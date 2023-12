Pronostic Arsenal West Ham : Les deux équipes marquent et l'une des deux gagne le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Arsenal West Ham, comptant pour la 19e journée de Premier League

Nos propositions de cotes pour la rencontre Arsenal – West Ham

Les deux équipes marquent et l’une gagne le match. Cote à 2.20 sur PMU Sport, soit 45% de chances que ce scénario se réalise.

que ce scénario se réalise. Arsenal remporte les deux mi-temps. Cote à 2.70 sur PMU Sport, soit 37% de chances que les Gunners dominent totalement le match.

que les Gunners dominent totalement le match. Arsenal ou nul et plus de 2,5 buts dans le match. Cote à 1.52 sur PMU Sport, soit 67% de chances que arrive à l'issue de la rencontre.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avec un match nul 1-1 à Liverpool la semaine passée, les Gunners ne lâchent rien en cette période de Boxing Day. En cas de victoire, les joueurs d’Arteta pourraient même chiper la première place à Liverpool, qui s’est imposé 0-2 à Burnley, mardi. Avec un bilan de sept victoires et deux nuls en neuf rencontres à domicile, Arsenal reste invaincu à l’Emirates Stadium cette saison en Premier League. Il faudra réaliser une performance du côté de West Ham pour espérer ramener quelque chose.

Des Hammers qui restent sur une victoire 2-0 contre Manchester United, grâce à des buts de Bowen, auteur de son 11e but en PL cette saison et de Kudus, qui a marqué son 6e but après une belle chevauchée solitaire. Mais il faudra faire attention pour les coéquipiers de Lucas Paqueta, puisque les Hammers restent sur deux défaites à l’extérieur de rang, à Liverpool en EFL Cup (5-1) et contre Fulham en Premier League (5-0).

Les compos probables pour Arsenal West Ham

La composition probable d'Arsenal en 4-3-3 :

Raya - White, Saliba, Magalhaes, Zinchenko - Odegaard, Rice, Havertz - Saka, Jesus, Martinelli.

La composition probable de West Ham en 4-2-3-1 :

Areola - Emerson, Mavropanos, Zouma, Coufal - Alvarez, Soucek, Paqueta, Ward Prowse, Kudus - Bowen.

Quelques chiffres à retenir

Arsenal reste invaincu à domicile en Premier League avec 7 victoires et 2 nuls. West Ham a perdu 4 de ses 9 derniers déplacements en championnat et reste même sur une lourde défaite à Fulham (5-0).

Pari n°1 : Les deux équipes marquent et l’une gagne le match. Cote à 2.20 sur PMU Sport

Avec une moyenne de 2 buts inscrits par match pour Arsenal (5e meilleur total de Premier League) et une de 1,7 but par match du côté de West Ham (8e meilleur total de PL), les buts devraient être au rendez-vous entre les deux formations londoniennes. Avec un duel entre le tandem Kudus - Bowen pour West Ham et Jesus - Saka pour Arsenal. Des Gunners qui n’ont fait que deux matches nuls à domicile contre des Hammers qui n’en ont fait qu’un seul. C’était à Bournemouth lors de la première journée (1-1).

Pari n°2 : Arsenal remporte les deux mi-temps. Cote à 2.70 sur PMU Sport

Lors des cinq dernières rencontres de PL, les Gunners ont marqué à neuf reprises. Dont cinq buts en première période. 45 premières minutes qui leur réussissent plutôt bien comme contre les Wolves, où Arsenal avait marqué à deux reprises en première période (2-1). Ou encore lors de la dernière journée lors du choc de haut de tableau face à Liverpool, où Gabriel avait fait trembler les filets de Liverpool dès la 4e minute (1-1). Jeudi, il faudra être attentif au début de match d’Arsenal, qui devrait être comme celui contre Liverpool. Bouillant.

Pari n°3 : Arsenal ou nul et plus de 2,5 buts dans le match. Cote à 1.52 sur PMU Sport

Avec 22 buts inscrits lors de leurs neuf rencontres à domicile, Arsenal est l’une des équipes les plus prolifiques à domicile de Premier League. Face à des Hammers qui encaissent de nombreux buts à l’extérieur (14 en neuf matches), l’attaque des Gunners devrait être prolifique face à West Ham, qui possède le 8e moins bon ratio de PL au niveau des buts concédés par match (1,7 en moyenne).

