenant et Riou sont blessés.

Historique des confrontations

Le chiffre à retenir

L'ASM a remporté 6 de ses 7 matchs joués à domicile cette saison.

Pari 1. L’OL ouvre le score à 2,40 sur PMU Sport

Face à Toulouse, les Lyonnais se sont facilité les choses en inscrivant deux buts en première mi-temps et en mettant beaucoup d’intensité dans les duels.

Ils chercheront à bien entrer dans leur match face à Monaco afin de réaliser l’exploit qui peut leur redonner confiance pour la suite de la saison.

Pari 2. Lyon vainqueur (remboursé si match nul) à 3,10 sur PMU Sport

Ce pari spécial sur le résultat du match peut être intéressant dans ce cas particulier. La cote lyonnaise est belle, et un match nul permettrait aux parieurs de récupérer leur mise. Monaco est certes plus solide, mais ils ont du mal à enchaîner les bons résultats depuis le début de la saison et il ne serait donc pas étonnant de les voir perdre deux points à domicile.

Pari 3. Ben Yedder buteur à 1,75 sur PMU Sport

Face à Montpellier, l’attaquant français a fait trembler les filets, mettant fin à une série de cinq matchs sans but. En l’absence d’Aleksandr Golovin, Ben Yedder devra porter l’attaque monégasque sur ses épaules afin de garder son équipe sur le podium de Ligue 1.

Qui plus est, l'attaquant titulaire de l’ASM sera en fin de contrat l’été prochain, et une bonne deuxième partie de saison pourrait lui offrir plus de garanties au sein d’un effectif qui pourrait être remodelé si Monaco se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions.

